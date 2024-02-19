19億美元對台軍援還未到賬　民進黨就要「投桃報李」？

最近，在中美關係緩和的大背景下，出現與這一趨勢相背離的一些現象，不容忽視。美國參議院近日公布的法案，其內容涉及對台軍援；美日舉行以中國為「假想敵」的聯合演習……春節期間，發生台灣海巡船惡意驅離大陸漁船事件；原本民進黨當局計劃下月起開放大陸游客入台，卻又宣佈推遲。

美日台之間的互動無疑給台海局勢「遮上了一層烏雲」，也給人以中美緩和還需深究的感覺。同時，美國仍然試圖「打台灣牌」。而受到美國扶持，剛剛在2024大選中獲勝的民進黨，正急於對美國「投桃報李」。

美日就台灣問題，沆瀣一氣

2月4日，美國參議院公布了一份《關於邊境移民與國家安全》的兩黨協議法案，總價值高達1180億美元，用於對烏克蘭、以色列以及台灣進行軍事援助。其中，為烏克蘭提供近600億美元軍事援助，141億美元用於支持以色列，近50億用於印太地區「遏制中國」，包括近19億美元的對台武器供應。

美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

從中美緩和的角度看，在1180億美元的分配問題上，這是拜登政府再次「染指」對台軍售問題。說明在中美緩和與打「台灣牌」上，美國依然「貪得無厭，不肯罷手」。此舉既具有「關照」美國在台協會（AIT）的「運營」，也有鼓勵民進黨「投桃報李」的作用。

日本方面，日本自衛隊和美軍2月1日至8日舉行演習，並首次明確把中國列為「假想敵」。這次演習預設的劇本，還包括「台灣發生緊急事態」。對此，中方已在第一時間向日方表達嚴重關切，闡明嚴正立場。日方則表示有關「假想敵」報道不屬實。這種「支支吾吾」的虛偽，令人想起日本政府所謂「台灣有事，就是日本有事」的立場。

兩岸關係再起風波

拜登政府打「台灣牌」，具有突出台灣區域安全地位的特徵，目的就是保持西太平洋地區作為戰爭熱點「不退」，隨時能夠為美國所用。美國不論是武器售台、軍援台灣、美台軍事合作，處處見縫插針，衝撞中國大陸紅線。

尤其要指出的是，這種態勢，包括美國一度威脅的「今日烏克蘭，明日台灣」，並沒有換來美台戰略上的主動。中國大陸的地區影響力繼續上升。因此，這次2024台灣「大選」，拜登政府對擁有「台獨」黨綱的民進黨，公開給予「厚愛」，甚至到了不加遮攔的程度。這也是有意彰顯美國「號令台灣」。其中包括，美國可通過與民進黨的勾連，在兩岸關係上「翻雲覆雨」，按美國的利益需要，「繼續發展」或者「攔腰打斷」兩岸關係。最近發生的兩件事應從這個角度觀察。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。(AP Photo/Susan Walsh)

2月14日，兩岸歡度春節期間，發生了台灣海巡船惡意驅離大陸漁船事件。實際上，自2021年以來，台灣當局就加強了所謂「海巡力量」，並與美國勾連，舉行所謂「海巡聯合演練」。2017年以來，台灣也曾以「越界」為由，罔顧兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，強行登陸大陸漁船，並扣押大陸船員。這次台灣當局對事件的態度，絲毫沒有同胞情。其粗暴、冷漠的面目，暴露無遺。

民進黨「投桃報李」的危險性

對於拜登政府而言，利用「事實台獨」執政，美國可以利用台灣的戰略位置和「民主」政治體制，促使民進黨主政下的台灣，進一步加強與美國的利益捆綁。譬如，美國已將台灣指定為「主要的非北約盟國」，並通過「2023財年國防授權法」公開表示美軍將常駐金門。美國可以打着所謂「大陸對民進黨挑釁程度的反應強烈」的藉口，擴大美軍進駐金門規模，加強對台灣金門守軍訓練等，渲染將「台灣烏克蘭化」的戰爭氛圍，對兩岸關係採取干涉步驟。

美國對華政策歷來是「一明一暗」，即利用「美台關係」，遏制和影響中美關係。其中包括在兩岸關係中，為美國「尋找中間人地位」，增強美國的影響力。借美國的關係，在兩岸關係中插一手，也是民進黨當局有意的行動，不但對美國「投桃報李」，還幻想與大陸「討價還價」，化解民進黨當局因其「雙獨架構」帶來的困境。

美台關係。 （Reuters）

民進黨執政的最大特徵就是具有「事實台獨」身份，而美國與民進黨的勾連也是明目張膽。台灣「大選」後，美國對台政策展現的目標之一是促進「美台對話」，企圖通過所謂「美台對話」，提升台灣的「民主政治地位」，甚至幫助台灣「突破國際空間」，包括在兩岸關係中，製造事端。

民進黨當局以「事實台獨」身份，「提高自身利用價值」，對美國亞太戰略「投桃報李」。這極可能在台海、南海、西太平洋，掀起地區安全重大事件。此次發生的驅離大陸漁船事件，顯然不能排除民進黨具有多重目的之可能。

可是，一旦「台灣有事」，是美國來救？還是日本來救？民進黨當局的「投桃報李」，充滿危險。（本文作者周忠菲，繫上海台灣研究會研究員）