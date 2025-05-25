美債日債都崩了　看準這個臨界點　金融危機的信號｜ 點經

5月22日，美國30年期國債收益率升至5.15%，續刷2023年10月以來最高水平。這是非常危險的信號！在《美債又發危險信號 未來半年會否突發黑天鵝? ｜ 點經》已經說了很多美債的問題，那麼，今天從談的比較少的日債說起。

看看日債！

5月20日，日本20年期國債拍賣，投標倍數僅為2.5倍，遠低於上月的2.96倍，創下自2012年以來的最低水平。並且尾差（尾差是平均價格與最低接受價格之間的差距，尾差越大，意味着市場需求極為低迷，買家基本不願意接盤長期國債）從4月的0.34飆升至1.14，這是1987年以來的最高水平。這個拍賣結果一出來，就讓二級市場的日本長期國債價格繼續大跌，收益率繼續上漲。日本20年期國債收益率應聲大漲到了2.6%；這是2000年以來的最高值。

日本20年期國債收益率近日拆穿2.6%。（Trading economics）

日本80年代末，跟隨美國聯儲局加息後，戳破了日本泡沫。隨後，整個90年代，日本一直在持續降息。所以20年期日債收益率，也從90年代初的7.5%，一路降到1998年的1.25%。2000年後，日本開始進入0利率時代。但這時候，20年期國債收益率只在2003年短暫跌破1%。隨後就一直保持在2%震盪了七八年時間。然後2013年，「安倍經濟學」開始實施無限印鈔的量化質化寬鬆，這也讓日本20年期國債收益率，一路降到0.2%左右。

從1990年，一直到2020年，這30年時間裏，長期日債收益率整體一直在下行趨勢裏，從沒有大周期上漲過。但2021年全球通脹開始失控後，特別是2022年美國聯儲局激進加息，再加上日本通脹開始失控。20年期日債收益率開始大幅上漲，從0.2%一路漲到現在2.6%；30年期日債收益率，更是漲到了3.1%，同樣是2000年以來的最高值。

30年期日債收益率漲到了3.1%，是2000年以來的最高值。（trading economics）

由於債券價格和收益率是反向關係。日本長債收益率如此大漲，意味着債券價格出現大跌。考慮到日本是2000年後就長期0利率，並且2013年後日本長債也長期處於接近0利率的狀態。這使得，日本的養老金、保險、銀行，乃至很多國際避險資金，都在低利率環境裏，長期買入大量的日債。但現在日本長債收益率飆升後，這些持有大量日本長債的資金，就面臨嚴重的浮虧風險，給日本金融市場，乃至全球金融市場，帶來巨大風險。

美債埋下的金融資產的雷

日債真是美債的難兄難弟。美國長債也拍賣遇冷。5月22日，美國20年期國債拍賣，投標倍數也從近六個月平均水平2.57下降至2.46。這讓美國20年期和30年期國債收益率，一度漲過5.1%大關。5月23日，美國長期國債收益率出現回落，但20年期和30年期國債收益率仍然維持在5%的高位上。

截至5月23日，美國30年期國債收益率繼續維持在5厘以上。（Trading economics）

有些媒體，把美債和日債收益率升高，解讀為「用高利率吸引國際投資者購買」。這種解讀，屬於南轅北轍。當前美國和日本長債收益率升高，是美債和日債市場流動性收緊的客觀結果體現。何況什麼「用高利率吸引國際投資者購買」，就是騙鬼的。都知道，長債收益率越高，反而是賣的人越多。因為長債收益率上升，本身就是市場拋售增多的結果，因為市場投資者拋售多了，讓債券價格下跌，才讓債券收益率上漲。

從日本和美國的20年期國債拍賣遇冷來看，顯然市場投資者對於美債和日債的當前價格，並沒有信心。要知道，當前美國長債價格，是已經大跌3年後的水平了。30年期美債的期貨價格，是從2020年最高的182，跌到現在111。

當然，如果能夠持有30年到期的話，每年仍然可以拿到利息，30年到期還可以拿回本金。但因為買入超長期國債的資金，很多都不會持有到期，只是為了賺差價。一旦買入超長期國債的資金，選擇中途拋售，就會把浮虧變成實虧。

2023年矽谷銀行（SBV）破產，就是因為在2020年買入大量低利率長期美債，然後在聯儲局2022年激進加息後，矽谷銀行持有的長期美債出現嚴重浮虧，結果儲戶對矽谷銀行沒有信心，出現擠兑潮，迫使矽谷銀行大量賣出長債，把浮虧變成實虧，最終破產。

2023年3月13日，矽谷銀行（SVB）爆雷後重新營業，客戶在美國麻省韋爾斯利的分行外排隊等候。（Reuters）

像矽谷銀行這樣，拿着儲戶的短期存款，去購買長期美債，就屬於期限錯配，碰到長債收益率大幅上升，就容易出現嚴重浮虧，而被迫拋售。

「矽谷銀行們」很多。最近活生生的投資美國長債出現鉅額虧損的案例是日本農林金庫。5月22日，日本農林中央金庫公布的年報數據顯示，2024財年該機構淨虧損1.8萬億日元，約合126億美元的巨額虧損，是該銀行有史以來最大虧損，也超過其過去十年約1.7萬億日元的盈利總和。造成虧損的主要原因是投資外國債券帶來的損失。

日本農業銀行「農林中央金庫」之前拋售價值數十億美元的美債和其他外國債券，截至今年3月的一年虧損1.8兆日圓（126億美元）。

其實就是投資美國長債虧的。農林中央金庫已拋售價值17.3萬億日元的所謂低收益資產，包括歐美政府債券和投資級公司債。也就是農林中央金庫已經被迫拋售這些浮虧的美債，從浮虧變成實虧了。

有人說，買債不就是怎麼都有利息拿著嗎？怎麼就能成為金額資產的「雷」。債券分為，票面價格和票面利率，債券價格和債券收益率。其中票面價格和票面利率，是發行時就固定不變的。但可以在二級市場交易的國債，債券價格和債券收益率則是即時變化的。

比如，在2020年買入30年期美債，年收益率為1%。但隨着美國聯儲局激進加息，30年期美債收益率漲到現在5%。這意味着，現在的人買30年期美債，可以每年拿5%的利息，並且可以拿30年。而2020年買入30年期美債的人，手裏的30年期美債，每年只能拿1%的利息。如果這l現在着急用錢，需要賣掉手裏只能每年拿1%利息的30年期美債，就需要折價出售，讓折價後的債券收益率，從1%上升到5%。

這樣折價買入的人，拿到期後，也相當於是每年拿5%利息。這就是用債券價格差，去彌補息差。等於是現在賣出2020買入長期美債的人，需要一次性兑付長達25年的4%利率的利息。這不就出現了巨大的虧損嗎？這讓這些大量持有的金融機構不得不割肉。

還不見底？

如今，20年期日債和美債拍賣，都出現遇冷，買家數量減少，這說明市場投資者仍然認為，當前日債和美債價格，還不夠保險。說白了，就是市場投資者認為，日債和美債價格還會跌，也就是日本和美國的長債收益率還會上漲。

其實正常來說，5%的年收益率已經很高了。假如美債沒有問題，那麼市場投資者這時候買入20年期美債，可以穩穩的在未來20年時間裏，每年拿5%的利息，這在很多人看來是很理想的收益。

但問題就在於，這次20年期美債的預發行利率5.035%，實際中標利率是5.047%；高出約1.2個基點，也是近6個月來最大尾部利差。這說明當前市場投資者認為，當前美國長債的發行利率還不夠高。這是因為美國財政赤字嚴重惡化，市場投資者對美國的償債能力沒有信心。

在全球國債市場裏，國家信用越高，長債利率就越低。國家信用越低，長債利率就越高。想要市場投資者給糟糕的美國財政買單，就需要美國財政用更高利率去發行。但那樣就會導致美國每年需要支付的利息繼續滾雪球式增加。當前美國每年要支付的利息已經達到1.1萬億美元，約佔財政收入的1/4。如果美國長債收益率繼續上漲，會讓美國政府越發無力發行長債，只能不停大規模發行短債滾動操作，但如此以來，每個月就要面臨天量到期美債規模。

下面這張圖，比較直觀看到當前美債每個月到期規模，過去兩年持續大幅上升的事實。從去年至今，美債每個月到期規模都在2萬億美元以上，其中90%為短債。只要市場流動性稍微緊張一下，美國這套每個月天量短債滾動的操作，很容易出問題。

金融危機的觸發開關

要知道，美債危機的表現形式，並不一定會以違約的形式，也可能會以長債收益率大幅上漲的方式體現，債券價格大跌。這說明，美債市場出現拋售潮，市場在幫美國聯儲局加息，太高市場實際利率，容易引發流動性危機。

美債違約的難度比較大，只有美國兩黨今年9月沒有通過新的撥款法案，導致美國政府停擺，無法發債，就無法借新還舊，才有可能導致美債違約。除了這種情況之外，聯儲哪怕進行高息擴表，也會避免美債違約。

但那樣一來，美元就會大幅貶值。很多人認為美債不會違約，總是輕描淡寫的覺得美聯儲印鈔購債是沒代價的，這是一種誤區。凡事都有代價，美債違約對美國來說是最糟糕的結果。當然，美國想要避免最糟糕的結果，也需要付出巨大的代價。

假如美國聯儲局高息擴表的話，美債會以更加誇張的速度滾雪球式增長，所以越往後，美債越危險。而且大家看長期美債的拍賣投注倍數也知道，美國長債雖然不吃香，但也不是完全沒人買。

這次20年期美債投標倍數是2.46，意味着，投標總額是發行金額的2.46倍。可能有人會說，不是還有這麼多資金買美債嗎？但了解美債的人都知道，美債的投標倍數是非常敏感的數字，2.6倍算比較高了，代表市場需求旺盛。2.4倍算非常低了，代表市場需求疲軟。低於2.4倍，就是危險值了。重要的不是還有這麼多資金買美債，而是買美國長債的資金變少了。

也就是這個投注倍數的變化趨勢。但客觀來說，當前投標倍數還有2.46，也意味着美債還沒有到沒人買的程度，只要美國能發債，市場仍然還能買單，那麼美債就還發得出去，就不會債務違約。然而，市場購買美國長債的資金減少，代表市場覺得當前美債價格還不夠低，收益率還能漲。所以，即使美債沒有違約，但只要長債收益率飆升，就意味着大量錨定在長債的銀行、保險、養老金，都將面臨鉅額虧損，從而引發金融危機。

所以看到現階段，不管日本還是美國， 20年期和30年期的國債收益率在飆升。10年期美債和日債，都還沒有突破臨界值。10年期日債收益率還維持在1.54%，沒有高於2006年的2%高點。

但要知道，如果10年期美債收益率突破到5%，就意味着美國聯儲局對利率走廊的管控完全失效。10年期美債收益率，作為全球資產價格之錨，如果它也突破5%收益率大關，會引發真正的恐慌效應。

綜合來說，10年期日債的臨界點為2%收益率，10年期美債的臨界點為5%收益率。如果二者都突破這個臨界值，那麼金融危機爆發的可能性就會大大增加，可以把這個視為金融危機爆發的標誌。