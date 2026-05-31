歐盟將推「技術主權」新規　減少依賴中美科技與晶片

歐盟不願在關鍵技術上受製於外國政府，準備採取新舉措，擺脫對美國數碼公司和中國晶片的依賴，轉而採用歐洲本土的替代方案。



這一備受矚目的「技術主權」一攬子計劃，是布魯塞爾旨在減少對外依賴和提振本土製造的核心舉措。根據法新社看到的一份歐盟戰略文件草案，歐盟即將在周三（6月3日）公布這項涵蓋晶片、雲計算和人工智能（AI）的全新法規。草案指出，這項計劃旨在幫助歐洲「在全球地緣經濟實力的競爭中重新確立自己的位置」。

文件草案的三大核心內容包括：加快數據中心基礎設施部署的《雲計算和人工智能發展法案》、加強半導體供應安全的《晶片法案》提案，以及推動公共機構更多地使用開源軟件解決方案，以獲得更大的控制權和靈活度。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

雖然歐盟高層官員並未直接點名美國，但從雲計算到社交媒體，再到電子商務，美國科技在歐盟佔據主導地位；美國雲服務供應商更是佔據歐洲市場多達七成的份額。

布魯塞爾為減少對外國公司的依賴和促進本土製造業發展，近來已採取眾多措施。不過，上述舉措可能在跨大西洋的關系中開辟一條新的地緣政治戰線。

美國總統特朗普（Donald Trump）去年1月底開啟第二任期後，大力推動「美國優先」政策。歐洲愈發擔心，若與美國的緊張局勢升級，美方可能采取「緊急開關」（kill switch）手段，使關鍵的數碼基礎設施陷入癱瘓。

歐盟競爭事務主管裏貝拉早前表明：「我們須要發展自身能力，不能允許任何人試圖影響我們的決策、價值觀，以及運轉良好的經濟和服務。」

美國駐歐盟大使普茲德警告，任何保護主義舉措都不可取。美國企業也敦促歐洲不要將它們拒之門外。

歐盟議員申克則說，這些方案並非為了跟貿易夥伴對着幹，也不是要關閉市場。「歐洲必須避免在AI、雲計算和晶片領域對任何單一外部參與者產生結構性依賴。」

文章獲《聯合早報》授權轉載。

