初五招財必做5件事　迎財神最驟忌小氣「破五」再大掃除趕走窮鬼

【初五／農曆新年／開運／財運】大年初五在傳統上是新春假期結束的時候，從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，因此稱為「破五」或「隔開」，同時這天也是五路財神生日，民俗上有「迎財神」習俗來旺財運。不過大年初五也並非全無禁忌，命理專家楊登嵙也提醒有五件事要注意，通通都照顧好了，新的一年更能財氣飽滿、人緣旺。



【圖輯】點圖放大了解「初五招財必做5件事」👇👇👇

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

一、迎財神

大年初五是五路財神的生日，擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神，此外，還要供牲禮、點蠟燭、燒金紙、放炮仗，以「迎財神」，通常又稱為「祭財神」或「接路頭」，但願財神爺能把金銀財寶帶來家裡，在新的一年裡大富大貴，財運大發。

楊登嵙也提醒，迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，家中客廳不妨多放一些糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭。大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，財神也會因你的大方而靠近你！如果在迎神這天太過小氣，財神反而會不願靠近你，甚至因你的吝嗇而遠離你！不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

【相關圖輯】農曆新年開運｜6個招桃花秘技 擺粉晶、紫晶分別有什麼效果？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

二、送窮

送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾「能夠聚財」，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。

三、掃房子

臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了「破五」要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並放炮竹，把一切窮氣、窮鬼給趕跑，掃地也有撇步，要從外往裡面掃，如此才能將金銀財寶統統掃進來。

【相關圖輯】新年拜神6大禁忌一文看清 插香用邊隻手啱？月經期間能入廟嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

四、吃餃子

大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與相似金錠，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運。

五、開市

各地店舖大部分是從大年初一起關門過節，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。

【相關圖輯】年初一仍屬虎年？你不知道的農曆新年冷知識 著紅底褲恐犯桃花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

知名男星「樓梯摔倒」頭部重創 腦出血不治享年33歲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】