殲-10C成巴基斯坦空軍宣傳片主角　大量鏡頭展示作戰導彈發射畫面

9月8日，巴基斯坦空軍發布最新的空軍宣傳片。影片中，殲-10CE和「梟龍」戰鬥機占據大量鏡頭。值得注意的是，宣傳片還穿插作戰和發射導彈的場景，顯示殲-10CE擊中敵軍戰機的畫面。



今年5月，印巴衝突中，巴基斯坦殲-10C擊落3架法製「陣風」戰機，這也是中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。有專家表示，這一勝利是「體系協同作戰的勝利」，展現了中國式現代空戰哲學的實踐——不依賴單挑，而在於「體系內壓制體系外」，強調預警、感知、分布殺傷與鏈條閉合。

此外，印巴衝突中，巴基斯坦與中國共同研製的「梟龍」戰鬥機（中方編號為FC-1，巴基斯坦稱JF-17「雷霆」），發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄製S-400防空導彈系統。

印巴衝突後，殲-10C瞬間成為全球最受矚目武器。5月20日，登上馬來西亞航展成為中國展台的「C位」焦點，吸引多國代表團參觀打卡；6月又到法國登上巴黎航展，與法國空軍代表性機型「陣風」同場較勁。