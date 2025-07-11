特朗普關稅又有最後通牒　明搬龍門暗打中國？｜Jack Talk・去片

7月9日本來是特朗普（Donald Trump）全球「對等關稅」90日豁免的限期。7日以來，特朗普密集地向全球23個國家發出了關稅「威脅信」，當中的關稅有加有減有不變，而罕見有對美貿易逆差的巴西特別慘，被特朗普把4月2日「解放日」公布的10％關稅加至50％。

不過，這些「收信國」大概可以暫時鬆一口氣：關稅並不是即時落實，而是押後到8月1日才落實。

市場對於特朗普的關稅龍門「搬完又搬」已經見怪不怪，標普500指數7月9日更出現了止跌反升情況。人們似乎都相信了所謂的「TACO交易」－－TACO者，「Trump Always Chickens Out」（特朗普總會退縮）也。既然特朗普經常「說了又不算」，大家都決定了不要聽他說了什麼，而是要看他做了什麼。

至於他會做什麼？依然充滿不確定性。

過去90天，特朗普政府只跟英國和越南「看似」談成了貿易協議，並跟中國互相緩減了超過100％的超級關稅稅率，遠遠及不上當初「90天談成90個協議」的豪言壯語。

可是，美國股市、通脹率、經濟增長、就業市場各種因素也確實沒有受到關稅戰的明顯衝擊。特朗普的關稅還確實為聯邦政府的庫房帶來了突如其來的額外收入。要繼續打下去，特朗普暫時是有本錢的。

同時，在美國－越南的所謂「貿易協議」中，以及特朗普這次寄出的22封關稅威脅信中，美方也明言要特別針對「轉運商品」徵收更高關稅，雖然沒有點名中國，卻明顯是針對中國「洗產地」繞過美國對華關稅的做法－－本年5月，中國對美出口額比去年同期下跌43％，對東盟和歐盟的出口卻分別增加了15％和12％。

到底特朗普未來還會「龍門繼續搬」嗎？到底特朗普是否正在下一盤針對中國的貿易戰大棋？