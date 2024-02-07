2024龍年生肖運程五星評等｜兔雞猴遇貴人　龍狗多阻力要忍辱負重

農曆新年將至，2024龍年想要在事業上有所成就？來自台灣的命理師楊登嵙說，每年磁場不同，不同生肖也有不同的感應與變化，今年屬龍、屬狗沖犯太歲，想衝事業恐面臨「事倍功半、勞神傷財」狀況，需忍辱負重，屬兔、屬雞、屬羊的人，今年可望在事業上獲得貴人幫忙、四方相助，年尾擁有豐富收穫。



以下為龍年12生肖的事業運，以五星評等，分述如下：

生肖兔：★★★★★

運勢好，勿驕傲，防止破敗，要防暗小人說壞話，刑害破剋沖，都會找上門，行事風格低調點，破綻及缺點會越少，預防跌落死亡陷阱，工作上會出現很多阻困，身旁小人增加，小人當道，閑言是非甚多，背後暗箭難防。幸得「太陽」星入宮，中途會遇到貴人相助，雖過程一波三折，終可得以解決，化險為夷。

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生肖羊：★★★★★

犯「卷舌」口舌是非特別多容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石，平時言行須慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

生肖雞：★★★★★

得「龍德」星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗為順利，能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到廣泛支持，四方助援，無論是對經商者或者是工薪一族，均大有可為，應該把握機會發展自我。今年若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報。

但受「天厄」星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

生肖馬：★★★★☆

得「八座」吉星，對事業極為有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就，而對於公職或職業經理人士而言，則會有升遷提高地位的機會，必須把握好良機，但順利進展之餘必須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。

得「天解」星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，最終都可以戰勝困難取得成功。與家人的緣份會比較薄，由於工作比較繁忙，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，必須注意。

生肖猴：★★★★☆

今年運程頗為順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極為有利。逢「華蓋」星，今年靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績；但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜為宜。農曆3月、4月、8月、及11月運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

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生肖牛：★★★★☆

今年發展並不順暢，受「貫索」星影響，流年運程甚為曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭，要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己是有好處的；在工作上容易與同事，上司發生沖突，阻礙事業發展；謹記萬事以合為貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。

今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步為營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策。

生肖蛇：★★★☆☆

「寡宿」入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。腳踏實地，專心一致地工作，必定可以取得不錯的成就。

「囚獄」入宮，今年必須安分守己，遵守法律，切勿為了快速發展而踏越法律紅線，否則難逃牢獄之災。此外，保持良好人際關係對事業非常重要，今年人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，要隨時提高警惕。

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生肖豬：★★★☆☆

事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重，壓力甚重，必須要沈着應付，不宜輕舉妄動，避免把事件搞得更加複雜。「陰煞」，小人當道，容易遭人陷害，平時言行需慎，以免被人抓住把柄。

幸逢「月德」吉星相助，只要今年事事謹慎，對工作孜孜不倦，兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻都始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。今年不適合創業和投資，腳踏實地安守本分為宜。

生肖鼠：★★★☆☆

今年貴人多助，事業高升，正財偏財都不錯。今年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功，切勿坐失良機，年逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境。

此外，今年「官符」、「五鬼」入宮為害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎，不可輕信別人，以免被人出賣而成為代罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合為貴。

此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪勞動成果，以至功虧一簣。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險為夷，而最需要注意的是切勿行險僥幸，因為稍有行差踏錯便會法網難逃。

生肖虎：★★★☆☆

沖犯喪門吊客星，少去探病，勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災；會遇到無情無義人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩，今年工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，否則，會招來上司，同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己事業的發展，凡事以合為貴，否則一切努力將會是徒然無功。

年中事業上最多阻滯的月份，是農曆的1月，4月，及11月，必須提高防範意識，沈着應變，隨時警惕，否則便很有可能功虧一篑。

生肖龍：★★☆☆☆

為「值太歲」，俗稱「本命年」，古云「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。同時命宮中又有「劍鋒」、「伏屍」凶星出現，容易出現天災人禍，無論做何事，都會頗多阻力，凡事務必如履薄冰，小心翼翼為宜。

宜遵照上司指示，不怕吃虧，可保工作平穩。工作事業壓力甚重，往往辛勤付出卻勞而無功，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步為營，不怕勞苦，自強不息，特別注意為人處事必須謙遜低調，若是強出風頭，必會自取其辱，功敗垂成。遇事須心態放正，忍辱負重，少說多做，方可安然無恙。

生肖狗：★★☆☆☆

為「沖太歲」，今年和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚為低迷，勞神傷財，事業方面枝節橫生，稍有不慎便會讓對手搶佔市場。必須加倍努力，希望勤能補拙，憑着毅力和恆心克服重重困難，否則將會一事無成。

情緒波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，人事不佳，身心屢屢受挫；處事必須謹慎小心，一切以合為貴，可以避開很多煩惱。今年不宜轉工或創業，最好穩守工作崗位，否則將會奔波勞碌，一事無成。

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