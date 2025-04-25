中美關稅戰：問題不是誰先跪，是特朗普何時跪｜Jack Talk・去片

中美「超級關稅戰」開打已超過半個月。特朗普（Donald Trump）多次聲稱中美有在談，又說他會大幅減削對華關稅。美國財長貝森特（Scott Bessent）也多次表示美國對華關稅不可持續，認為有機會同中國達成一場大交易。

不過，中國政府已否認有同美國有任何貿易談判的進展（按：特朗普堅持說有）。特朗普和貝森特的「溫和」言論似乎是美方「膝蓋發軟」的訊號。有美國媒體報道更稱白宮正在考慮單方面削減對華關稅以開啟對華談判，不過後來卻由貝森特否定。

看起來，在這場「中美貿易戰2.0」中，首先「認輸」的將會是特朗普自己。

美國對中國貿易逆差接近3000億美元，順粹從數字上去看，互加超過100％的關稅理該是「中國較傷」才對，為何首先受不住壓力的卻是特朗普？