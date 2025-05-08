英美貿易協議料宣布在即　特朗普可能是自由貿易的救星？

中美之間的瑞士貿易會談預計在5月9日就會開展。5月7日晚，特朗普（Donald Trump）再次對其全球關稅戰釋出軟化立場的訊號，在Truth Social上「賣關子」，宣布將會在美國東岸時間8日早上10時於白宮橢圓形辦公室宣布跟「一個又大又獲得高度尊重的國家」的代表一同就「一個重大貿易協議」舉行一個「大型新聞發布會」。

雖然特朗普沒有明言這是哪一個國家，不過外界普遍預期第一個跟特朗普談成貿易協議的將會是英國。根據英媒報道，英國貿易談判人員本周正在華府處理談判的最後階段。

5月7日，特朗普在Truth Social上宣布將會在美國東岸時間8日早上10時於白宮橢圓形辦公室宣布跟「一個又大又獲得高度尊重的國家」的代表一同就「一個重大貿易協議」舉行一個「大型新聞發布會」。（網站截圖）

英美「象徵式」貿易協議

協議的重點似乎是美國將會以低關稅的配額制去處理英國汽車和鋼鐵，在配額上限之內的有關商品不必面對特朗普上台以來實施的25％商品種類關稅。而英國的交換條件則是削減針對跨國科技企業的數碼服務稅（稅率為來自英國收入的2％）、削減美國汽車關稅（預計由10％減至2.5%）、削減農產品關稅等－－不過英國預計將會跟從歐盟標準，並不會對美國的氯洗雞肉、激素牛肉作出寬免。

目前，美國向除中國之外的其他國家所提供的「對等關稅」90天豁免到7月8日即將到期。為了得到一個不再實施超高「對等關稅」的下台階，特朗普正尋求同至少17個主要貿易夥伴達成貿易協議。但由於時間緊迫，這些貿易協議大概只能是「象徵性」為主，最多只會有一些貿易規限上的小修小補，又或者承諾未來談成大交易，而不是傳統意義上的自由貿易協議。

預計在8日公布的英美貿易協議將會是第一個特朗普2.0貿易協議。事實是否如此，我們很快就知道。

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

即使這些貿易協議可能只是特朗普收回關稅成命的下台階，它們至少有助於避免世界陷入互相報復的關稅戰惡性循環之中。這無論如何也是一件好事。

除了這種美國與其他國家的雙邊貿易協議之外，特朗普的保護主義行動，在全球範圍內似乎正在加速其他國家互相達成貿易協議。

英國印度抱團

5月6日，英國就跟印度達成了全球第五、第六大經濟體之間的自由貿易協議，是英國脫歐後的第一個重大貿易協議，是向來有保護主義傾向的印度罕有同其他國家達成的貿易協議。這也是特朗普上任之後第一個主要經濟體之間達成的貿易協議。

根據協議，印度將對大約90％的英國出口商品削減關稅，當中85％在未來10年內將達至零關稅。例如對英國威士忌和氈酒的關稅將會由150％減至75％，未來再逐步減至40％；英國汽車的關稅則會由100％減至10％，不過要面對一定配額；化妝品和醫療設備的關稅則是減半或撤銷。而由於英國本來對印關稅甚低，協議達成後幾乎完全撤銷。

4月28日，英國和印度官員進行貿易會談。（Reuters）

在商品貿易外的其他層面，英印處理了電子合約的法律認定、防止強迫原始碼轉讓等電子貿易範疇的議題；英國企業亦將更容易參與印度政府的採購；雙方就知識產權保障、產品地理標誌（GI）等項目達成共識；協議亦就雙邊投資達成了一個讓企業控訴政府的仲裁機制。

不過，由於英國反外來移民風氣正盛，英國並不願向印度公民開放更多的工作簽證，印度也沒有給予英國法律和會計服務業更大的市場准入權。雖然如此，英國向公司內部轉移到英國的印度員工提供三年期的國民保險（NI）供款豁免，相對地減低了在英國工作的印度員工僱用成本（按：此舉被英國右翼政客攻擊為傷害英國本土工人）。

根據英國政府的估計，協議將能去除印度針對英國貨總值4億英鎊的關稅，到2040年令英國經濟增長0.1%，長遠將英印貿易額增加超過三分之一（相當於255億英鎊）。

由於英國只是印度的第16大貿易夥伴，而印度只是英國的第12大貿易夥伴，這項英印貿易協議的即時影響非常有限，其正面效益需要極長時間所能實現。不過，在特朗普逆轉全球自由貿易的大勢之下，英印自貿協議可算是對特朗普的一個標誌性的反擊。印度駐英國高級專員Vikram Doraiswami就表明英印的態度就是「先把我們可以達成的先收進口袋裏」。

2月24日，英國商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）到印度訪問，與印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）一同出席活動。（Reuters）

英印自貿協議其實只是全球不同國家加速深化貿易關係的其中一個環節而已。當中，被特朗普政府中人處處針對的歐盟顯得特別積極。

美國以外的貿易圈

去年12月，歐盟就同阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭組成的南方共同市場（Mercosur）確定了雙方的自由貿易協議，只待歐盟大部份國家的國會通過。

目前，歐盟也加速了同印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞的貿易談判，而且希望能夠在潔淨能源標準的問題上與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）國家趨同。

而2013年以來一直停滯的歐盟－印度貿易談判也開始加速推進－－由於雙方貿易議題與英印類同，英印貿易協議的部份內容大概會成為歐度談判的參考對象。

英國自去年工黨政府上台之後也積極開始修補同歐盟之間的貿易關係，雙方5月19日將在倫敦舉行峰會，其中貿易關係是會談的重點。

圖為2025年3月2日， 英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦召開歐洲國家領導人峰會，歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席。（Reuters）

另一邊廂，即使歐盟對於中國和俄羅斯的緊密關係有所不滿，甚至在習近平訪俄出席5月9日勝利日閱兵之前公開批評中國仍然是俄羅斯烏克蘭戰爭的關鍵推動者（enabler），如果沒有中國的支持，俄羅斯就無法發動同樣程度的戰爭，但歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人已避談對中國的「去風險化」（de-risking），並在紀念中歐建交50周年的時間點上表明此刻「正值全球不確定和地緣政治變化之時……在此背景下，我們將繼續致力於深化與中國的夥伴關係。」

如今，國務院副總理何立峰9至12日到瑞士訪問並同美方代表會晤之後也將訪問法國與法方共同主持第十次中法高級別經濟財金對話。

從加速世界各國互相發展更緊密貿易關係的角度來看，特朗普可算是功不可沒。

2025年4月17日，國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）公司總裁兼行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）。（網絡圖片）

「美國vs全世界」的反效果

回顧拜登（Joe Biden）執政的時候，世界似乎正在按照他眼中所謂「民主vs專制」的政體緩緩割裂成兩個貿易體系重心，中間則留有一大堆相對中立的國家各自向兩方分別建立貿易關係。這種以意識形態主導的貿易設計可見於拜登下台前公布的「三梯次」AI晶片管制提案中，此提案將全球國家分成三個梯次作晶片出口限制。

但特朗普卻不吃這一套，5月7日美國商務部也表明特朗普政府將重審這套原將於5月15日生效的規限。對於特朗普而言，全球貿易並不是一件「民主vs專制」的事件，而是全世界都在佔美國便宜，因此美國要對其他所有國家採取保護主義政策。

圖為拜登在英國廣播公司（BBC）於2025年5月7日播出節目中談論特朗普百日施政。（截圖自BBC）

這種「美國vs全世界」的劃分反而令到原本以為可以依賴美國市場的國家更努力去開拓其他國家的市場，英印快馬加鞭達成貿易協議就是明顯例子，而加拿大促進國內不同省份之間的貿易而不再依賴輸往美國的南北貿易，也是早前大選期間各黨的共識。

同時，特朗普對於其他國家的蠻橫無理（主張收回巴拿馬運河、吞併格陵蘭、支持歐洲極右政黨、要加拿大變成第51個州、希望派兵到墨西哥打擊販毒集團等等）也讓其他國家的人民普遍對特朗普政府感到非常反感。「敵人的敵人就是朋友」的思維模式是人之常情，自由貿易本來是環球左翼反對的對象，如今特朗普以自由貿易為敵，人們對於自由貿易反而變得愈來愈有好感。

圖為2025年5月6日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席眾議院委員會的聽證會。（Reuters）

而且，在特朗普的白宮中，暗中似是自由貿易支持者的財長貝森特（Scott Bessent）等人似乎開始「得寵」，影響力開始壓過關稅鷹派納瓦羅（Peter Navarro）等人。最終，由貝森特主導以關稅施壓他國的貿易談判，可能會達至「反效果」，反過來促成本來設有甚高貿易壁壘的國家拆除壁壘，並透過世界貿易組織（WTO）的最惠國待遇標準對全世界開放市場。

世事發展難料，以保護主義關稅四面樹敵的特朗普最終可能會變成自由貿易的救星。