硬漢刑警侯友宜︱豬肉販之子參選總統　當選重啟溝通ECFA服貿

2023年5月17日，國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024。這是1996年台灣開放總統民選以來，首次出現從警經驗的總統候選人，如果2024年真是侯友宜勝選，他將成為台灣首位警察出身的總統。



今年66歲的侯友宜出身基層，父親是嘉義縣朴子鄉的豬肉販。30餘年的從警生涯中，侯友宜參與過許多全台關注的大案，包括新光集團少東吳東亮綁架勒贖億元案、千島湖事件、白曉燕綁票勒索命案、南非武官卓懋祺挾持事件等，並因戰功屢獲破格擢升：在2003年以46歲的年齡升任刑事警察局局長，專責打擊黑道幫派活動，創下最年輕局長紀錄；接著又在2006年升任警政署長，再成台灣警政署史上最年輕的首長。

2008年馬英九政府執政後，侯友宜轉任中央警察大學校長，退出辦案的第一線，並且開始跨足政界。2010年，侯友宜受新北市市長朱立倫之邀擔任副市長，後因2015年發生「朱立倫換柱事件」，一度擔任代理市長，直到朱立倫回任。2018年，侯友宜正式代表國民黨參選新北市，首戰就擊敗民進黨戰將蘇貞昌。2019年香港反修例事件爆發後，侯面對新北市議員提問：「如果您是香港警務處長會如何處理」時，引用了李嘉誠的「黃台之瓜，何堪再摘」，表示香港警察是民主與法治之間的夾心餅乾，希望香港政府盡快與民眾溝通，讓香港社會回歸正常。

5月17日新北市長侯友宜接受國民黨徵召，投入2024台灣總統大選。（Facebook@侯友宜）

2022年，侯友宜再擊敗民進黨林佳龍，成功連任新北市長。基本上從這時起，侯就被認定是國民黨2024的「最強母雞」，因為他不僅在競選上毫無敗績，還執政滿意度連年第一，只是沒想到一切會在2023年風雲變色。

首先是國民黨討論提名階段，泛藍陣營意外殺出郭台銘這個程咬金，結果「郭侯相爭」重演了2019年的「郭韓翻臉」戲碼，不服輸的郭台銘開始挖國民黨牆角，侯友宜因與地方派系鮮少互動、又在九二共識等關鍵議題上「走中間路線」，而被郭台銘挖走了大量深藍選民；接著是站到民進黨對立面的民眾黨黨主席柯文哲，因為口才極佳、擅長宣傳營銷，所以又帶走了大量淺藍、年輕與中間選民。

郭柯夾殺下，侯友宜民調在5月徵召後一路狂跌，導致國民黨一度傳出「換侯」聲浪，當中甚至包括「禮讓柯文哲」這個選項。不過數月之後情勢再度反轉，11月的「藍白合」鬧劇、君悅酒店「分手擂台」，讓柯文哲嚴重流失淺藍選民，再加上郭台銘退選、韓國瑜擔任國民黨不分區第一名、口才便給的趙少康出任副手等因素，侯友宜的民調再度起死回生，目前已穩定維持在30%以上，不僅與沉浮20%上下的柯文哲拉開距離，也開始緊咬賴清德。

目前距離投票僅剩30餘天，侯友宜與趙少康開始積極端出「牛肉」，既要鞏固藍營基本盤，也要爭取游移的年輕與中間選民，希望能在選戰倒數一個月，跨出重返執政的臨門一腳。

11月24日上午，國民黨總統候選人侯友宜（左）正式推出副手人選趙少康（右），兩人赴台灣「中選會」登記。（Reuters）

兩岸政策

擔任新北市長期間，侯友宜大多聚焦內政建設，鮮少對兩岸議題表態，其光譜也較屬國民黨「本土派」，被外界認為立場相對溫和。

2023年5月正式徵召後，侯友宜一度在兩岸議題上取態模糊，在5月22日表態反對台獨、反對一國兩制，但沒有正面答覆是否支持九二共識。

7月3日，侯友宜在受訪時明確表示，「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，堅決反對蔡英文污名化的九二共識」，並稱「自己的兩岸路線沒有變過」。此外侯友宜也強調，馬英九是兩岸和平穩定的最佳代言人，「在這樣的既有經驗下，我會繼續往前走」，被外界解讀將在兩岸路線上「尊馬」。

12月2日，侯友宜表示這次選舉是和平與戰爭的選擇，和平不是政治人物能沿街叫賣的商品，戰爭不能當賭注；賴清德是會引戰的務實台獨工作者，如果票投民進黨，就會全民上戰場。自己反對台獨和一國兩制，要讓兩岸因為對話交流更平安。

另外，侯友宜也在11月27日的「2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談」活動中表示，如果自己勝選，會對中國大陸採取開放政策，大量開放陸客旅遊、陸生就學，陸生有機會也可在台灣就業，他也會增加60個航點，希望兩岸大量增加航班航點。侯友宜同時承諾，會確保台商權益，快速與中國大陸展開ECFA溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟。

國民黨總統參選人侯友宜接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）的專訪。（侯友宜競選辦公室供圖）

侯友宜個人履歷

侯友宜 66歲

新北市市長（請假中）

出生：1957年6月 出生地：嘉義縣

從政經驗：

警察生涯

1998－2001年 內政部警政署刑事警察局副局長

2001－2003年 桃園縣政府警察局局長

2003－2006年 內政部警政署刑事警察局局長

2006－2008年 內政部警政署署長

2008－2010年 中央警察大學校長

政治生涯

2010－2018年 新北市副市長

2015－2016年 新北市代理市長

2018－2022年 新北市第三屆市長

2022年－ 新北市第四屆市長（請假中）

2023年－ 國民黨總統候選人