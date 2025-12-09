美國對中國戰略轉向：赫格塞斯「三不」原則背後的深層博弈

美國新版《國家安全戰略》(National Security Strategy）對外發布後，戰爭部長赫格塞思（Peter Hegseth）於12月6日在加州列根圖書館，對後冷戰時代的美國外交政策發起了全面而激烈的抨擊。他指名道姓地批評了美國前總統和前將領，並宣告美國的「烏托邦理想主義」時代已經終結。

對於中國與亞太部分，赫格塞思對特朗普（Donald Trump）政府新版《國家安全戰略》的解讀換上了更為温和的面孔。而五個月前，在新加坡香格里拉對話會上，他還將中國描述為「共產主義中國」，強調政治制度差異，並斷言中國正試圖在亞洲獲得霸權。

部分西方觀察家傾向認為赫格塞思這通講話堪稱近期中美關係中最引人注目的「和平宣言」。這位此前以強硬對華立場著稱的部長，突然宣佈美國「並非試圖扼殺中國的發展。我們並非想要支配或羞辱他們，也並非想要改變台灣的現狀」。這一轉變，看似温和，實則暗藏玄機，背後是美國對華戰略的全面重構。

從「頭號威脅」到「同級競爭者」？

2022年拜登政府將中國定性為「步步進逼的挑戰（pacing challenge）」，主張全面打壓中國崛起；而2025年特朗普政府的《國家安全戰略》徹底刪除「步步進逼」的表述，改用「接近同級」競爭者（near-peers），不談「脫鈎」，並明確寫入「我們將重新平衡美國與中國的經濟關係，以互惠和公平為優先，以恢復美國的經濟獨立性」。這種戰略定位的轉變，被美媒稱為「冷戰結束以來美國戰略思維最根本性轉變」。

赫格塞思的「三不原則」——不搞民主輸出、不玩政權更迭、不操弄「覺醒」道德說教，標誌着美國從意識形態對抗轉向現實主義博弈。這一轉變並非源於美國的「善意覺醒」，而是基於對中國實力的客觀評估。美國智庫報告顯示，中國在人工智能、高鐵、清潔能源等未來核心技術領域已形成領先優勢，而美國軍工產業鏈嚴重依賴中國稀土供應，這種結構性依賴迫使美國不得不重新評估對華戰略。

赫格塞思的「和平宣言」背後，是美國在軍事和經濟領域面臨的現實壓力。10月31日中美防長在馬來西亞吉隆坡的會談，成為美國對華政策轉折的關鍵節點。會談前，赫格塞思曾在國會聽證會上將中國稱為「文明級」對手直接把競爭上升到文明衝突的高度，此後又用「共產中國」（Communist China）這種極具挑釁性的詞彙，並主張加大對台灣的軍售，增加中程導彈部署。而吉隆坡會談後，他卻高調呼籲"中美應和平共處，應在G2框架下共同承擔國際責任"，甚至主動建議建立兩軍危機管控機制。

這種戲劇性轉變，與美軍在南海的現實困境密不可分。10月26日，美國「尼米茲」號航母艦載機在起飛時不慎墜海，這一事件被廣泛解讀為美軍「前沿部署戰略的信心出現滑坡」。更關鍵的是，中國在高超音速武器領域的突破，成功率據說已達90%，這直接挑戰了美軍傳統的航母打擊群主導地位。美國不得不從「前沿威懾」轉向「危機管控」，因為「打不過也得談」。

戰略「軟着陸」還是「戰略退卻」？

美國國內對赫格塞思的「和平宣言」反應不一。保守派智庫認為這是美國「戰略軟弱」的表現，他們曾推動「2025計劃」，要求將中國定位為「唯一優先威脅」。特朗普政府上台後，國防部內部曾就對華戰略展開激烈辯論，有人認為「收縮全球軍力，集中資源對付中國」過於冒險，忽略了歐洲和中東的現實威脅。

然而，特朗普政府決策層顯然選擇了務實路線。12月6日赫格塞思在列根圖書館的演講，被不少人解讀為特朗普政府對華戰略「去意識形態化」的明確信號。「這一努力路線基於靈活的現實主義……其目標不是支配，而是力量平衡」，這種表述既避免了直接承認中國實力，又為未來合作留下空間。

美國盟友對赫格塞思的表態亦反應複雜。歐洲國家擔憂美國「甩包袱」，要求歐洲「自力更生」，甚至暗示可能削減對歐防務承諾。東南亞國家則更加務實，「經濟靠中國、安全靠美國」的傳統說法已不再準確，區域國家與美國保持着重要貿易關係，同時和中國的安全合作也正在增加。

中國則對赫格塞思的表態保持警惕。中方在10月31日的中美防長會談中明確提出要美國「旗幟鮮明反對台獨」，這一立場比過去的「未支持」更加堅決。中國通過自己的實力和明確的原則，正在試圖不斷掌控了中美關係的主動權。赫格塞思的「和平宣言」被一些觀察家解讀為美國對華戰略的「軟着陸」，即承認中國崛起的現實，尋求共存而非對抗。然而，也有觀點認為這是美國的「戰略退卻」，是面對中國實力上升的無奈之舉。

美國《外交事務》雜誌評論指出，「這一轉變並非源於美國的善意，而是源於其戰略選擇空間的縮減」。在晶片、AI等戰略領域，美國仍堅持「小院高牆」政策，試圖通過技術封鎖遏制中國發展。但非戰略領域，美國希望保持貿易往來，這種「選擇性脱鈎」的策略，實際上增加了全球經濟的不確定性。

美國新版《國家安全戰略》當地時間12月4日晚間對外發布。這份文件共33頁，闡述本屆美國政府對其外交政策的重大調整。（美國官方網站）

美國欲從「打壓」到「管理共存」？

赫格塞思的「三不原則」和「靈活現實主義」，實際上是在承認中美實力對比變化的基礎上，尋求一種新的戰略平衡。這一平衡不是單方面的讓步，而是基於雙方實力的重新評估。

美國《華盛頓郵報》評論指出，美國正在從「壓制中國」轉向「管理中國崛起」，這一轉變的關鍵在於中國能否保持戰略定力，避免被美國的「戰略迷惑」所誤導。

對於中國而言，關鍵在於繼續在產業鏈和戰略定力上積累實力。正如一位中國戰略學者所言：真正的實力，存在於產業鏈和戰略定力之中。美國的「和平宣言」或許只是戰略調整的開始，未來中美關係的走向，將取決於雙方在戰略定力與實力對比上的持續博弈。

但也有不少觀點認為，赫格塞思的「和平宣言」表面温和，實則透露出美國戰略的焦慮與務實。從「頭號威脅」到「同級競爭者」，從「打壓」到「管理共存」，這一轉變的實質是美國對華戰略從意識形態對抗轉向基於實力對比的現實博弈。

未來中美關係能否真正實現「穩定的和平、公平的貿易和相互尊重」，取決於雙方能否在力量對比的現實基礎上，建立新的戰略互信。中國需要繼續在關鍵技術領域突破，同時保持戰略定力，避免被美國的「戰略迷惑」所誤導。而美國則需要真正認識到，中國的發展不是威脅，而是全球治理的重要力量。

這場博弈沒有簡單的「勝利者」，只有基於實力的平衡與共存。赫格塞思的「和平宣言」或許只是一個開始，真正的考驗在於未來幾年雙方如何在實力對比的現實基礎上，構建新的戰略平衡。

雖然特朗普政府看似選擇了務實姿態，但美國安全戰略的核心依舊會認為印太地區是全球經濟及地緣政治決勝的重要戰場。所以一再強調亞洲盟友要不斷增加軍事投入，共同承擔防務責任，而自身則避免一線直接衝突。雖然美國重申不支持任何一方單方面改變台海現狀，但會通過盟友對中國實施「刺激策略」或製造「小摩擦」，迫使中國出現戰略性錯誤。