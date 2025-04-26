圖表解構中美貿易戰：美國早不是最大甲方　根本拿捏不住中國

美國與其他國家之間所謂「對等關稅」將暫緩90天執行，但對中國依然維持了「特殊照顧」—— 對華關稅145%，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%。近來美方不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將會達成協議，還有美方相關表態稱中美關稅戰將很快降温。

相較於美方的急迫，中方兩大部門外交部、商務部4月24日明確表示：目前中美未進行任何經貿談判。且皆表示，「中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的」、「對磋商、對話持開放態度，但是任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上，以平等方式進行」。



此次關稅戰是可以寫進歷史教材的。投資家達利奧（Ray Dalio）對此認為，「我們正目睹一場教科書級別的崩潰：貨幣體系崩潰、政治格局崩潰、世界秩序崩潰。這種級別的崩潰，普通人一生可能只會經歷一次。」可以看到，從美國發起貿易戰以來，基本上中國的動作都是不卑不亢，很有底氣的「你來我往」。

2024年5月22日，美國紐約，橋水基金公司創始人達利奧在《華爾街日報》舉辦活動中發言。（Reuters）

中國也是這一輪貿易戰，唯一同美國「對等關稅」的國家。從數據上看，美國一直是中國最大的貿易伙伴之一，是「最大的甲方」，中國的底氣是從何而來？哪些地區能夠承接龐大的中國製造？

從最新的動態來看，美國發起的「對等關稅」政策，似乎有「高高舉起，輕輕落下」的跡象。但雙方之間的貿易關係已經不可能恢復到從前，這不僅是因為美國本土市場已經無法滿足中國企業發展所需，更是因為全球更多市場開始探索與中國更多的交流與合作。

事實上，2018年起，「關稅大戰」的潘多拉魔盒就被打開，美國先後出台301關稅、232調查（針對鋼鐵和鋁）、「芬太尼」關稅、「對等關稅」，並在此後以各種離奇的理由繼續加徵。美國其陰晴不定、朝令夕改的政策出台方式，已對中國數量龐大的供應商、產業鏈企業造成了嚴重的影響。「關稅大戰」愈演愈烈，中國製造業亟需尋找美國之外的替代區域。

目前中國最大的貿易伙伴則是南方的鄰居們。2019年2月，東盟正式超越美國，2022年來首次成為中國第二大貿易伙伴，到2023年，中國對東盟出口額3.68萬億元，超過美國和歐盟，成為最大出口地區。2024年，中國對東盟出口5865億美元，按年大增12%，繼續穩居最大出口市場；對美出口5247億美元，按年增幅只有4.9%，對歐盟出口額5165億美元，排在第三名。

從2017年貿易戰開始算起，中國出口格局出現「東升西降」的顯著變化。過去7年間，中國對美國的出口佔總出口的比例從19%下滑到14.7%，對歐盟從16.4%下滑到14.4%，東盟則從12.3%上升到16.4%，增加近4個百分點。中國海關總署最新消息，今年一季度，中國貨物進出口10.3萬億元，按年增長1.3%。其中，出口6.13萬億元，增長6.9%。外貿規模創歷史同期新高，連續8個季度超10萬億元——這種實際情況，顯然和很多人在渲染的「外貿崩潰論」完全不相符。

數據上很清楚，東盟的崛起很大程度上彌補了西方國家比例的下滑：東南亞的礦產資、自然資源和人力資源都是中國企業所需要的；東南亞國家消費者的實際需求、華人和黃種人之間更加相似的文化和消費習慣，都讓雙方的市場之間達成了「無縫銜接」。中國和東盟比鄰而居，無論是地理位置還是經濟稟賦，都有極強的互補性。而且東盟10國人口超6億，和中國加起來一共有20億人口，佔全球1/4，形成了一個極為廣闊的大市場。

自2017年以來東盟已經連續8年為中國農產品第一大貿易伙伴。今年一季度，我國從東盟進口了526.5億元的農產品，增速高達13.8%。

另一方面，中國藉助強大的工業技術加強與東盟各國的合作，最典型的案例就是以技術、產能和市場的全方位能力，賦能印尼開發鎳礦和鋁土礦，並協助其構建高標準的產業鏈體系。越南則扮演着一部分中國製造業轉移承接地的角色，其中尤其以「果鏈」等電子製造企業為主，包括立訊精密、歌爾股份等，另外智能家居賽道的幾家頭部企業如科沃斯、石頭科技，工具類企業巨星科技、創科實業等也都在越南設廠。

到今年一季度，製造業已經是中國與東盟貿易合作的絕對主力，價值佔比超過九成。中國向東盟出口顯示模組、汽車零部件、鋰電池增速都超過兩成；中國從東盟進口數據處理設備零部件、印刷電路、紡織原料等呈增長態勢。

同美國打着「門羅主義」的幌子，恐嚇威懾拉美鄰居，併吞噬其大量市場空間和利益分配權不同，中國的對外合作，都建立在平等共贏的「命運共同體」基礎上。眾所周知，美國在歷史上以美元霸權、貿易打壓、軍事幹預等等方式，從拉美各國掠奪資源，控制企業，將其淪為美國的戰略後花園和經濟附庸，十多億人民基本失去了發展的權利。而中國則是在與東盟打造對外合作的新型國際範本。

目前，中國—東盟自貿區3.0版談判已取得實質性進展，未來還將在數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等新興領域開啟高水平合作。這些都是與此前東南亞與美國、日韓之間合作相當不同的模式。未來隨着更多重要工程的開通，東盟與中國的貿易體量還將進一步增加。

東盟是中國的「大後方」，而其他市場上也在發生微妙演變。放眼全球，中東國家以強勁的購買力著稱，尤其是坐擁富饒石油資源的海灣國家，更是世界級的優質消費市場和建築市場。

近三年來，中國與中東國家進入了一段聯繫越發緊密的合作期。沙特開啟「2030願景」，阿聯酋啟動多元化改革，中國與這些國家在新能源、光伏、基建、跨境電商等等領域的合作都有相當大的潛力。中東國家向中國出口石油天然氣，中國則出口建材傢俱、機電、電子等製造業產品，雙方經濟互補性極強，並且中東資本還投資了中國多家石油煉化、新能源、新科技、新零售等等領域的企業，試圖盡最大限度發揮出自身的資本優勢。

和較富裕國家共同發展經濟的同時，中國和發展中國家乃至欠發達國家的合作也在持續升温。其中覆蓋面最廣的就是與拉美、非洲國家之間的經貿合作。到今年，中國已經連續16年穩居非洲最大貿易伙伴國地位，還給予33個同中國建交的最不發達國家以100%零關稅的待遇。2024年，中國與非洲的進出口總額達到了2.1萬億元，是2000年的24倍。同時，中國還向大量非洲國家提供了各類低息貸款和基礎設施援助建設。

中國和拉美貿易額在2024年達到5185億美元，7年翻倍。去年，錢凱港的開港成為了中國拉美合作的又一個標誌性事件。藉助這一通道，南美的藍莓、牛油果、香蕉等農產品與中國的家電、汽車等工業品得以穿越大洋，互通有無，並且在運輸時間上相比此前有了大幅度的節省，這在美國主導的傳統貿易格局體系下是無法想象的。

中國長期對巴西、智利保持貿易逆差，其中智利的銅礦和鋰礦是發展新能源產業的重要基礎，巴西大豆也已經在替代美國大豆的路上。對面臨經濟困境的阿根廷，不僅對143項阿根廷農工產品進行關稅優惠，取消一部分農產品的關稅，降低對阿根廷乳製品、海鮮產品等的關稅，還與阿根廷續簽貨幣互換協議（350億元），幫助其償還IMF的債務，甚至為阿根廷印貨幣，維護其金融秩序的穩定。

此外，中國和俄羅斯長期保持了長期的友好關係，面對美國濫施關稅和對中俄關系的挑撥，俄羅斯選擇繼續與中國深化合作，近期俄方高層直接表態「中國需要多少石油，俄羅斯就準備供應多少。」2024年，美國向中國出口964萬噸原油，佔中國進口比例僅有1.7%，未來美國石油在中國的市場極有可能將會歸零，而中俄、中國與中亞國家在能源方面的合作規模只會越來越大。

特別一說的是，歐洲和美國也出現裂痕。最新消息顯示，歐盟委員會發言人表示，歐盟和中國已同意研究為中國製造的電動汽車設定最低價格，以取消歐盟於2024年徵收的關稅。設定最低價格」這一貿易策略旨在「既維護歐洲市場公平，又為合法貿易創造空間」，相較於去年實施的反補貼稅，這種價格管控方式更具靈活性和可操作性。

4月6日，在空軍一號站在特朗普身後的財長貝森特。（Reuters）

此外，面對美國的壓迫性政策，包括西班牙在內的一些歐洲國家也認清局勢，選擇單獨和中國進行友好談判。當前，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方的經濟總量超過全世界的三分之一，貿易體量超過全球貿易的四分之一。歐洲國家始終是中國在努力爭取的貿易伙伴。雖然中歐雙方在意識形態等方面仍然存在不少問題，但雙方強化合作，對替代中美貿易來說，仍是至關重要的。

其實，不難看出，所謂「第一大甲方」終究是第一大乙方撐起來的，更何況沒有了來自全球經濟的支持，任何一個單一市場，都不會成為所謂的第一大甲方。加之，世界政治與經濟秩序已然鉅變，如今的中國已經擁有了「不予理會」的勇氣和底氣。誠如巴菲特所說，「對等關稅」是一場戰爭，這場戰爭，看不清局勢的那一方就已經是輸家。