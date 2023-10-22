台灣美女刑警網絡掀騷動　考獲跆拳道黑帶　曾拘毒犯巾幗不讓鬚眉

10月15日台灣新北市三重區宮廟遶境活動，網絡社群上傳一張三重偵查隊女警值勤照片，由於她亮眼外型，意外引爆網民騷動，有網民留言說「我以為這種刑警，只有電影才有」對此三重警方證實她是偵查隊女警林宜敬，但她低調不願意受訪，只希望大家能多多注意她工作表現。



據了解，今年27歲的女警林宜敬，目前服務於新北市三重警分局偵查隊。跆拳道黑帶的她，大學畢業後來到北市某所高中擔任跆拳助理教練。她嚮往警察正義為民的工作樣態，自己內心又「住着一個小男童」遂報考2018年並順利考上。

2019年她結業分發保一總隊服務，2020年內政部警政署為貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，建構「無毒校園」，投入581名專任警力至全國各地警察局支援，以強化防制毒品危害校園及少年工作。

2020年8月林宜敬奉派支援新北市三重警分局偵查隊。就這樣她從一名完全不熟的刑事新人，到漸入佳境越做越感興趣，一年後她選擇填統調回到三重警分局繼續服務。今年，林宜敬與其他同事埋伏抓毒品，見到嫌疑人車抵之際，她衝前拉開車門把人拉出當場逮捕，讓周遭的男同事都豎起大拇指，直呼真的是巾幗不讓鬚眉。

10月15日新北市三重區舉辦宮廟遶境，林宜敬穿着刑警背心站在遊行隊伍，被人拍下上傳Facebook專頁《陣頭舞姬》秀麗長髮、濃眉大眼、白皙皮膚，亮麗的外表，引爆網民們關注大呼「我以為這種刑警，只有電影才有」、「認真工作的女人最美麗」。

面對在網絡爆紅，林宜敬態度低調不願意受訪，透過三重警分局代為回應，希望大家不要只注意她的外表，要多多注意她對刑事工作的熱誠及表現。

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