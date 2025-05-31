黃金高位盤整　能不能上車？｜點經

上個月，COMEX黃金期貨突破3500美元/盎司重要整數關口。雖然一個月來，震盪回落但也擋不住它的整體強勢。「黃金還能不能買」，是市場一直在追問的問題。



俗話說，資本市場不怕壞消息，怕的是不確定。今年上半年的黃金暴漲，很大程度上是因為市場開始集體感到「沒譜」了。回顧年初，俄烏戰爭進入第三年，和平遙遙無期；中美關係再度緊張，從晶片到新能源，一輪輪限制不斷升級，而後美國還宣佈對華商品加徵115%的關稅，市場避險情緒被徹底點燃。但真正讓全球投資者感到焦慮的，是一種對「未來方向」的不確定感。尤其是隨着特朗普二度登台後，左一下右一下的折騰，這種不確定性進一步被放大。

現在全世界都判斷，特朗普不是一個「常規變數」，他的回歸被市場視為一種制度級的危險信號：一個隨時可能「翻桌子」的人重新執政，會帶來什麼樣的外交、財政、貨幣政策？沒人說得准。這才是市場最怕的東西：不是壞消息，而是沒劇本。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，右）簽署對等關稅行政命令當日，貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，左）與他對話。

在這種環境下，黃金的「老實」就成了最大優勢。它不靠信用，不會違約，也不會像股市那樣依賴情緒。所謂「盛世買古董，亂世買黃金」，越是不知道買什麼、越是不敢買什麼，大家就越傾向於去找黃金——它就像是那種平時沒什麼存在感，但關鍵時候總能站出來的「老實人」。

其實，基本上「特朗普」三個字就決定了要買黃金。相較於特朗普的折騰，黃金就成了那個最穩定的基石。但凡「遇上」特朗普，黃金就是一輪大漲。剛剛連續上漲的半年行情是如此，更早之前的2020年大選那次，黃金從1450美元一路漲到2000美元，直接創下十年新高。市場其實早就記住了，「特朗普行情」，黃金不吃虧。

決定要買黃金的第二個元素——美元。誰都知道，黃金漲不漲，其實不取決於它自己，而取決於「對手」強不強。過去幾十年，黃金和美元的關係就像蹺蹺板：美元強，黃金就弱；美元一旦軟下來，黃金就順勢抬頭。

最近幾個月，美元確實有點扛不住了：美元指數在2024年10月曾達到107的高點，而到了2025年4月，已經跌到98下方。5月21日，美國財政部進行的160億美元20年期國債拍賣需求疲軟，引發了市場對美國財政狀況的擔憂。這些跡象都在說明一個問題：當主流貨幣的確定性開始動搖，黃金就成了最穩的對沖手段。當美元資產的吸引力下降時，市場會馬上尋找「美元之外」的儲值方式，而黃金就是最基礎的對沖品種。所以說，黃金強勢時，不是黃金突然變厲害了，而是美元「掉鏈子」了。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

事實上，還有一股強大的力量在支撐黃金，鮮少被人提及——法幣的信任危機。根據世界黃金協會的公開資料：2022年，全球央行一共買了1136噸黃金，創下歷史紀錄。2022年-2024年，全球央行連續三年購金量超過1000噸，遠超2010年-2021年的平均水準473噸）。買金大戶有中國、新加坡、波蘭、土耳其、印度、俄羅斯……2025年一季度，全球央行購金244噸，符合近三年季度購金量的常態水準。

問題來了，央行們為什麼要買黃金？很簡單：連它們也不太信任現在的「信用貨幣」了。美元一年印出來幾萬億美元，債務滾雪球一樣越滾越大。歐盟、日本情況也差不多，利率加一點經濟就受不了，央行就只能硬着頭皮「水漫金山」。在這種環境下，央行們不得怒準備點「真傢伙」——黃金。不靠誰發信用，也沒有違約風險。沒有人能隨便「多印一點黃金」。

所以最近一段時間，一旦有一點「風吹草動」，比如美債拍賣不暢、財政談判僵持，黃金馬上大漲。其實不是大家多愛黃金，而是市場用腳在投票。說到底，黃金近期的強勢，並不是因為市場突然看多，而是對美元等主要貨幣資產的信心在變化。

回到核心問題：「（黃金）到底還能不能買？」這個問題其實很簡單，取決於週期。想買黃金，是為了三個月的波動機會，還是三年的長期對沖？週期不同，邏輯完全不一樣。

黃金不一定天天漲，但在大國博弈和貨幣氾濫的長期圖景裏，它絕對是一種「壓箱底」的選擇。(Reuters)

先說短期。現在黃金已經站在高位，在3100到3500美元/盎司之間震盪。這波上漲，其實是上半年各種利好因素疊加的結果——美元走弱、避險情緒升溫、對法幣信任下降，幾乎所有對黃金有利的條件，一次性集中釋放了。這種情況下，除非再出現新的黑天鵝，比如地緣衝突升級、美國聯儲句突然轉向寬鬆，否則很難再看到黃金「繼續連板」式的上漲。這意味着，短期黃金不是沒機會，但波動會變大，節奏會變快。

再說長期。如果看的是3-5年，邏輯就完全不一樣了。各國央行還在繼續印錢，市場對「貨幣」的穩定性本來就有疑問。債市這輪波動之後，大家對「國家發的借條」也不那麼放心了，信心還沒徹底回來。美元雖然現在還是老大，但「一錨定全球」的地位，也開始鬆動。在這種背景下，黃金仍然有作為長期儲值和對沖工具的空間。黃金不一定天天漲，但在大國博弈和貨幣氾濫的長期圖景裏，它絕對是一種「壓箱底」的選擇。