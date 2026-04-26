特朗普頻遇槍擊案　暴露美國什麼問題？

當地時間4月25日，美國特朗普（Donald Trump）在華盛頓希爾頓酒店參加年度「白宮記者協會晚宴」時發生槍擊事件。一位名叫艾倫（Cole Tomas Allen）的31歲槍手，攜帶霰彈槍、手槍加多把刀具衝過安檢，與聯邦特勤局人員交火，被當場制服。晚宴被迫中斷。特朗普、萬斯等美國官員在特勤人員保護下離開現場。



媒體披露的更多消息還指，槍手艾倫的LinkedIn社交網站頁面顯示他畢業於美國名校，2017年獲加州理工機械工程學士；2025年獲加州州立大學計算機碩士 。職業為兼職教師和獨立遊戲開發者，自稱開發過一款名為「Bohrdom」的獨立遊戲。美媒又指，他2024年10月向民主黨總統候選人賀錦麗競選活動捐過25美元。

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，賓客紛紛從白宮記者協會晚宴現場撤離。（Reuters）

特朗普在事後記者會上將此事件定性為「孤狼式襲擊」事件，並稱與伊朗戰事無關。美媒引述消息指，槍手自稱目標為「特朗普政府官員」，目前正在接受調查。

這是兩年來特朗普遇上的第三次槍擊威脅（如果算上2026年2月的海湖莊園闖入未遂案是第四次）。另兩次分別是2024年7月在賓夕凡尼亞州競選集會時發生的槍擊事件，槍手克魯克斯（Thomas Crooks）被擊斃，2024年9月在海湖莊園高爾夫球場發生的未遂事件，槍手魯思被捕。綜合這幾宗事件可以發現，槍手均為男性，年齡在20歲到58歲不等，有共和黨的支持者，也有人曾是民主黨選民。

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

一個必須澄清的事實是，特朗普並不是第一個遭到刺殺的美國總統。美國曆史上多位總統都遭遇過刺殺或未遂，其中林肯、甘迺迪遇刺身亡，列根、福特等遇襲受傷。但特朗普在短短兩年內遭遇至少3宗公開刺殺/未遂，頻率與強度確實遠超戰後任何總統。為什麼會出現這種情況，主要有以下原因。

其一，最核心的原因，美國政治極化已經到了非通過槍殺不解決問題的程度。最近這些年，美國的社會撕裂激烈演化，左右兩派從政策分歧變成價值觀與身份對立，視對方為「國家敵人」 。在這種情況下，政治暴力被「正常化」，以2021年國會山騷亂為分水嶺，暴力從「禁忌」變成部分人「解決問題的手段」 。

而特朗普又是極化符號，支持者視他為「救星」，反對者視他為「獨裁者/威脅」，仇恨被社交媒體無限放大。特朗普的「煽動性風格」又火上澆油，進一步刺激了暴力行為。特朗普擅長通過身份政治+陰謀論+煽動仇恨激化對立，他的高曝光與強爭議，使其成為極端分子的「首選目標」 。

其二、深層土壤，槍支氾濫與獨狼化行動與媒體放大後產生的效仿行為。

槍支管控問題在美國幾乎是一個無解難題，不僅事關憲法定義的公民權力問題，還和現實選舉政治密切關聯，根本無法解決。美國槍比人多，不僅手槍，大威力的AR-15、AK-47等軍用武器也極易獲取；「一人一槍」即可發起致命襲擊，成本極低、威懾極強 。在槍支氾濫的情況下，「獨狼」性極端化刺殺行為極其難防。

2026年4月25日，白宮記者晚宴發生槍擊案，特朗普發布CCTV畫面，顯示有人闖入畫面（影片截圖）

而現代社交媒體的「訊息繭房」效應也推波助瀾，算法只推極端內容，強化仇恨；虛假訊息、陰謀論、暴力煽動病毒式傳播，催生更多潛在襲擊者。以圍繞特朗普發生的多宗襲擊為例，雖然均為單獨作案、無組織關聯，但其共同點是政治極端+社交孤立+現實受挫，被網絡極端思想「洗腦」後，以刺殺「成名」或「拯救國家」。

其三是制度性問題與特朗普的個人活動疊加所致。比如，特朗普揹負刑事官司被政治化操作，進一步激化了對立，讓暴力成為「復仇工具」 特朗普個人長期活躍、公開活動極多，經常參加集會、高爾夫、晚宴等，讓安保邊界無限擴大，也讓特勤局防不勝防，給「獨狼」提前踩點、遠程伏擊提供了機會 。

這些原因疊加，就導致針對特朗普的刺殺行為成為「獨一檔」的存在。再進一步分析還可以發現，林肯、甘迺迪遇刺是歷史特定矛盾，如內戰、民權運動使然，具有單次、時代性特徵。列根、福特遇刺是單次未遂、動機單一，主要是槍手精神問題和個人不滿，無系統性仇恨。但是兩年內特朗普面對的多宗槍擊事件，背後都是政治。左右兩派極端分子都針對特朗普，讓他成為了當代美國社會總危機的「靶心」。