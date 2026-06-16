巴基斯坦飛行員曾說：中國戰機是「窮人的F-16」

巴基斯坦飛行員曾經有個私下說法：中國戰機是「窮人的F-16」，湊合能用，但真打起來還是要靠美國貨撐門面



這種偏見在巴空軍內部流傳了幾十年，直到殲-10C出現，才被徹底砸碎——而砸碎它的方式，是2025年5月一場真實的空戰。



要理解這種偏見從哪裏來，得從巴基斯坦空軍的底色說起。

他們管自家戰機叫什麼？「窮人的F-16」。這句話在巴基斯坦空軍裏，像幽靈一樣飄了幾十年。從老師傅到新飛官，心裏都供着一尊神：美國造的F-16。中國貨？那是沒錢時的將就。

這心態得從20世紀80年代說起。當時美國給了他們40架嶄新的F-16A/B，巴基斯坦飛行員第一次摸到這麼先進的玩意兒，優越感一下子就有了。後來蘇聯沒了，美國翻臉，扣住已經付錢的28架不給。沒辧法，掉頭找中國。

巴基斯坦空軍最新宣傳片中，殲-10C佔據大量鏡頭，展示作戰和發射導彈的畫面。

1996年試飛殲-7MG，哎，這飛機有些地方居然能跟F-16拗拗手瓜。但也就是「有些地方」。「窮人的F-16」這個外號就這麼來了，聽着像誇，骨子裏全是無奈。後續列裝的梟龍戰機性能有所提升，可在巴方飛行員看來仍偏務實，對陣先進機型時依舊信賴 F-16。

2022年，首批20架殲-10CE到了。爭議很大。老飛官們嘮叨，F-16用了幾十年，從零件到戰術都熟透了，換新飛機？嫌麻煩。甚至有人私下說，這不就是「窮人的F-16升級版」嘛。

直到2025年5月7日凌晨，那層窗戶紙被捅破了。

2025年11月21日，一架印度國產「光輝戰鬥機」（Tejas）在杜拜航展上進行飛行表演時墜毀，飛行員不幸喪生。印度空軍在一份聲明中表示，目前正在成立調查委員會，以查明事故原因。（影片截圖）

印度空軍搞了個大動作，代號「辛杜爾行動」。一百多架戰機壓過來，陣風、蘇-30MKI，陣仗嚇人。按老規矩，該派F-16當主力。可這次，巴空軍參謀長做了個讓所有人倒吸一口氣的決定：讓殲-10CE打頭陣，F-16在後面待着。

起飛線上，那些平時被看不起的殲-10CE滑了出去。對講機裏，不少老飛行官心裏打鼓，這不等於「拿雞蛋碰石頭」嗎？

短短一小時內接連上演的場面，讓在場所有人都徹底無話可說。依靠先進機載雷達與霹靂 -5E導彈，殲-10CE在兩百公里開外就鎖定了印度軍機。印度飛行員可能還在安全距離的幻覺裏，導彈已經到了面前。

結果？零比六。巴方宣布「零損失」，擊落了對方六架飛機，包括三架印度人當寶貝的陣風。

2025年5月10日，據巴基斯坦國家廣播電台報道，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄羅斯S-400防空導彈系統。「雷霆」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1「梟龍」。（X/ @RadioPakistan）

法國陣風，單價兩億多美元，號稱四代半天花板，之前從沒在實戰裏掉落過。殲-10C用最直接的方式告訴它：你過時了。

那天之後，巴空軍內部的風徹底轉向。從前有老飛行員調侃殲-10C，而今親眼見證其實力後，都忍不住連連稱讚。有人直言，這哪是「窮人的F-16」，這分明是「F-16的爸爸」。訓練手冊也改了，殲-10C的超視距戰術成了必修課。

現在，巴基斯坦追加了訂單，甚至在考慮用它換掉所有F-16。一場戰鬥，把幾十年的偏見打沒了。它證明了一件事：武器好不好，別看牌子響不響，得看能不能打贏。中國戰機，經過一場實力較量，國產戰機徹底擺脱了外界 「低配版 F-16」 的片面標籤，迎來全新的評價。

本文轉載自公眾號：人機與認知實驗室