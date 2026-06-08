歐盟對華發起貿易戰：10年間從「你不對」變成「我害怕」｜點經

日前，歐盟委員會舉行十年一遇的中歐關係審議會，會後聲明定性中歐貿易現狀「不可持續」，暗示三季度將推出更系統性的保護措施。不難發現，歐盟近期密集推出了一系列針對中國的經貿限制措施。《網路安全法》、《工業加速器法案》，削減鋼鐵進口免稅配額、計劃對中國電動車加征最高38%的額外關稅⋯⋯布魯塞爾在短短半年內，幾乎把所有對華經貿合作的敏感領域都納入了「重點防範」清單。



當然，歐盟並未像美國那樣發起全面「貿易戰」，但在多領域採取保護主義措施。歐盟嘴巴上說「不脫鉤」（de-risking， not decoupling），但在電動車、半導體、5G核心網、關鍵礦產等領域，實際已接近選擇性脫鉤——不追求全面切割，但通過法律工具創新， 在戰略賽道上逐步抬高門檻。

先來看看歐盟近年來對華貿易措施都用了哪些招數。殺傷力最大的是電動車反補貼關稅。2023年10月啟動調查，2024年10月正式徵稅。稅率疊加10%基礎進口關稅。 2025年歐盟擬用「最低進口價格」 （MIP，約 3 萬歐元 / 輛） 替代關稅，仍在談判中。德國汽車工業協會（VDA）強烈反對，擔憂中國報復性關稅衝擊德系車在華銷售。這個政策涉及數百億歐元貿易額，可能引發連鎖反應。

中國電動車・中國製電動車・中國製造・中國製造業・中國汽車業.・中國新能源車：2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

再來就是《外國補貼條例》（FSR）。2023年7月生效，審查外國企業在歐併購、公共採購（≥2.5億歐元）。處罰手段包括阻止併購、禁止中標、要求資產剝離。已產生實際阻斷案例：2024年2月中國中車參與保加利亞鐵路招標，被認定獲「扭曲性補貼」，取消中標資格; 中國光伏企業收購歐洲元件廠，被要求資產剝離。

最新的是碳邊境調節機制（CBAM）。2026年正式收費，覆蓋鋼鐵、鋁等6類產品。 中國鋼鐵、鋁出口受影響最大。核心矛盾：歐盟對間接排放（電力）的計算方式遠高於中國電網碳強度，相當於用歐盟標準倒推中國生產的碳成本。

還有就是配合美國的出口管制（半導體設備） 。2024年1月發佈《經濟安全一攬子計劃》; 12月發佈首份「關鍵技術清單」：先進半導體、AI、量子技術、生物技術。荷蘭（ASML）、德國（蔡司、SMT）已配合美國限制先進光刻機及零部件對華出口。同類別的就是5G/通信設備限制 。特定行業，涉及數位基礎設施安全。成員國差異極大：瑞典全面禁止華為、中興參與核心網; 德國部分限制，加強審查但未全面禁止; 匈牙利無限制，與華為合作密切。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

此外還有，比如投資審查（FDI Screening） ，個案影響大，但非系統性。2019年建立歐盟協調框架，執行權在各成員國。2024年加強審查力度，重點針對半導體、AI、關鍵基礎設施領域的外資併購。比如公共採購限制（IPI） ，2024年首次啟動，範圍有限。2022年6月生效，2024年首次啟動，針對中國在醫療設備、鐵路等領域的採購限制。若認定未對等開放，中國企業可能被直接排除或扣分。還有反傾銷/反補貼調查擴大化 ，分散於多行業，單項影響有限。已覆蓋光伏玻璃、生物柴油、鈦白粉、風電設備等多個行業，部分已徵稅。

單項影響有限，但疊加效應顯著——中國出口企業面臨「輪番審查」的常態化壓力。此外就是供應鏈「去風險」政策 ，這是長期方向，短期約束力弱。《關鍵原材料法案》《淨零工業法案》要求2030年前提升本土供應鏈佔比，減少對單一來源的依賴。方向明確，但短期約束力弱，更多是信號意義。

由此判斷，歐盟對華「去風險」實質是選擇性脫鉤：不追求全面切割，但戰略賽道上的壁壘只會加高。法律工具持續創新：FSR是範本，未來可能擴展到更多「扭曲性補貼」場景。看上去，歐盟對華出口管制緊跟美國，但貿易保護工具更多是歐盟自主意志。當然，內部分裂是最大變數，每次重大決策都是博弈結果。

圖為2025年9月24日，國務院總理李強在美國紐約與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（新華社圖片）

站在歐盟決策者的角度，他們的邏輯並不是「我們討厭中國」，而是「如果什麼都不做，歐洲的核心產業可能會被削弱」。可以看到，歐盟官員反覆強調：歡迎中國企業競爭，但競爭規則必須一致。事實上，歐洲企業面對更高的勞工成本、更嚴格的環保和碳排放標準、更高的能源成本、更嚴格的政府補貼限制。如果中國企業同時享受大量產業政策支持，雙方並不處於同一競爭環境。因此歐盟的邏輯不是禁止競爭，而是抵消他們認為存在的政策優勢。但顯然，這個問題並不在中國。

而最令歐洲國家重挫的就是中國一騎絕塵崛起的汽車工業。對於歐洲國家來說，汽車工業關係整個經濟體系。歐洲不僅有大眾、寶馬、賓士，這些車企背後還關聯着數千家零部件供應商和數百萬就業崗位。如果未來10年歐洲電動車市場被中國品牌大量佔領，失去的不只是汽車銷量，而是工業能力、研發能力、稅收、就業和技術自主權。 汽車產業是戰略產業，不僅僅是一門生意。

當然，事實上，俄烏戰爭也教會了歐洲「依賴風險」。俄烏戰爭後歐洲經歷了能源危機，很多政策制定者得出的結論是：不能把關鍵產業過度依賴單一國家。此前對俄羅斯天然氣依賴較高，戰爭爆發後付出了巨大經濟成本。現在歐盟擔心電池、稀土、光伏、電動車同樣依賴中國。他們稱之為「去風險（De-risking）」，不是「脫鉤（Decoupling）」。——保持貿易，但避免形成不可替代的依賴關係。

一句話總結：歐盟決策者最擔心的不是「中國賺到錢」，而是如果歐洲在電動車、電池、晶元、綠色能源等下一代產業中失去競爭力，未來幾十年可能從技術和工業中心逐漸變成消費市場。他們認為適度的關稅、反補貼調查和產業保護，是維護長期經濟安全和戰略自主的必要手段。而中國則會認為，這些措施本質上仍然是在限制競爭。 雙方分歧的核心不是事實完全相反，而是對「公平競爭」、「產業安全」和「國家利益」的定義不同。

更基礎的結構性事實是：中歐產業競爭已經攻守轉換。歐盟不是在對方門口施壓，而是在自家市場、自家重點產業設置障礙。電動車加征反補貼稅，是在自己家門口擋車; 碳邊境調節機制（CBAM），是在自己港口設卡; 關鍵原材料戰略，是在自己供應鏈上築牆。

德國車企巨頭大眾汽車近年來加大在中國的投資布局。圖為上汽大眾位於四川成都太古裡商圈的ID. Store X展廳，攝於2021年1月。（路透社）

歐盟的政策工具箱證實了這一點。電動車反補貼稅、CBAM、30億歐元關鍵原材料戰略、即將公佈的Q3新方案——每一項都是在自家門口設卡。這不是在對手的陣地施壓，而是在自己的陣地築牆。

理解歐盟對華政策的走向，首先要看清一個數據結構：3045億歐元的對華貿易逆差，不是「失衡」，而是競爭力的映射。據歐盟統計局數據，2024年歐盟自華進口5178億歐元，佔歐盟進口總額的21.3%，中國穩居第一大進口來源地; 歐盟對華出口2133億歐元，僅佔出口總額的8.3%。2025年，歐盟對華貨物貿易逆差大約3600億歐元。 攤到每一天，差不多就是10億歐元往外流。這個逆差反映的不是貿易規則不公平，而是中國製造業在歐洲核心市場的產品競爭力——從電動車到光伏，從化工中間體到消費電子。

電動車的案例最具代表性。 2026年4月15日，歐委會正式宣佈對華純電動車徵收為期5年的最終反補貼稅，行業平均稅率17.6%。這項措施的背景是：中國電動車憑藉電池技術和成本優勢，已經在歐洲市場取得了顯著份額增長。歐盟的反應不是提升自身產品的競爭力，而是對更便宜的競品加稅。

再看德國的數據。2025年，中國再次成為德國最大貿易夥伴，但結構嚴重失衡——德國對華出口降至約700億歐元的七年最低，自華進口升至約1600億歐元，逆差擴大至893億歐元，同比增加三分之一。然而中國德國商會的調查顯示，92%的德企明確表示將繼續深耕中國市場，超過半數計劃未來兩年增加對華投資。企業用腳投票。 當資本在逆差擴大的同時加大投入，說明它們看到的不是「風險」，而是市場機會和產業互補。

這就是攻守轉換的實質。 事實上，上一次委員團就中歐關係展開方向性討論，還是在2016年7月——彼時討論的是中國在WTO框架下的市場經濟地位; 十年後，議題已經從「規則之爭」變為「安全之爭」。 2016年歐盟討論的是「中國是否遵守規則」——那是進攻姿態，審視對方; 2026年討論的是「如何保護自身產業」——那是防守姿態，審視自己。敘事從「你不對」變成了「我害怕」。