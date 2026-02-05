美國大選前圖暗殺特朗普　男子被判終身監禁

2024年美國總統大選前不到兩個月，總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州的高爾夫球場時，遭男子魯斯（Ryan Wesley Routh）企圖刺殺。59歲的魯斯於2月4日被判終身監禁。



去年9月，魯斯被陪審團裁定5項刑事罪名成立，其中包括企圖暗殺罪。剛於4日結束的量刑聆訊中，佛州的聯邦地方法官坎農（Aileen Cannon）表示，被告顯然參與一宗策劃已久的謀殺陰謀。 坎農指出，魯斯的罪行「極其嚴重」，又指他至少有36項前科，包括持有大規模殺傷性裝置、非法持有槍枝和盜竊。

路透社報道，雙手戴著鐐銬，身穿米色囚服的魯斯，在量刑聆訊中發表了一番語無倫次的講話，完全沒有提及案件的任何內容，而是把重點放在了外國戰爭，以及他希望與國外政治犯交換的願望上。法官在約15分鐘後打斷其發言，指內容與案件無關。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在國家建築博物館舉行的全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴。（Reuters）

在此前的庭審中，魯斯曾否認企圖暗殺特朗普，並表示他願意在獄中接受人格障礙的心理治療。他又暗示，由於他在審判中無法進行有效的辯護，陪審員對案件事實有誤解。

檢方指控，魯斯的行為旨在「顛覆美國民主」，建議法官判處終身監禁，以發出明確的信息，即「政治暴力是不可接受的」。而魯斯則請求法官判處27年監禁，其律師辯稱，魯斯是一個內心充滿矛盾且性格複雜的人，但他「本性善良」，非常關心他人的福祉。

不過，由特朗普任命為法官的坎農稱，雖然案中有很多關於魯斯愛好和平的說法，但她認為事實恰恰相反，並最終宣判終身監禁。魯斯的律師表示，計劃對定罪和刑期提出上訴。

案發於2024年9月15日，特勤局特工在特朗普名下的國際高爾夫俱樂部附近，發現藏身在灌木叢中的魯斯，當時特朗普正在該處打高爾夫球。魯斯逃離現場，留下了一支突擊步槍，但隨後被捕。

在魯斯去年被定罪後，特朗普在社交平台發文讚揚判決，稱：「這是一個心懷不軌的惡人，他們抓住了他。」