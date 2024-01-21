Toyz控告超哥殺人未遂等4罪　律師：專攻擊頭部意圖置他於死地

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健20日（周六）晚上到網紅「超哥」在台北新開的餐廳用餐，並全程直播。Toyz期間不斷說餐點難吃，超哥一氣之下在店門外把Toyz打到頭破血流。



今天（21日）稍早，超哥被警方依涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪移送台北地檢署偵辦。



稍早超哥被移送畫面曝光，只見超哥面對一眾媒體詢問「為甚麼要打人？」、「為甚麼要在小孩子面前動手？」、「要道歉嗎？」等問題，他臉色凝重、一語不發。

綜合台媒報道，警方今早表示，Toyz經送醫救治，沒有生命危險，在律師的陪同下提告超哥殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪等4罪，全案警詢後，將超哥移送台北地檢署偵辦。

Toyz報案後步出警局，頭部可見傷勢。（TVBS新聞網）

警方指出，超哥昨晚事發時被捕，超哥本人也坦承動手打人，警詢過程中相當配合。

Toyz的律師表示，Toyz主張超哥都專往他的頭部攻擊，明顯有置他於死地的意圖。

Toyz：不只一個人打我

由於事發當下人多，且Toyz事後向警方表示「不只一個人打我」，警方調閱閉路電視畫面釐清，確認當時外頭共有8男1女聚集，經調查，確認一名林姓男子（29歲）涉嫌用腳踹人，已經寄發通知書要求到案說明，依傷害罪函送法辦。

據悉，當時共8男1女，有人幫忙勸架，有人拍攝，針對為甚麼會聚集這麼多人，超哥表示，助勢用腳踹的林男是朋友，但其他人不是每個人都認識。

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踢館超哥餐廳嫌難食 當街遭暴打至血流披面

據早前報道，直播影片顯示，Toyz到網紅「超哥」的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃，最後直接結帳離開。沒想到兩人在店門口聊天時，超哥無法接受Toyz的批評，認為都是華人不該這樣說話，而Toyz也回「那你就不要扯甚麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講甚麼阿？仇中是嗎？為甚麼要扯國籍？吃個飯而已…」，接著就被超哥毆打。

直播畫面顯示，超哥先是出手勾了Toyz的脖子，接著2人一路從店門口打到斑馬線上，Toyz的衣服甚至還被扯掉，而鬥毆事件發生後約2分鐘，直播也隨之中斷，場面相當火爆。

網紅超哥。（FB）

超哥開打後，一旁的工作人員全都上前阻止，但仍擋不住超哥。期間，超哥不斷大罵「X！」「讓開！X你X！」「X！你他X的，台灣人，劉偉健，XX咧X！你有沒有考慮過我的立場」，而一旁的女生工作人員全都在哭著拜託超哥停手。