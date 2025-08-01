何思慎談日本・二｜美日貿易協議 其實是特朗普中計
7月20日日本舉行參議院選舉，結果也在近日出爐：自民黨、公明黨組成的「自公執政聯盟」取得47席，立憲民主黨、國民民主黨等在野勢力則取得78席，其中被認為立場極右的參政黨，席次更是上升到15席，引發了「日本版MAGA」的相關討論。
整體來說，自民黨雖以101席持續蟬聯參議院最大黨，但在野黨的126席還是多於執政黨的122席，這也是繼2024年眾議院大選後，自公執政聯盟再度失去議會的絕對多數，象徵自民黨全面進入朝小野大的執政局面。這一結果同樣波及石破茂政權：不僅民調再創新低，甚至還有媒體直接宣稱石破茂準備辭職，但石破稍後否認相關報道。
7月22日，特朗普（Donald Trump）宣布美日達成貿易協議，美國對日本汽車及零件徵收的進口關稅總額將由25%下降至15%，日本將向美國開放貿易市場，涵蓋汽車、貨車、大米和某些農產品，並將對美投資5,500億美元。有趣的是，這一宣布反而導致日本汽車股集體大漲，其中本田汽車（Honda）升逾7%、豐田汽車（Toyota）升近7%，日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮更是聲勢大漲。
往復之間，日本似乎已有變化，又似乎仍在山雨欲來。針對走向模糊的日本政局、美日貿易協議，《香港01》專訪到輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎，探討日本政治與美日關係的發展脈動。系列報道共兩篇，本篇為第二篇，聚焦美日貿易協議的真實利弊。
影響模糊的美國米進口
何思慎首先指出，其實對於這次美日貿易協議談判結果，日本整體還是可以接受。例如日本經濟團體聯合會（簡稱「經團聯」）的會長，就公開對這種結果表示滿意，尤其是針對汽車關稅的部分。
至於農業的部分，何思慎表示，其實主要就是在原有的77萬噸進口米配額中，增加從美國的進口量。但這77萬噸配額，其實不會太影響日本的農業生產。
何思慎說明，過去美國米進入日本，其實不是直接上日本人餐桌，很多是加工、援外，或乾脆直接當飼料用。當然目前美國希望日本能進口來自加州的越光米，「雖然說是用日本品種，但栽培環境畢竟無法還原新瀉的水土，所以品質還是差非常多，橘越淮為枳。」不過加州越光米確實是相對接近日本米的產品，所以美方一直希望日本能進口，「之前有風聲傳出，這次美國喊出10萬噸的數字，但目前公布的協議中似乎沒有看到。」
何思慎分析，在過去的77萬噸米進口配額中，美國其實原本就佔45%，而且日本習慣做「ODA」（援外），在對外的糧食援助上，常常就是直接輸出自己進口的美國米。這也在一定程度上，降低了美國米對本土米市場的衝擊。
何思慎指出，目前日本答應的，其實就是把原有的77萬噸進口配額中，美國的45%占比拉高到70%左右，其實就等於是讓美國幾乎獨佔77萬噸進口配額。目前的爭點可能在於增加的部分，會不會包括有競爭力的食用米，但即便是包括食用米，日本人也不見得會吃，因為日本還是會標示產地。「換句話說，美國米能不能進入日本人的嘴與胃，不是特朗普能夠決定的。」
為何日本汽車股應聲大漲
何思慎表示，目前日本國內針對美日貿易協議討論最多的，其實還是對美投資5,500億美元、9成利潤都給美國這件事。
「但這沒辦法，因為這就是對美談判的模板，這個模板日本畫押後也用在歐盟，台灣、韓國同樣逃不過。」何思慎表示，日本在談判時就知道美國的路數，美國就是需要這樣一個模板，日本必須先同意，最後再以這個模板決定日美貿易協議的相關條件。也就是說，這不只涉及關稅，還是「一攬子」的條件，對美國來說，他就是要拿回「你欠我的」。
因此日本現在正極力向國民說明，這5,500億美元投資的內容是什麼，「據說是90%的利潤要歸美國，但日本的實質得利是什麼，這是政府目前要向國民說明的。」
但在汽車關稅這一塊，何思慎表示，日本最終將關稅降到15%，這是成功的，所以經團聯會長才會肯定石破茂政府的談判，豐田股價也連帶大漲。「因為這種程度的關稅，還在日本車企的應對範圍內，例如可以用cost down（降低成本）抵銷。」
何思慎指出，其實豐田、萬事得（Mazda，又譯馬自達）等都已經在美國設廠，日本一年出口到美國的汽車數有137萬輛（整車出口，made in Japan），在美國生產的則有195萬輛（在美組裝，designed by Toyota but made in USA），這是廣義的「日本車」。
而15%的關稅，可能會降低日本車企（例如豐田）的利潤，但這些損失可能也可以從銷量中收回來，對豐田的實質影響並不大。何思慎提到，在過去關稅豁免的90天，日本關稅是10%，「但豐田在美銷售量有沒有大幅衰退？沒有，豐田自己吸收了，這是可以吸收的。而現在也只不過比10%再多出5%。」
此外何思慎指出，未來其他國家賣到美國的車同樣也會被徵關稅，例如歐洲，「當然這次歐洲也爭取到15%關稅，畢竟如果不按照這個模板，歐洲車一輛也賣不出去。」但15%還是相對抵銷了歐洲車的優勢，也就是說，如果只有日本車被徵15%關稅，歐洲車在美國市場就相對有優勢，但結果並不是如此。這就是為何美日貿易協議公布後，日本包括豐田在內的車企，股價都上漲。
但美國車廠就非常不滿。何思慎解釋，因為他們也知道，光憑這樣的關稅條件，自己還是無法跟日本車競爭；另外美國許多汽車的鋼板都從國外進口，「美鋼現在雖然被日本鋼鐵收購了，但要活過來還要很長一段時間，不可能馬上復甦。」
而在特朗普對他國鋼鋁製品徵高關稅的背景下，尤其有的國家來到50%，很多美國車廠根本難以存活。放眼未來，日本車整車進口到美國，只會被徵關稅15%；但美國車廠生產汽車的鋼鋁原料，卻要被徵50%關稅。「特朗普中計了，他顯然對製造業不怎麼熟，終究還是個不動產商。」
仍在進行的防衛支出攻防戰
另外提高防衛支出的部分，並沒有出現在這次的美日貿易協議中，何思慎表示，雙方應該會在下半年繼續談。
「在這個議題上，美國對韓國就比較狠。」何思慎指出，這也是當前美韓互動不能好轉的原因：美國一直把安保問題混在經貿談判中，而且特朗普也有意擴大美韓同盟，要逼迫李在明遵循前任尹錫悅的路線。
何思慎說明，尹錫悅的美韓同盟跟過去的美韓同盟不同，過去的美韓同盟並不溢出朝鮮半島，但尹錫悅等於將美韓同盟連結印太戰略，所以也對台海問題頻繁發言。李在明上台後，似乎想將美韓同盟拉回過往，但美國似乎不願意，這個問題也就跟當前的經貿談判攪在一起。
何思慎表示，日本這次談判就只談貿易，不談提高防衛支出、駐日美軍的軍費負擔問題。「特朗普希望日本將防衛支出拉高到3.5%，這對日本來說幾乎是不可能的任務，目前是接近2%左右。」過去岸田文雄時期，日本就訂下5年成長到2%的目標，但這距離美國要求北約的數字，還是有很遠的距離，因此後來日本又承諾要提高到2.5%，但這次特朗普又再漲價，要求提高到3.5%，「因為他對歐洲的標準就是3%的基礎防衛預算，2%的防衛相關預算；但日本自己對2.5%的基本算法是，把所有跟安保有關的支出都算在其中，等於是企圖灌水，可是特朗普要純的。」
而將防衛支出與經貿議題脫鉤談判，主要來自石破茂的強硬姿態。何思慎表示，整體來說，石破茂是用另一種不同於安倍的姿態，來面對「特朗普2.0」。
「有人批評石破茂，沒有安倍的手腕，因為安倍一般被認為姿態很軟，但也在這個過程中為日本爭取到很多好處，讓美國對日本另眼相看。」何思慎指出，這就給外界留下一種印象：過去的美國會對日美同盟買帳、給日本特別條件，現在卻不會，都是首相換人的問題。
但何思慎認為，這其實不是因為日本首相不同，而是特朗普自己也變了，就像變形金剛一樣。如果安倍活過來，面對「特朗普2.0」，他也無法像過去一樣。「確實安倍比較會社交，但面對『特朗普2.0』，社交也沒什麼用，反而會被吃定。這就像之前默克爾（Angela Merkel）說的，面對特朗普不能示軟，但也不必翻臉，她面對特朗普還是很有經驗的。」
美日貿易協議救了石破茂？
而在美日貿易協議出爐後，日本內部也有部分輿論認為，美國或許是從大選結果看到參政黨等極右勢力崛起，因此決定「放一條纜繩」，把石破茂政權「拉上來」。
何思慎表示，這種推論也不是沒有基礎，畢竟美國確實不會支持日本的基本教義右派，因為他們的立場都是反美的，「他們是否反中不好說，但絕對反美。」
何思慎指出，過去軍國主義時期，日本也不認為自己「反中」，因為他們設計的「大東亞共榮圈」就包括中國，當然日本只跟汪精衛、也就是他們承認的中國政權合作，「而汪精衛所代表的中國，就是當時的日本盟國，汪精衛本人甚至訪日，在明治神宮旁的代代木，與昭和天皇一起校閱日本皇軍，當時日方打出來的口號也同樣是『日華友好』。」
何思慎表示，因此日本的基本教義右派反不反中，「這個答案比較複雜，要打個問號，但他們絕對反美。」
何思慎指出，在這群人的理解中，日本如果不「超克」美國，就無法生存，日本的獨立性也將不復存在。何思慎說明，提出「脫亞入歐」的福澤諭吉，其思想關鍵字就是「獨立」，「對福澤來說，日本如果不擺正幕末以來的不正常美日關係，就無從獨立。」而這種「不正常關係」，就包括黑船叩關後日本被迫簽署的《神奈川條約》、《安政五國條約》，在當時的條約下，日本其實已經不算獨立國家。
何思慎表示，對日本基本教義右派來說，被強加戰後體制、被美國強塞和平憲法的日本，根本是沒有辦法獨立的日本，就跟《安政五國條約》下的日本毫無區別。「而特朗普是否清楚這一派人的危險性，我不知道，但白宮與五角大廈一定有人知道。」