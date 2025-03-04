中美「對打」巴菲特都無法淡定了　美國要「犯心臟病」｜點經

美國東部時間3月3日，美方宣布以芬太尼等問題為由，自3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對。3月4日，中國國務院新聞辦公室發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，直接打了美國的臉。同時，對美反制10連發，堅決反制美對華加徵關稅，又暫停進口美國原木等。可以說，中方的反制在預期之中。中美「對打」，金融界最為緊張，甚至巴菲特（Warren Buffett）都不淡定了。



巴菲特在今年的年度致股東信中，暫停了往常的樂觀態度，反而警告美國的進程並不總是美麗的，那些「騙子和推銷員」會「利用那些錯誤信任他們的人」。巴菲特表示：「從某種程度上來說，加徵關稅是一種戰爭行為。久而久之，關稅就成了商品稅。」巴菲特警告說，懲罰性關稅或將引發通脹，並損害消費者的利益。

巴郡（Berkshire Hathaway）主席巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

2月11日，有新債王之稱的岡拉克（Jeff Gundlach）警告稱：「美國當前利率上升、市場估值過高以及鉅額政府債務可能引發重大危機。他表示，當前美國赤字佔到GDP的7%，這是歷史上嚴重的經濟衰退時期才會達到的借貸水平。一旦這一數字繼續升至13%，將會帶來災難級的債務危機。美國國債可能需要重組。」橋水基金創始人達利歐則稱：「再不削減債務，美國經濟就要犯心臟病了。」

最近除了美債，美股也開始出現一些問題。2月28日，投資界的「泡沫獵手」、GMO聯合創始人兼長期投資策略師Jeremy Grantham發出警告：美國股市正處於「超級泡沫」之中，並預言「重大下跌」即將到來。Grantham認為，當前美股的估值已經超過了1929年和2021年的水平，僅次於1989年日本的超級泡沫，模型顯示，美股仍有50%的下跌空間，才能回歸到正常的估值水平。納斯達克從去年底觸及2萬點的高點，最近三個月基本一直卡在2萬點的門檻上不去，近期又出現一波下跌。

除了美股之外，黃金其實是非常重要觀察指標。當前黃金走勢比較類似於2007年底的位置。2007年底，黃金是處於下一輪大幅上漲前的平台期，然後2008年初，黃金有一波脈衝趕頂走勢。後隨着2008年次貸危機爆發，由於流動性危機，黃金也出現一波30%的殺跌幅度。但在次貸危機過後，黃金就又出現一波大幅上漲，從次貸危機裏的682美元，一路漲到1921美元，漲到2011年才真正見頂，開始長達7年的回調，一直到2020年才漲出新高。

黃金價格從2007年至2025年走勢圖（網站截圖）

事實上黃金走勢一直有其規律：金融危機來臨時，黃金的走勢大致會經歷幾個階段。首先是，危機爆發前，黃金價格會大幅上漲。可以對比看過去兩年走勢。而後，危機爆發時，由於流動性危機，會讓所有資產價格下跌，包括黃金也會跌。在危機爆發後的救市階段，基於避險和保值效果，黃金也會最快出坑，開始新一輪上漲。觀察2008年-2011年的黃金就是如此。而最後救市完成階段，黃金開始漫長回調周期，比如2011年-2018年就是這樣。然後進入到下一輪周期裏，如此循環。

黃金最主要作用是保值，由於現代信用貨幣的超發屬性，決定了黃金是不存在長期看空邏輯。但不能忽視黃金的短線風險，特別是流動性危機爆發時，大幅上漲的黃金，也是存在短線殺跌風險。

當然，當下並不預判黃金短期走勢漲跌，也沒有看空或者看多黃金價格，而是更多把黃金價格走勢作為流動性危機是否爆發的一個參考指標。如果全球金融市場出現大跌，避險情緒增加，但黃金價格不漲反跌，那麼就說明正在爆發流動性危機。所以，如果國際黃金價格跟2008年一樣，出現半年內跌30%的走勢，就說明金融危機正在爆發，這是一個可以觀察的指標。

最近國際黃金價格是一度漲到2955美元/盎司，然後出現一波回調，目前跌到2873美元，還只能算是正常的回調走勢，並不能說已經爆發流動性危機，但可以多多觀察黃金走勢。如果黃金價格出現大幅下跌，那麼流動性危機爆發的可能性就會增加。

從黃金歷史走勢看，每次黃金不受美聯儲加息影響的出現單邊上漲時，往往是一些危機爆發的徵兆。比如，1980年黃金暴漲，2007年黃金暴漲，都預示着之後的金融危機。金融危機爆發前，黃金價格都會大幅上漲。過去兩年，黃金價格大幅上漲，也是某種危機徵兆，這也是國際金融市場，大資金在用腳投票，投出對美元的不信任票。

原本全球經濟難言起穩，而特朗普已經忙著全世界打關稅戰，還碰上中國可以跟他硬碰硬。市場的波動性可想而知。正如資產大鰐們所擔心的，這對於負債累累的美國是否自身吃得消。黃金越漲越是對美元的不信任。而一旦豁口撕開，危機躍躍欲試。