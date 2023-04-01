加拿大輕鐵「活春宮」　毯下全裸以為無人知　下個站遭警察拖走

加拿大輕軌列車上演活春宮。一對男女在眾目睽睽之下全裸做愛，僅用一條毯子遮掩，以為沒人看見，實際上因為窗戶反射，從後方根本看得一清二楚，令乘客相當傻眼。



據當地Western Standard報道，這起事件發生於本月13日，亞伯達省愛德蒙頓輕軌（Edmonton）乘客目睹這一切，影片中一名綁著頭巾的女子身上披著黃色毛毯，蓋住自己和坐在座位上的男子，時而手撐車窗，時而抓住扶桿，毯子還不斷詭異起伏。

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二人忘情做愛中，毯子一度從女子身上滑落，她頓時在所有乘客面前三點全露，不過她似乎不以為意，臉上還帶著微笑，在男伴幫忙下從容地重新罩住彼此，彷彿搭起帳篷一般，繼續撐著車窗在對方身上扭動。

目擊者透露，後來警方在丘吉爾站將他們拉下火車，「我很討厭看到我們的城市發生這種事，也不喜歡坐大眾運輸遇到這種不舒服的狀況」，且當時車上還有小孩。

據稱影片中的男主角聲稱，他只是在幫女子把遮瑕膏塗在腿上，當地警方對此則未向媒體做出回應。

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