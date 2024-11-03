美國大選｜特朗普主義的七大表徵

美國大選進入最後衝刺階段，具有濃烈民族主義和民粹色彩的特朗普主義能否再走上台面，將很快獲得答案。過去四年，雖然是民主黨拜登執政，但是特朗普主義的影響並未完全消除，如果未來四年再由特朗普執政，那麼他的政策主張必將更深刻影響美國，並通過美國在世界的支配地位，對世界各國形成影響。

特朗普主義用最簡單的話概括，其實就兩句話，一句話用來管目標，「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）。中國人做事情喜歡設置一個複雜的目標體系，通過目標體系牽引政府行政，特朗普主義沒有那麼豐富的目標體系，就這一句話。

另一句用來管路線，兼具價值觀和方法論雙重內核，內容更簡單，只有四個字，兩個英文單詞，「美國優先」（America First）。說它是價值觀，是因為這是其所有政策主張生成的最底層邏輯，是特朗普主義的行動依循，說它是方法論，是因為他要通過這個辦法，這條路徑，來實現其「讓美國再次偉大」的目標，是用來指引行動的。

這兩點是特朗普主義的思想精髓，了解特朗普的政策主張，預判他的行為，必須從這兩點出發。在這兩點下面，特朗普主義包括七大政策主張。

第一個主張是反移民，特別是反非白人非法移民。特朗普主義認為，黑人，黃人，棕人、拉丁人等這些不同人種顏色的移民來美國來得太多了，他們不僅搶去了美國人的工作，降低了社會福利水平，擾亂了社會管治秩序，還改變了美國的人口結構。在更深層次上，特朗普主義認為，美國現在的問題是白人太少，生育率太低，這很危險，必須改變。美國是應該是美國人的美國，應該為美國人提供工作機會和社會福利，美利堅應該是個以白人為主導的國家，不能被有色人種通過非法移民等方式源源進入，改變這個國家的人口主體結構。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月31日重回上次遇刺的賓夕凡尼亞州競選造勢。圖為他在邀請一位年輕女子上台，稱對方製作的「移民圖表」救他一命。（Reuters）

第二個主張是回歸傳統，LGBT及毒品、酗酒等都不能搞。特朗普主義認為，男就是男，女就是女，男的就應該娶女的，女的就應該嫁男的，男女結合生出來的小孩，應該管男的叫爸爸，管女的叫媽媽，不能用那些「分娩者」等亂七八糟的說法，連叫聲「媽」都可能違法。另外在家庭教育、國家教育中，特朗普主義主張男孩子要勇敢，要有陽剛氣，女孩子要乖，但又要獨立，男女都要追求上進，不能吸毒紋身酗酒，不許像拜登那個不成器的兒子一樣碰亂七八糟的東西。這個主張，其實看看特朗普家的幾個小孩，看他對自家孩子的要求，就能有直觀認識。

第三個主張是再工業化，製造業回流。在特朗普主義下，不要講什麼綠色環保，落後產能，國際分工，比較優勢、梯次轉移、自由貿易、發達國家義務等，這七個都不要講，那些都是資本家、大學教授和民主黨那些「內部敵人」們編出來騙人的概念，都是假的，只有就業、收入和產業才是真的。特朗普主義認為，只要是能增加美國人就業，增強美國經濟實力的產業都是好產業，都要。而那些國際巨頭，不管是美國的，還是日本韓國台灣的，不管姓美還是姓歐，想進美國市場，都必須來在美國設廠，在美國招聘工人，給美國納稅，不回來的一律關稅伺候，給美國產業領先地位造成衝擊又不聽話的，美國政府與司法部門將直接找理由耍流氓落地抓人。

第四個主張是搞貿易保護主義。上面說特朗普不講自由貿易，但是對貿易，特朗普是不反對的。特朗普是個生意人，怎麼可能反對貿易呢？只是特朗普要的貿易，不是其它國家想要的貿易，是符合美國利益的貿易。為推動形成維護美國利益的貿易結構，特朗普主義不惜動用國家力量，通過藉助美國的支配地位來向全世界賣東西。包括向中國強賣農產品，要求日本放開農產品市場，向中東賣武器，向台灣賣瘦肉精豬肉等等。所以本質上，特朗普並不反對貿易和全球化，他反對的是不利於美國利益的自由貿易與全球化。

特朗普發動對華貿易戰，中國認為其解決不了美國的經濟問題。（AP）

第五個主張是收保護費。這個比較簡單，就是想要美國保護，就得給錢。美國和這些國家的關係是保險公司與客戶的關係，不是什麼盟友關係，別用感情勒索我，佔我便宜，用錢說話。交多少錢，給多少保護，不交錢或交的錢不夠，受保護的程度也打折。 除了以色列這個親兒子必須保護，其它都必須花錢才能得到保護。有些風險太大的，比如台灣，交完錢也不一定能提供保護。

第六個主張搞孤立主義。特朗普主義在國際領域的最主要表現就是孤立主義，所謂孤立主義，就是主張管好自己家的事，以本國利益優先，減少與他國的聯繫，避免承擔國際義務，儘量避免因為和其他國家結盟而承擔不必要的責任和開支。不過特朗普的孤立主義不是美式閉關鎖國，不是把美國與世界隔絕開來。特朗普主義的美國仍然是這個世界老大的美國，主要是責任和義務免談。所以，不要和特朗普談什麼氣候保護、國際責任，往貧窮國家送外援等撒幣事，特朗普主義更不會做。

第七個主張是關於中俄。在特朗普主義裏，中國是個必須認真對待的崛起國家。但是，和拜登政府不一樣，特朗普不認為中國是系統性嚴峻挑戰，對什麼意識形態，港台藏疆等，特朗普統統不感興趣，他認為那都是中國人自己的事。特朗普的中國政策就關注兩件事，一是不公平貿易，認為中國賺了美國太多錢，偷了美國人的工作機會，這個必須得改變，二是科技與產業，中國的科技與產業發展對美國構成了威脅，必須得遏制。特朗普主義並不認為俄羅斯是威脅，他認為中國才是美國需要集中資源對付的國家，俄羅斯對美國已經構不成威脅，反而是一個可以爭取合作的對象，這是特朗普和拜登最不一樣的地方。拜登是拉着盟友形成統一戰線對付中俄，特朗普是踢開盟友，想拉着俄羅斯一起對付中國。