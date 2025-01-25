王毅與魯比奧首次通話：有四大關鍵看點

2025年1月24日晚，中方發布新聞通告，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話。這一消息立刻在媒體、智庫與外交界引發爆炸性關注。這次通話至少有四大看點。

首先是令人意外又在意料之中。因為魯比奧還在制裁名單上，雖然嚴格意義上講，當時列明的制裁措施僅包括凍結魯比奧（當時還譯為盧比奧）在中國的資產，魯比奧和他的家人不能進入中國內地和港澳，但是媒體及觀察家普遍認為，對於和魯比奧進行正式外交接觸也是一個限制。所以魯比奧被任命為國務卿後，所有媒體和國際政治觀察人士立刻注意到了這個問題。因為魯比奧是美國國務卿，負責美國外交事務，而美中關係又是雙方外交的重中之重，如果他不能和中方進行外交接觸，對雙邊關係顯然極為不利。所以自魯比奧被任命為國務卿後，大家都在觀察中美會如何處理這個問題，會在何時、以何種方式解除對魯比奧的制裁，雙方的第一次外交接觸會怎麼進行。前幾天外交部記者會有記者提問魯比奧的英文名字翻譯的變化，問這是否意味着解除了對魯比奧的制裁，就是外界這種好奇心的反映。

說在意料之中，是因為大家普遍認為，因為制裁而使得雙方在主責外交事務的高級官員之間不互動是不可能的，雙方一定會就此進行溝通來解決這個問題，而且很可能從魯比奧被任命為國務卿後，這種溝通就開始了。在特朗普正式登基之前，美方媒體就透露說，特朗普（Donald Trump）的團隊已經通過特定渠道和中方接觸，很可能這個問題就在雙方溝通的事件清單上，就已經談的差不多了。前幾天雙方領導人通話，應該是徹底掃清了這個障礙。所以王毅和魯比奧昨天晚間的這個通話，又在人們的意料之中。這也體現了中美外交的靈活性，這種靈活性，對以後雙方的接觸是非常重要的，未來即便雙方就某些議題發生衝突，也可以得到有效解決。

第二，這是一次工作對接也不算是嚴格意義上的工作對接。說是一次工作對接，是因為對接的層級和時間。層級很高，是負責外交事務的雙方最高級別官員的對接，而且是發生在雙方最高領導人通話之後。在雙方最高領導人通話掃掉障礙並確定基調和方向後，作為外交團隊，當然必須要及時溝通起來，對接起來。說不算是嚴格意義上的工作對接，是因為從通話內容看，又主要是原則性的，除了台灣問題似乎並沒有就具體外交事務或雙邊關切的地區或國際問題進行更多討論，算是雙方的第一次打照面。

特朗普上任前三天，習近平與特朗普通了電話。

第三，台灣是唯一有深入討論的內容重點。從新聞通稿看，中方談了很多，但其實前三點都是方向性的宏觀性的框架性的，只有第四點，說到台灣，既有原則性的表述，又有具體的內容。按照中方新聞通稿，王毅在這一問題上的表述是，「王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。」魯比奧在這一問題上的表述是「魯比奧表示，美國和中國是兩個偉大的國家，美中關係是21世紀最重要的雙邊關係，將決定世界的未來。美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。美方不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。」

這反映出台灣問題在中美之間的重要性，在特朗普2.0時代的重要性。

因為這是魯比奧出任國務卿後首次談到這個問題，所表態不僅代表了他個人的觀點，也代表了特朗普在這一問題的態度，所以我們會特別關注魯比奧的這番表述。魯比奧表態的前面幾句重複了當時中美領導人通話時的內容，關鍵是後面關於台灣這句，「美方不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。」這句話很關鍵。以魯比奧之前在台灣問題的極端強硬立場，能這樣表述，雖然並沒有跳出拜登政府這幾年來在台灣問題上的框架範圍，但是對魯比奧，這個變化可說是相當之大。特別是最後一句，「希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」這句話非常關鍵，台海那邊賴的團隊，看到這句話，估計昨晚要睡不着覺了。

第四是最後王毅對魯比奧的諄諄告誡。他說，「大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」這句話裏面，「希望你好自為之」這七個字非常有分量，語意內涵非常豐富，這是針對之前魯比奧在中國問題上的既往表現說的，是對他這個極端強硬的反華派的告誡。在中美雙方民間都瀰漫對抗情緒的情況下，這句話在多數中國人聽來也是相當解氣。當然美方會怎麼通報這次通話及美方的單方面表述，還要看美方通稿怎麼說。