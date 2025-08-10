印巴5月衝突　印度宣布擊落巴方軍機　是認知戰抑或自尊心作祟？

即使有影片為證，說實話還都不敢相信自己眼睛。印度於8月9日，也就是最新一輪印巴衝突3個月後，向全世界宣布印方空軍擊落了至少五架巴基斯坦戰鬥機。



印度空軍參謀長辛格（Amar Preet Singh）在一次活動中說：「我們確認至少擊落五架戰機，並擊落了一架可能是電子情報飛機或預警機的大型飛機。」

他補充：「（命中距離）大約300公里，我們可以說的是，這實際上是有史以來最遠的地對空戰擊落記錄。」

他還稱，這些巴基斯坦戰機，是在俄制S-400防空導彈系統的幫助下被擊落的，並稱該系統為「遊戲規則改變者」。

圖為印度空軍總參謀長辛格（Amar Preet Singh）。（印度政府網站）

那被擊落的巴基斯坦戰機，都是甚麼型號呢？辛格沒有說，但他表示有跡象表明，一個巴基斯坦空軍基地遭到印度襲擊，至少一架預警機被擊中，另一個機庫中的幾架F-16被擊中。

影片中，辛格宣布的勝利消息，贏得了在場印度觀眾的熱烈掌聲，其中很多人還是印度的現役空軍軍官。當然，很多人也觀察到，對於大家的掌聲，他似乎也不是特別興奮，摳了摳眼睛，然後，低着頭繼續讀稿。

然而，全世界對這一消息都很震驚。畢竟，巴基斯坦在這輪印巴衝突中，第一時間宣稱，巴方空軍使用中國製造的戰機，一舉擊落了5架印度戰機，其中包括3架法國產「陣風」戰機，這也是「陣風」戰機第一次在實戰被擊落。

最近還有分析說，印度低估了中國導彈的射程，最後鑄下大錯。印度國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）此前參加香格里拉對話時，在記者們圍追堵截下，還「首次證實」印度確實在衝突中損失了戰鬥機，但他表示：「重要的不在於戰機被擊落，而在於為什麼會被擊落。」

三個月後，印度官方卻宣布，是印度擊落了至少5架巴基斯坦戰機。

我看到，路透社評價，這也是印巴衝突三個月後，印方首次發表此類聲明。印媒《印度教徒報》則說，這是印軍高級官員首次正式確認，在5月衝突中擊落了巴基斯坦的戰機。

印度的證據呢？印度不需要證據，而且認定，這是S-400功勞。此外，印度還創造了歷史，這是史上最遠距離的地對空戰擊落記錄！

我看到，在西方社交媒體上，很多人不敢相信自己的眼睛。第一個不敢相信，印度居然這麼謙虛，三個月後才公布這一重大消息；第二個不敢相信，印度居然這麼能忍，忍到全世界都相信了巴基斯坦說法後，才終於公布真相。

這還不得不提一下美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他此前曾公開宣稱，是他促成了印巴停戰，而且，當時確實有5架戰機被打下來了。

他的原話是「事實上，有飛機被擊落了。五架、五架、四架或五架，但我認為實際上有五架戰機被擊落」。這也是世界領導人中第一個公開說5架戰機的，而且還是美國總統！

2025年8月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表有關經濟的講話。（Reuters）

「0：5」 是互聯網上有關印巴衝突的一個梗，可以說也是印度今年最大的一個尷尬。

我看到，印度反對黨領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）當時就立刻轉發特朗普的影片，並質問總理莫迪（Narendra Modi）稱：「5架飛機的真相到底是什麼？國家有知情權！」

特朗普都知道的事情，我們印度人居然都不知道。怎麼辦？印度肯定也在想對策。最後，決定讓印度空軍參謀長公布「真相」—是印度擊落了至少5架巴基斯坦戰機。

特朗普，你說的就是這5架戰機吧。

我看到，網上有一段被認為是巴基斯坦方面的回覆，認為印度在撒謊，既然真相存疑，那巴基斯坦和印度都公開所有戰機看庫存，接受獨立審查。而且，這段文字最後一句話是這樣說：「這種核查，我們懷疑，會暴露印度試圖掩蓋的真相。戰爭的勝利，並非源自謊言，而是源於道德權威、國家決心和專業能力。」

印度，就問你敢不敢？

2025年2月8日，印度新德里，印度總理莫迪（Narendra Modi）在人民黨（Bharatiya Janata Party）總部向黨員致意，以慶祝該黨在首都德里地方國會選舉中獲勝。（Reuters）

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，這就是認知戰。反正，戰場虛虛實實，你吹你的牛，我說我的大話。至於真相，我們只有三個字「不知道」。所以，哪怕事過三個月，印度還是要宣布，是印方擊落了至少5架巴基斯坦戰機。而且，很多印度人還深信不疑，熱烈鼓掌。

全世界目瞪口呆。印度，你真能忍啊！我看到也有人感嘆稱，巴基斯坦宣布1小時內擊落6架印度飛機，印度戰後90天宣布擊落6架巴基斯坦飛機。

2025年5月10日，在巴基斯坦對印度發動軍事行動之後，位於印度查謨Rehari地區的民眾站在一輛受損汽車旁。（Reuters）

第二，這是打臉特朗普嗎？他說5架戰機，印度怎麼能讓其說話「掉地上」呢？印度當然馬上接話，尤如說「對的，5架巴基斯坦戰機」。

而且，Amar Preet Singh還宣稱，正是因為印度軍隊造成的破壞如此之大，讓巴基斯坦意識到，衝突如果繼續，他們將遭受更大的損失，這才促使巴基斯坦方面尋求停火。

然而，按照特朗普的說法，是他居中斡旋，用貿易制裁施壓，才最終讓印巴停火。這也是他最近重大的「文治武功」之一。印方居然提都不提特朗普的貢獻，當心大統領又要對印度發怒了。

2024年10月，印度空軍總參謀長Amar Preet Singh在新德里會見傳媒（Getty）

第三，特朗普「贏學」對決莫迪「贏學」。算起來，特朗普2.0已整整兩百天了，白宮的海報，就是特朗普「總是贏、一直贏，贏到停不了」。

這種「贏學」對印度也是如此，所以即便特朗普每次和莫迪見面都要熱烈擁抱，他還是對印度開出了50%的關稅。

然而 ，莫迪「贏學」也是全世界知名。因此，哪怕90天過去了，印度也要宣稱，是印方擊落了至少5架巴基斯坦戰機；而且，是巴基斯坦主動求和，與特朗普無關。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

此前，印度還向很多國家派遣宣講團，講述印度的重大勝利。現在，特朗普「贏學」大戰莫迪「贏學」，誰會是最後的贏家呢？

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

