彭斯的安全撤退：和特朗普決裂

隨着特朗普（Donald Trump）的總統生涯進入倒計時，他的「妄想」也愈發誇張，繼續政治干預等濫權行為。1月6日美國國會聯席會議認證大選之際，美國總統特朗普在公開和私下場合多次施壓副總統彭斯（Mike Pence）推翻2020年大選結果，以幫助自己繼續掌權，否則自己將不再「喜歡他」。

這無異於讓副總統幫助他從拜登手中奪權。在特朗普的利誘和威脅下，昔日的政治拍檔也面臨與之決裂的艱難選擇。

據《紐約時報》報道，彭斯已經在每周同特朗普的例行午餐期間吿知對方，自己無權阻止國會兩院對當選總統拜登（Joe Biden）的認證。雖然特朗普隨後發推文斥之為「假新聞」，強調自己和彭斯站在統一陣線，但從他倆公開言行、當前面臨的處境以及今後的政治盤算來看，兩人之間的嫌隙已經越拉越大。

特朗普這番言行再次凸顯了他的無知，將美國選舉視為服務於自己的權力遊戲。但可惜的是，遊戲規則不是他說了算。

2016年7月16日，當時的共和黨總統候選人特朗普（左）和競選搭檔彭斯（右）首次共同亮相併出席競選活動。（新華社）

彭斯以其濃烈的保守傾向聞名，辦事低調、沉穩、幹練，有野心。他將自己形容為信念化保守派、茶黨支持者。他說，自己首先是一名基督徒，然後是一位保守派，最後才是一位共和黨人。四年前，特朗普挑選彭斯擔任競選搭檔時曾稱讚後者「堅實牢靠」，具備「高超且優秀的執行力」。特朗普選擇彭斯，一定程度上鞏固了宗教保守派對他的支持。這種支持至今也沒有弱化。

特朗普執政期間，彭斯唯唯諾諾、亦步亦趨地和特朗普保持一致，甚至在身體語言上保持附和。凡是白宮在內政外交取得的積極成果，彭斯都會將其歸功於特朗普的領導力。但彭斯也有狡黠的一面。他也希望借副總統生涯，為自己競選總統積累政治資本。每逢特朗普干預司法、干預選舉，挑戰三權制衡，彭斯都會保持沉默，力求自保，避免損害未來政治前景。

自從特朗普敗選後，他和彭斯的政治同盟關係也就開始瓦解。尤其在特朗普以莫須有的選舉舞弊等指控，持續質疑選舉結果並發起選舉訴訟，彭斯更是有意和特朗普劃清界限。比如，在特朗普在地方及最高法院發起選舉訴訟之際，彭斯曾想方設法離開華盛頓，去其他州處理其他事務。

所以，彭斯不可能冒天下之大不韙，幫助特朗普推翻選舉結果。更何況，他也沒有這樣的權力。

2020年3月26日，特朗普在白宮就新冠病毒及疫情防控發表講話，副總統彭斯在旁聆聽。（AP）

眾所周知，這種認證是象徵性的，而且是按照憲法和法律規定下的既有慣例執行。彭斯的權力也是象徵性的，作為參議院議長主持認證過程，也必須依法依規，怎麼可能因一己之私或政治施壓，單方面推翻選舉結果？如果彭斯單方面改變結果，不但違憲，而且違法違規。即便彭斯想要推翻選舉結果，也抵不過兩院多數議員的意見。國會兩院必然會起訴「參議院議長」。

彭斯不會愚蠢到這個地步。

彭斯也明白，那些試圖推翻選舉結果的共和黨議員完全是為了自己的政治利益，重在贏得到特朗普支持者的青睞。而隨着民主黨贏得佐治亞州聯邦參議員席位，彭斯及其他傳統共和黨人已經開始和特朗普切割。以麥康奈爾（Mitch McConnell）為代表的黨內領導人物以及柯頓（Tim Cotton）等極端派已承認拜登當選，反對推翻認證結果。

而且，大選結果是美國千萬選民的抉擇，經過50個州認證，多個法庭裁決的考驗，包括選舉人團的確認，監督認證過程的彭斯不可能無視這一現實。

美國現在面臨的處境令人尷尬，很多人從未經歷過這種局面。特朗普質疑選舉結果，拒絕承認敗選，已經讓美國民主選舉在全世界面前蒙羞。現如今他又向彭斯提出推翻選舉結果的要求，再次破壞了很多美國人對民主制度的信心。一旦選舉結果因政治干預而被推翻，美國民主制度也就名存實亡了。

彭斯面臨的處境也是前所未有。面對政治施壓，他最安全的做法就是「尊重憲法與法治」。這也是他為自己副總統生涯畫上句號的最好方式。