拍片偷喝飲品又放回貨架！網紅博流量惹公憤後道歉　兩超市告到底

一名沒甚麼人氣的台灣網紅「詹姆士」為博取流量，竟做出在全聯、家樂福等大賣場偷喝、吃各種食品後再放回架上的沒品行為，還將影片上載到社群平台沾沾自喜，全聯表示準備採取法律行動，家樂福也說絕不和解。稍早詹姆士已悄悄下架相關社群影片及貼文，28日晚間也發布道歉影片。



從該網紅上傳的影片可見，他在開頭就強調要教學「如何一毛錢都不花就吃遍全聯」，隨後便拿起冷藏架上的乳酪飲品，拆封喝了幾口後又塞回架上，接着又將堅果包裝盒拆開「試吃」，還遞給攝影師一同享用，掀起社會譁然。

詹姆士的惡搞行為引起社會嘩然：（按圖了解）

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對此全聯回應指出，目前已將相關事證錄影存證並交由公司法務，預告將採取法律行動，以導正不良風氣、以及維護賣場的秩序及安全，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。同為受害者的家樂福則回應，以留存監視器畫面並報警處理，提告追究到底，絕不會和解。

詹姆士在道歉影片中兩度鞠躬，向廣大網友們道歉，「對不起，深深至上我們的歉意。」，盼能平息社會大眾與業者的怒火。

詹姆士兩段道歉影片：

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