綏靖主義的歐洲已經是扶不起的阿斗

隨着8月1日第二個「關稅大限」臨近，特朗普「張牙舞爪」的加速同各主要經濟體展開關稅談判。在拿下日本之後，7月27日，特朗普終於啃下了歐盟這塊「大骨頭」，宣佈達成美歐新版框架貿易協議。

坦白說，美歐達成一個貿易協定，並不意外，但意外的是歐盟的如此讓步，這是歐盟在「關稅大棒」下的單方面讓步和屈從式投降，意外的是隻能雙手放膝的馮德萊恩，是馮德萊恩會後坦言，「15%的統一稅率，是我們為維護歐洲經濟穩定所必須做出的務實妥協」。是的，馮德萊恩的就是歐盟的寫照，無奈但無能為力。



相較此前「30%、50%甚至100%的懲罰性關稅」，15%的基準稅率基本處在歐盟的可接受範圍內。但貿易協議的另一個核心內容，是涉及多個領域的投資採購承諾。按照協議，歐盟將為美國奉上「7500億美元能源訂單+6000億美元投資承諾」的複合大禮包。

在晶片、汽車製造方面，歐盟宣佈將新增對美投資6000億美元，相當於2024年歐盟對外直接投資總額的12%；在能源採購方面，歐盟承諾將在未來五年內從美國進口高達7500億美元的能源產品，主要涉及液化天然氣（LNG）、頁岩油、氫能設備及核燃料，幾乎相當於當前歐盟能源年進口量的兩倍；

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

在軍事採購方面，儘管目前尚未公布具體金額，但波蘭、德國、捷克等多個歐盟成員國已經宣佈，將陸續追加購買美製「愛國者」導彈和F-35戰機，作為配合「大西洋安全協作框架」的重要舉措；在農貿產品方面，大豆、玉米、牛肉、禽肉、乳製品等大批美國農產品，成功獲准以零關稅形式大規模進入歐盟市場，法國、荷蘭、波蘭等歐盟傳統農業國的利益將受到嚴重損害；

在產品標準方面，歐盟放棄了對規則制定權的爭奪，首次全盤接受美國的汽車安全、航空、尾氣排放等工業產品認證體系。此外，貿易協議還設有「執行保障機制」條款，如果歐盟未按承諾完成採購與投資計劃，美國有權「無需重新談判」便單方面恢復加稅，而歐盟則必須在WTO或雙邊仲裁中舉證申訴。

如此一個結果，可以說歐盟就是以妥協求生存。一直以來，面對特朗普的「關稅大棒」，歐盟採取「依附中求自主、妥協中求生存」的策略，儘量避免與美國徹底決裂，同時通過有限反抗保留緩衝空間。

經濟上，歐盟對美出口佔其出口總額的18%，貿易戰升級可能導致350萬就業崗位受威脅。據歐盟統計局測算，稅率從25%降至15%，能使歐盟汽車企業年均成本減少約47億歐元。一方面，這讓歐盟的政客們暫時緩口氣，對國內輿論有個交待。另一方面，按現行關稅先運行起來，後續可以再尋找與特朗普新的交易機會。

2025年6月4日，德國拉施塔特（Rastatt），圖為德國汽車製造商平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）工廠的生產線。（Reuters）

安全上，儘管歐盟部分國家對美國的一些政策存在不滿，但歐盟防務長期依靠美國，近60%的國防採購來自美國，且短期內難以擺脱依附。因此，美國一旦將安全承諾與貿易讓步掛鈎，歐盟各成員國便很難保持一致，在貿易談判中被迫選擇戰略後撤。

但明眼人都知道，這是一份「危機管控」的權宜性協議， 「這份協議避免了貿易戰的最壞情景，卻也讓我們離真正公平的貿易體系更遠了一步」。當然了，歐洲人正在付出代價：更昂貴的能源、強制性的軍費開支和去工業化。歐盟完全失去了經濟、能源和戰略自主權。可憐的歐盟，這不是經濟殖民主義是什麼？

歐盟原本可以不用這麼窩囊。之所以如此，根本原因是自身跟美國沒有談判籌碼，而其實中國給過很多次機會。在過去很長一段時間裏，中國對歐洲是有相當戰略期待的。經濟上，中國希望能穩定乃至深化跟歐洲的合作，以此緩釋中美貿易戰、科技戰乃至金融戰的負面衝擊。政治上，則希望歐洲在中美博弈中保持相對中立。為此，中國甚至願意支付一些溢價，讓歐洲得到一些額外的好處。

但最終效果，差強人意。這是很不合理的。中國給歐洲的誠意真的是很夠的。經濟上的讓利就不說了，政治上，中國也一直是支持歐洲自主化，成長為獨立一極。這些都符合歐洲的利益。也是中國認為可以籠絡歐洲的原因。但最終，中國還是熱戀貼了冷屁股。

2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

為什麼會出現這種情況？主要原因還是在於內外雙重原因。

外部，歐洲在政治、經濟層面，被美國雙重捆綁。俄烏戰爭和隨之而來的美元潮汐，不僅直接給歐洲來了個大放血，更讓它陷入嚴重的地緣政治危機。其實，正因為如此，中方認為中歐是有合作空間的。中國並不是沒想把歐洲完全從美國戰車上拉下來，更沒想將它拉上自己戰車。中國所想的，只是想歐洲能從自身利益角度出發，務實合作而已。但問題在於，這種務實合作，歐洲都做不到。

之所以做不到，一方面固然是因為依賴美國，受制於美國的歷史慣性手；但另一方面，其實也是受歐洲內部的撕裂和拉扯影響。歐盟不是一個國家，而是一個國家聯盟。這種制度設計，決定了歐盟天然存在嚴重分歧。

比如中歐合作，有些國家就會受利，而有些國家卻難免會受損，這自然會引發內部分歧，而歐盟又沒有一個強力的中央，可以強力壓制分歧的同時，通過轉移支付等方式對受損方予以補償，這種情況下，光憑利益分配這一條，就可以讓歐洲在中國問題上達不成統一意見。而政治的分裂，還會進一步加劇內耗。

比如俄烏戰爭引發的德國工業衰退，在某種程度上就被法國視為超越德國，搶佔歐洲主導權的契機。這種思路下，對華關係也難以避免的被牽扯進來，淪為這種內部博弈的工具和犧牲品。

當然，除了物質層面，意識形態層面，歐洲的意識形態撕裂，也極大的阻礙。傳統的白左和新近崛起的極右各不相讓，並各自形成政治勢力相抗，並裹挾歐盟體系下的各自國家與政治組織。而歐盟這個所謂的中央體系，對此無力約束，反而被它們各自裹挾，淪為橡皮圖章。這一切，體現在對外政策上，就是各行其是，前後反覆，毫無章法和邏輯。

這樣的歐盟，把中國都要「耗走了」。轉折點應該出現在今年3月份。當時剛剛出任中國政府歐洲事務特別代表的盧沙野，正式表態：中國不尋求「拉攏」歐洲，且歐洲若無法實現戰略自主，將難以獲得中方的實質性信任與合作。

從這段發言來看，中國對歐態度發生了重大轉變。而後看到，歐洲制裁，中國就反制；歐洲的威脅叫囂，中國就直接回懟；歐洲的取消峰會溝通，中國更是該怎麼辦就怎麼辦。中國不再像以前那樣對歐洲寬容，隱忍了。

現實中，現在的歐洲居然憑一己之力，跟美國打關稅戰、跟中國互相經濟制裁，跟俄羅斯在烏克蘭進行地緣衝突。歐洲何德何能，敢同時跟中美俄三大強權同時槓上了？但歐洲現在就真在這麼做！歐盟蠢嗎？當然看上去確實很蠢。但蠢的背後，其實是歐盟這個體系的極度混亂撕裂，導致其根本無法做出正常的政治決策和反應。