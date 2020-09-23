【極殘忍】吉林路邊熟睡小狗突遭男子拿磚頭狠砸　影片曝光惹公憤

從小我們就受到教育，要友善對待他人以及小動物，奈何社會上依然有一些人，屢屢通過各種形式欺凌弱小甚至是虐待，實在令人痛心疾首。比如，近日網絡上流傳著一段由《中國吉林網》發出的短片，一條熟睡小狗慘遭男子過路男子拿磚頭狠砸。

從下面圖輯可以看到一條小狗本來安安靜靜地在電動車旁睡覺，沒想到就在這個時候，有一名背著背包的年輕男子拿著磚頭悄悄地走過來，然後大力把磚頭砸向這隻小狗，小狗遭到重擊後，雖然不至於馬上失去意識，但是活動能力明顯大大減弱，縱然本能地想逃離，也只是步履蹣跚，一顫一顫的（點擊放大瀏覽）：

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這名年輕男子得手後，坐上電動車，跟2名同夥駕車揚長而去。這個對小狗施暴的過程，被監控鏡頭記錄了下來。而看到這個視頻的網友，也對此表示極度憤慨，認為「手段非常殘忍」、「壞人都是從小開始的」、「不加以管教長大了對社會都是禍害」。

虐待動物的事件可能會發生在一些青少年身上，根據心理學業內人士分析，虐待動物的行為，往往是小孩發洩心中鬱悶、緩解繃緊心情的一種方式。人具有攻擊和破壞的本能，當他遭遇心理負擔和挫折境遇時，就可能重新激發他的侵犯動機，呈現攻擊性。當人受到的壓力大，通常都會尋求發洩方式，比如無故對身邊人發脾氣，砸爛家中物品等等，而如果因為某種原因而不能找到合適的發洩對象，就有可能找個「代罪羔羊」發洩一番。

用磚頭砸人明顯是違反法律法規的，而且有可能被「正當防衛」。雖然在國內某些地區已經有明確的防止虐待動物的法規，但是畢竟還沒有普及到全國，一些人則鑽了這些空子，對弱小動物施加毒手。當然，純粹是「貪玩」，也很有可能成為虐待動物的原因。也有一些人通過虐待動物獲取自信心和自我陶醉的感覺。「就喜歡你看不慣我又幹不掉我的樣子」。但是要記住，虐待小動物，並不會使自己變得更強大，恰恰顯露了自己的軟弱而已。

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