各國網友罕見一邊倒為中國加油 讚中國「唯一有骨氣國家」

特朗普挑起關稅大戰，中國奮起反制，國際網路上，各國網友紛紛就此發表看法，在痛批特朗普美國蠻橫霸道和遺憾於本國無力對抗的同時，齊齊為中國喝彩。

尤其在日本，儘管中日關係並不和睦，兩國之間齟齬不斷，兩國網民在很多問題上互相水火不容，日本網友仍罕見一面倒聲援中國，紛紛對於中國敢於與美國對抗的姿態表示肯定與讚賞。

有台媒彙總了這些日本網友的發言：「讓人想支持中國。特朗普普做的事情太荒謬了，中國打算正面對抗，歐盟也應該會這麼做吧，和什麼都做不了的日本不同，真令人佩服」。

「我雖然不喜歡中國，但這種態度值得保守的日本學習一下」。「我雖然討厭中國，但它能和美國正面交鋒，真的令人佩服」。「不像瞻前顧後的日本，這才是大國的樣子。不知怎麼地，讓人想為中國加油」。「唯一有骨氣的國家。我支持你，加油！」等等。

日本網友為中國加油

再關注其他國家輿論場也可以發現，類似於日本網友的這些評論，堪稱主流。

這是因為特朗普上任後，先在俄烏戰爭問題上立場逆轉，不顧歐洲利益與尊嚴，一腳踢開歐洲與俄單獨媾和，對烏克蘭極盡敲詐勒索，並聯手俄羅斯對歐洲採取各種羞辱性動作，在歐洲引發極大憤怒並讓不少抱持基本價值秩序的左翼深感失望。

4月2日，特朗普又粗暴宣佈對全球185個國家或地區徵收「對等關稅」，更進一步將自身放到了世界的對立面，使得這種反美情緒進一步在各國網上爆發。拉美、東南亞、南歐及地中海周邊國家的網上群情洶湧。

在歐洲、日本等美國的傳統盟國，這種網絡情緒反而更為強烈。

但是這些被羞辱和徵收關稅的國家，因為實力所限，無法和美國對抗，大部分只能選擇屈服，把這口惡氣憋在心裏。

中國的反擊就像乾枯草原上的一把烈火，一下子就點燃了人們心裏的情緒，引發了各國網友的強烈感情共鳴。對特朗普美國的憤怒，和對中國挑起反暴大旗的讚歎，旋成網絡主流聲浪。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普再就貿易戰交手。

事實上，天下苦美久矣，這種情緒的爆發，還有更深層次的心理成因。世界各國雖然喜歡美元，有些國家和地區還駐有美國軍隊需要美國保護，美國近幾十年倡導的價值觀念也主導世界，但是，對美國通過美元霸權收割世界，以及經常罔顧他國利益與尊嚴欺壓它國的行為，很多國家網友也早就看不慣。

以日本、歐洲為例，其實日本在臣服於美國的同時，很多人心裏也壓着一股無處釋放的反美情緒。老歐洲也是在和美國保持盟友關係的同時對美國的霸道牢騷滿腹。

中國在關稅大戰中的表現，等於幫各國出了口氣，打出了他們不敢打向美國面門的一拳，必然會得到他們的普遍喝彩。

而這也正是中國必須挺身而出反制美國的原因之一。中國要想成為一個值得世界敬仰的國家，一個新的國際權力中心，就必須在太平洋的另一岸，樹立起一面與美式霸權主義和強權政治相反的旗幟。

囿於當今世界政治版圖的結構現狀，中國不要指望登高一呼，其它國家就會「影從」。但一個高舉公平、正義與發展旗幟的中國，一定會吸引越來越多的追隨者。