145％關稅引發中美脫鈎 特朗普瘋到什麼程度？｜Jack Talk・去片
撰文：葉德豪
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特朗普（Donald Trump）的「全球貿易戰」打了半天之後似乎就變成了「中美貿易戰」：4月10日，他突然轉軚，宣布暫緩實施針對全球各國的所謂「個別對等關稅」，只保留「一刀切」的10％基本關稅，卻同時將針對中國的關稅由104％增加到125％，更斥責中國「不尊重」，其後更加至145％。
但全球貿易戰真的已經變成中美貿易戰了嗎？
「中美脫鈎（decouping）」的論述在特朗普第一任期已經甚囂塵上，到拜登（Joe Biden）任內則逐漸演變成所謂的「去風險化」（derisking）。而對於特朗普第二任期，人們不只沒有再談「脫鈎」和「去風險化」，甚至還在期待「生意人」特朗普會同習近平達成一宗「世紀大交易」。
豈料，特朗普上任不足三個月，他的關稅狂熱卻把中國推下脫鈎的懸崖。為何事態會突然有如此發展？還有人能制止特朗普嗎？
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