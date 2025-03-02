一場現世報：特朗普的自大狂妄栽了跟頭

2月28日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在媒體前爆發激烈爭吵，感覺都跟街頭罵架一樣，雙方都不停打斷對方，激烈爭執。媒體評價，報道稱「白宮30年這場面前所未見」。



當時現場畫面是這樣的，眾多記者雲集，可以說是在全世界面前直播吵架，不管對美國，還是對烏克蘭，都是非常不體面的，稱得上重大外交事故。

正常來說，兩國領導人能專門就一個協議見面，意味着雙方的團隊已經把協議的內容都敲定了，並且雙方已經都同意簽字，領導人過來就是走個流程。事實上，在這次會談前，美國和烏克蘭雙方都表達了已經達成協議的態度。所以，在特朗普看來，烏克蘭已經屈服了，一切都談妥了，澤連斯基只是過來簽個字。因此，這次會談，特朗普都沒有和澤連斯基進行閉門磋商，就直接在記者面前直播公開會談結果。特朗普要享受這份高光時刻——澤連斯基在全世界鎂光燈下簽了不平等條約。

但沒想到這次直播的會談，卻出現這樣災難性的外交事故。以前很多外交層面的爭吵，大都是在閉門會談時出現的，大家敞開門面對鏡頭時，多少還能維持點外交體面。所以，在白宮橢圓形辦公室出現這樣激烈的公開爭吵，屬實是活久見了。

但經過這次爭執，全部都取消了。沒有了記者會，沒有了午餐。當準備好的食物放在新聞秘書辦公室外走廊的手推車上時，烏克蘭代表團被要求離開白宮。一名白宮高級官員稱，魯比奧和國家安全顧問華爾茲走到澤連斯基坐着的地方，並告訴他離開。白宮官員介紹稱，烏克蘭方面提出抗議，並希望繼續與特朗普進行談判，但被告知不可以。大概在下午1點40分許，澤連斯基被拍到離開白宮，乘坐專車離開。

特朗普隨後在社交媒體上發文怒噴澤連斯基，「他竟在神聖的總統辦公室對美國出言不遜。等他真正準備好接受和平時再來吧！」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

這次白宮吵架的轉折低，是從萬斯39分鐘的插嘴開始的。（更多內容見：《一文回顧特朗普澤連斯基罵戰過程 全因萬斯一句話引爆火藥桶？》。確實，萬斯講話屬於充滿攻擊性的，從他之前歐洲之行，各種羞辱歐洲可以看出來。

有人認為這是特朗普團隊在給澤連斯基做局，試圖通過給澤連斯基施加更大輿論壓力，來讓澤連斯基接受更加不平等的條約。這個可能性不大。因為了解特朗普就知道，特朗普是一個十分好面子的人。這樣被澤連斯基當眾頂撞，對特朗普來說是非常沒面子的事情。特朗普喜歡在和其他國家談判的時候，營造自己非常強勢，掌控一切的感覺。特朗普不太可能以這種會損害自己威望的行為，來給澤連斯基做局。

白宮官員也堅稱，會晤期間發生的爭吵並非蓄意襲擊：「我們的計劃是簽署礦產協議，建立經濟夥伴關係，走向和平。」而且這份協議，已經稱得上是烏克蘭賣國協議，特朗普方面最近兩天的表態一直是對最終這版協議感到滿意，不太可能臨到關頭為了索要更多，就去製造這麼一個局，這對特朗普來說是弊大於利。

本來特朗普想急着結束俄烏衝突，好專心搞貿易戰，所以前兩天剛搞定烏克蘭，就馬上發動第二輪關稅攻勢。

結果被澤連斯基這樣當眾打臉，並不利於特朗普去繼續霸凌威脅恐嚇其他國家。試想，特朗普連澤連斯基都壓不住，還怎麼去壓其他人。

至於澤連斯基是不是演，這個倒是不大好說。有一種說法認為，澤連斯基是故意演的，如果最終烏克蘭還是和美國簽了這個協議，那麼澤連斯基就是演的，只是為了演出這種「被迫簽賣國協議」，來推脫自己的責任。不過，澤連斯基這樣當眾打臉特朗普的行為，已經觸碰到特朗普逆鱗，如果這是演的話，那也演得有點過了。

總體上看，還是特朗普這邊純粹就是過於狂妄自大，完全不把澤連斯基當一回事，一上來就從着裝羞辱澤連斯基，總覺得已經把澤連斯基完全掌控，翻不起什麼浪花。而澤連斯基這邊，在遲遲得不到特朗普的安全保障後，也失去耐心。

其實，澤連斯基一直都是願意簽這個賣國條約，只不過在澤連斯基的思維里，他必須得到美國的安全保證。澤連斯基的意思是，只要美國承諾提供安全保證，那麼這個協議他就能簽，哪怕是完全出賣烏克蘭國家利益，這種通過賣國來得到的所謂安全保障，其實也只是空中樓閣而已。但特朗普連這點安全承諾也不給。烏克蘭賣了那麼多，卻還換不來美國一點點安全承諾，只有畫餅充飢，澤連斯基才選擇撕破臉。只不過澤連斯基一開始可能也沒想鬧這麼大，後續發展多少有些話趕話。其實可以看到，吵架過後，澤連斯基仍希望繼續與特朗普進行談判。

反正這次美國是丟人丟到家，強行烹飪的「美食」不但在桌上講話，還在白宮直播打臉。這件事情，歸根結底就是特朗普自大狂妄，栽了個跟頭。這就是特朗普的傲慢，現在特朗普滿世界搞貿易戰，到處進行霸凌恐嚇，無非在透支美國霸權，是依仗美國過去幾十年霸權，在透支美國霸權。澤這次白宮爭吵，只是讓特朗普現出原形，真的是「現世報」。

而現在緊張的要數魯比奧。因為這次美俄會談，包括跟烏克蘭的礦產協議，魯比奧是主導者。因為在特朗普看來，魯比奧肯定跟他打包票，沒問題了，才會讓澤連斯基來，結果搞出這樣直播吵架，魯比奧肯定是少不了被特朗普責怪。這次白宮吵架，魯比奧在底下坐着並沒有參與，全程臉色很難看。