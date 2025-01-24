為何特赦暗網毒梟Ross Ulbricht？　一宗奇事揭出特朗普兩個特點

特朗普（Donald Trump）上任之後對於近1600名「1月6日國會暴亂」參與者的特赦廣受關注，自由派媒體連日來追蹤報道當中的一些人物獲釋後如何準備買槍等等，把這群人包裝成特朗普未來可以用動的「私人軍隊」。然而，甚少人關注到的卻是特朗普的另一宗特赦－－那就是針對2011年帶頭在暗網（dark web）以加密貨幣進行毒品交易、2015年被判終生監禁的Ross Ulbricht的特赦。

驟眼看來，這是一宗奇事。特朗普向來反對毒品，芬太尼（Fentanyll）在美國的流行更成為他針對墨西哥、加拿大甚至是中國大加關稅的主要理由。何以特朗普一方面以貿易戰的方式來施壓這些國家幫忙美國管控芬太尼流入的問題，另一方面卻讓暗網毒品交易的始祖人物重獲自由？

Ross Ulbricht在2011年開始在暗網創立稱為「絲綢之路」（Silk Road）的毒品交易平台，人們要透過Tor瀏覽器才能存取，而且利用比特幣（Bitcoin）的匿名和沒有中央結算結構的特性來幫助人們進行毒品買賣。「絲綢之路」被經常被人們比喻為暗網毒品版的亞馬遜（Amazon），用戶甚至可以對毒品供應者的產品留下評價和評分。

Ross Ulbricht獲釋後拍片感謝特朗普：

截至2013年Ulbricht在三藩市一家圖書館的科幻小說區被聯邦調查局（FBI）人員拘捕．「絲綢之路」總共促成了超過150萬宗的毒品交易，營業額高達兩億美元。FBI在拘捕Ulbricht的時候就檢獲14.4萬個比特幣，當時價值數千萬美元。如果那時候Ulbricht收手不幹而沒有被捕的話，按今天的比特幣價格計算，他已經是個身家大約150億美元的巨富。

然而，Ulbricht成功在暗網中建立起政府管不了交易平台，又帶頭善用加密貨幣的特性，使他變成了「自由至上主義者」（libertarians）和「加密貨幣支持者」圈子中的英雄人物。Ulbricht在獄期間，他的家人也積極在網上為他爭取支持：「釋放Ross」（Free Ross）變成了這些圈子的口號之一；《比特幣雜誌》（Bitcoin Magazine）的行政總裁大讚Ulbricht將100萬人帶到比特幣的世界；美國的自由黨（Libertarian Party）也以爭取特赦Ulbricht為己任。

在2021年，他的故事被拍成電影。

《比特幣雜誌》（Bitcoin Magazine）2018年刊登Ulbricht獄中寫成的文章。（網站截圖）

特朗普爭取重返白宮的競選工程就為他們創造了機會。2023年底，自由黨全國委員會主席Angela McArdle經中間人引薦到了佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會面。特朗普問她如何可以爭取自由至上主義者支持，McArdle的回應就是釋放Ulbricht。

2024年5月，McArdle邀請了特朗普來出席自由黨的全國代表大會，特朗普也聲言要爭取自由黨的總統提名。最後，雖然特朗普被沒有正式參與角逐提名，但他卻公開承諾，如果他當選將會釋放Ulbricht。此舉，大概為他爭取到部份自由至上主義選民的選票。

對於特朗普2024年的勝選，多數分析都認為其一大原因就是他能夠以跳出主流媒體，透過各種另類媒介直接向不同的小眾群體爭取支持。原本並沒有打算能對聯邦政府政策有實質影響的自由至上主義選民就是其中一個這樣的群體。這些選民對於特朗普的支持，並不是決勝關鍵，卻是這個關鍵的其中一個小環節。

特朗普在其社交平台Truth Social上表明他親自打電話告訴Ross Ubricht的母親他獲得無條件特赦的消息，其中他也表明他這樣做是因為自由至上主義運動非常支持他。（網站截圖）

特朗普勝出選舉之後，這些自由至上主義者其實對他已毫無用處：特朗普不能再爭取連任，沒有任何選舉壓力；共和黨2026年中期選舉的勝負也不是這個小眾群體能夠左右的。

兌現特赦Ulbricht的承諾，卻有一定政治風險：畢竟特朗普是「法律與秩序」（law and order）的政治代表，嚴刑峻法對付罪行是他的招牌－－他剛上任簽下的其中一個行政命令就是要求司法部在適當的檢控中爭取對被告判處死刑，並幫助各州執行它們的死刑－－而且特朗普從反移民到加關稅各種政策背後都有控制毒品問題作為原因。特赦一個開創先河讓人們在暗網上以加密貨幣作毒品交易的人物，無疑是拆他自己的招牌。

但到最後，特朗普就這樣做了，真的是「說到做到」。

從特赦Ulbricht這一件奇事，我們可以看到特朗普的兩個特點。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

首先，特朗普非常強調陣營的忠誠。不只陣營內的人要對他忠誠，他也自我要求對其陣營內的人忠誠，即使這些人對他已經沒有什麼實際用處。同樣的道理也體現在他對於國會暴亂中真的使用了暴力襲擊警員的參與者的特赦中。此前，副總統萬斯（J.D. Vance）曾公開表明特朗普不會特赦這些人，但特朗普最後卻無分罪名輕重一刀切特赦所有國會暴亂參與者，對於來自執法人員階層的反對聲音置若罔聞。

特朗普的動機非常清楚，那就是國會暴亂參與者當時就是為了幫助特朗普推翻選舉結果，是「自己人」，而特朗普無論如何也不會輕易拋棄自己人，即使要付出一定的政治代價也是如此。

1月23日，特朗普以視像方式向瑞士達沃斯世界經濟論壇發言，表明若然其他國家的企業不在美國生產就要付出關稅的成本。（Reuters）

其次，對於他自己的公開承諾，特朗普真的會尋求「說到做到」。在特朗普正式上任鋪天蓋地的各式新聞之中，誰還會留意到特朗普沒有兌現一個釋放10年前被判刑的罪犯的承諾，特別是這個承諾是在自由至上主義者的小圈子裏面作出的？但特朗普卻沒有借機把這件事忘記掉。

從特赦Ulbricht一事的角度來看，如今特朗普重提他2019年被當成笑話的收購格陵蘭主張，並堅持向各國大加關稅，其實就不值得奇怪了。

對於特朗普沒有在上任首天向墨西哥、加拿大和中國按原先承諾那樣增加關稅，各界都舒了一口氣。對於後來特朗普稱會在2月1日實施這些關稅，大家也開始心存僥倖。Ulbricht的特赦告訴我們，對於特朗普的承諾，包括那些看似成本甚高、沒有太多理性基礎的承諾，人們也應該非常認真的對待。