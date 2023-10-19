多名控訴者曾描述身體特徵　NONO陳宣裕遭帶進「溫馨室」勘驗私處

台灣藝人NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」指控性騷擾、性侵，受害者多達30人，「小紅老師」對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，後續且有被害人陸續提告。



台北地檢署今年8月間首度約談NONO，訊後以50萬新台幣交保。台媒報道指，台北地檢署18日（周三）二度傳喚NONO釐清案情，經2小時訊問後，將他帶往用於訪談性侵被害人的「溫馨室」接受法醫勘驗身體特徵，確認他私密處是否有部分被害人指述的特徵。



小紅老師Anissa指多名女性舉報曾遭NONO性騷擾：

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台媒報道指，不少涉案女子表示NONO力氣很大、下體很大，甚至還有人被NONO問：「是不是很大？你有看過我這麼大的嗎！」

根據「小紅老師」整理控訴者的經歷，一名當時為101百貨公司售貨員的女子稱，NONO曾藉口送她回家，卻在車上毛手毛腳、性侵得逞，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」。

另一名女子則指控在2011年險遭NONO性侵，當時NONO就稱「沒射就算了，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」

台媒報道指，據悉由於有部分證人確實提到NONO身體特徵，因此台北地檢署傳喚NONO到案時，在NONO同意並由律師見證下，將NONO帶往用於訪談性侵被害人的「溫馨室」內，由法醫為NONO進行身體特徵的勘驗與紀錄，將以此作為後續偵辦參考。