沙特巴基斯坦簽署共同防禦協議：中東北約即將成立？

經歷9月9日的以色列襲擊，卡塔爾在15日召開「阿拉伯-伊斯蘭特別峰會」（Arab–Islamic extraordinary summit），後續發展則相當耐人尋味：既有各方共演的行禮如儀，也有暗渡陳倉的出其不意。

在行禮如儀上，這次會議也就像2023年11月、2024年11月的兩次「阿拉伯-伊斯蘭特別峰會」，雖然廣邀各國領導人齊聚一堂，譴責以色列侵略、要求結束加沙戰爭，卻沒有形成任何集體政治或經濟措施。說得更直接，各種激烈陳詞、慷慨激昂，也不過是領導人輪流上台、走個過場。

當然，埃及、伊朗都呼籲建立「中東北約」，前者主張在開羅建立聯合軍事指揮部，後者聲稱除非組成軍事聯盟，否則沙特、土耳其、伊拉克都可能成為以色列的下個目標。不過根據《中東之眼》（Middle East Eye）的20日獨家報道，這些提議遭到阿聯酋、甚至當事國卡塔爾阻撓，最終船過水無痕。

圖為2025年9月14日，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）出席阿拉伯-伊斯蘭緊急峰會部長級籌備會議。（Reuters）

顯然，以色列雖在中東聲名狼藉，卻不足以團結分裂各方。筆者也曾在12日的文章《卡塔爾生氣、美國迴避：以色列伊朗「12日戰爭」後又一場大戲？》中分析，有鑑於卡塔爾、以色列、美國的特殊關係，不論這次打擊卡國事前知情多少，都很難改變三國既有的共生結構。而從峰會結束至今的發展來看，情況也的確如此：卡塔爾雖然高調召開會議，卻也積極「控場」，無意真正推動圍堵以色列的任何方案。

不過在出其不意上，雖然作為事件主角的卡塔爾「點到為止」，作為旁觀配角的沙特卻有所行動。9月17日、峰會結束後兩天，沙特突然宣布與巴基斯坦簽署共同防禦協議，表示未來針對沙特或巴基斯坦的任何侵略，都將被視作對於兩國的共同進犯；而有鑑於巴基斯坦的擁核國身分，這一舉措也被視作核保護傘的阿拉伯延伸，即便雙方對此語焉不詳。

顯然，這似乎是以色列襲擊卡塔爾的直接結果。但問題是：有鑑於沙特原本就與巴基斯坦存在特殊關係，襲擊究竟在多大程度上推動了這次協議？說得更直接，沙特究竟是因為襲擊大受刺激，所以與巴基斯坦結成同盟，或是順水推舟、將計就計，利用這次以色列襲擊的名目，順勢推進原本就與巴基斯坦商量多年的議程？

從中東複雜的地緣與戰略棋局來看，恐怕不能完全歸因於第一種解答，也就是「以色列暴衝、沙巴結盟」的直覺性敘事。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

協議不是憑空出現

首先觀察巴基斯坦的特殊身分。

許多分析都描述：這是巴基斯坦「首次打入中東」。確實，這次與沙特簽署共同防禦協議，算是巴國近年在中東的重要躍升，卻絕非巴基斯坦「首次打入中東」，因為從各種角度來看，巴基斯坦與沙特的特殊關係早就行之有年，不論是經濟或軍事場域。而這背後，當然有冷戰歷史與沙特伊朗代理衝突的牽引。

首先是冷戰，作為伊斯蘭合作組織（OIC）的共同成員，沙特面對起伏不斷的印巴衝突，始終站在支持巴基斯坦的一方；而在美中蘇戰略三角成形的80年代，同為美國盟友的雙方也受華盛頓調動，協助培育大量阿富汗「聖戰士」，要讓蘇聯在「帝國墳場」越陷越深。

接著是1979年伊朗伊斯蘭革命後，逐漸白熱化的沙特伊朗代理衝突。

從地理位置來看，伊朗是巴基斯坦的西部鄰國，兩國邊界長達900公里，又在文化、語言與宗教上存在深厚聯繫，這就為德黑蘭的干涉提供天然背景。例如巴基斯坦長期缺乏能源，伊朗便在1990年代提議建設跨國管道，希望能對巴基斯坦出口天然氣與電力。而從當時德黑蘭的視角出發，如果印巴情勢穩定，這條管道就有機會延伸到印度，最後建設成多邊經濟走廊，增強自己在南亞的影響力。

但這種構想明顯受到兩股脈絡干擾：國際對於伊朗的制裁，以及巴基斯坦局勢的持續動盪。後者尤其嚴重，因為巴伊交界的俾路支省，正好是俾路支解放軍（BLA）的肆虐地區。即便伊朗與巴基斯坦長年協同反恐、展開聯合邊境巡邏與情報共享，也依舊是防不勝防，基本上這同樣是「中巴經濟走廊」（CPEC）項目的近年困擾。

2025年3月12日，巴基斯坦俾路支省，圖為一名獲救人質坐在救護車中治傷。（Reuters）

而也正因伊朗的力不從心，讓沙特進場顯得強勢有力。

首先是宗教領域。在伊朗支持巴基斯坦內部什葉派的背景下，沙特也持續為巴國遜尼派提供資源，包括贊助大量清真寺、宗教學校。例如以沙特國王為名、位處伊斯蘭堡（Islamabad）的費薩爾清真寺（Faisal Mosque），早在1986年至1993年就是全球最大清真寺，至今也還是世界第六大；巴基斯坦的宗教學校也在沙特慷慨贊助下，從1980年的800所暴增到1997年的27,000所。

再來是至關重要的經濟領域。長年以來，經濟援助都是沙特干涉巴基斯坦內政的重要工具，包括對於基礎設施項目的直接補助、經濟危機下的各種貸款，以及超過200萬在沙巴基斯坦人的僑匯（remittance）。

這也如同中亞五國與俄羅斯的關係，僑匯本身就是移工母國的經濟重要板塊，母國也會為了僑民的海外待遇、就業機會、合法權利與福利，不斷與移工所在國政府展開談判，這就導致俄羅斯在中亞、沙特在巴基斯坦，都因僑匯而擁有巨大影響力，不僅能夠干預政策產出，也足以擾動經濟穩定。根據沙特2023年人口普查，在沙巴基斯坦人多達264萬，是沙特第二大移民群體，主要組成就是各種勞工，而這顯然是伊朗無法企及的場域。

接著是與這次共同防禦協議相關的軍事安全。基本上只要觀察沙巴兩國在這一領域的三大互動，就能明白這次協議絕非憑空出現。

第一是駐軍。早在1979年，巴基斯坦就派兵遠赴沙特，協助鎮壓佔領麥加大清真寺的原教旨武裝；兩伊戰爭期間，巴基斯坦更有數萬士兵部署沙特協防，即便1988年戰爭結束也沒有撤軍，而是留下少量部隊繼續駐紮，2018年巴基斯坦更是宣布加派部隊。長年以來，沙特部隊都有超過7萬名巴基斯坦軍人服役，其性質也顯而易見：這並非強調宰制的「美式駐軍」，而是巴基斯坦協防沙特安全的「軍事朝貢」

第二是高層交流與訓練。有鑑於兩國曾在冷戰年代共同培訓阿富汗「聖戰士」，類似機制當然也被繼承到了後冷戰時代：軍事訓練與顧問支援，一直是巴基斯坦和沙特關係的重點。巴基斯坦既為沙特軍人提供訓練，也讓高階軍官在沙特軍事組織擔任要職，例如曾任巴基斯坦陸軍參謀長、現為沙特伊斯蘭反恐部隊指揮官的拉希勒‧謝里夫（Raheel Sharif）。

顯然，這種合作已經跨越軍事交流，走向更高層次的特定國防政策與資產協調。而其終極目標，就是確保沙特在發生戰爭或其他形式動亂時，能夠獲得巴基斯坦協助。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

第三就是軍火採購與核合作。眾所周知，作為巴基斯坦國防部下屬的最大軍工複合體，巴基斯坦軍工廠（POF）除了滿足本國需求，還供貨歐洲、非洲、亞洲、中東和美洲40餘國，而沙特就是其中的主要進口國。

另在核合作上，沙特不只從1974年開始贊助巴基斯坦核計畫，更是早在兩伊戰爭期間，就有意採購可攜帶核彈頭的巴基斯坦彈道導彈。當然，沙特是《核不擴散條約》（NPT）締約國，也受美國的核保護傘覆蓋，照理來說沒有獲取的核武必要。但從沙特的視角出發，中東正好存在兩個潛在核威脅：以色列宣稱自己擁核、伊朗則持續推進核計畫，這就導致不甘落後的沙特有意跟進。

尤其是2000年之後，美沙關係因為2001年的「九一一事件」波動：19名襲擊者中有15名來自沙特，策畫行動的本拉登（Osama bin Laden）同樣是沙特人，美沙關係因而瞬間急凍，再加上國際社會明顯對以色列擁核缺乏節制、也無力限制伊朗核計畫，沙特的擁核意願也就急遽拉升。

例如2003年的沙特戰略文件就提到，面對動盪的區域情勢，沙特政府有三種可用選項：獲取核武作為威懾、與現有核國家結盟並受其保護、努力促成中東無核化協議。2012年，沙特更是公開表示，一旦伊朗成功研發核武，自己也將啟動核計畫：研發新型彈道導彈平台、從海外購買核彈頭、設法取得鈾元素。當時西方國家就已普遍研判，沙特最有可能的核彈頭採購對象，就是與其關係匪淺的巴基斯坦。

從這個脈絡來看，2025年的共同防禦協議，不論是軍事安全上的相互保證，又或是語焉不詳的核保護傘，其實都是沙特與巴基斯坦長年軍事合作的進一步，而非憑空出現的神來一筆。

而這種基礎，其實就是依循過去冷戰歷史、沙特伊朗對峙軌跡，不斷鞏固的沙巴特殊主從關係：沙特獲得了忠誠親衛隊，巴基斯坦則得到可觀經濟利益與援助。因此，這次共同防禦協議並非巴基斯坦「首次打入中東」，反而是暴露巴基斯坦並非「中東局外人」。

圖為2005年12月8日，時任巴基斯坦總統抵達沙特阿拉伯的麥加（Mecca）參加伊斯蘭合作組織（OIC）會議時致意。（Reuters）

中東北約還很遙遠

因此，以色列打擊卡塔爾是否真如部分分析所說，促成了伊斯蘭世界大團結、甚至可能催生「中東北約」，其實都是相當耐人尋味的問題。

首先是被過度誇大的伊斯蘭世界大團結。如前所述，加沙戰爭爆發至今，各國一共召開三次「阿拉伯-伊斯蘭特別峰會」，雖說每次峰會背景不盡相同，結局卻基本殊途同歸：都沒有形成針對以色列的的集體政治或經濟措施，而是一陣群情激憤後各人自掃門前雪。

基本上，這也是沙特與巴基斯坦簽署共同防禦協議的重要剖面：正是因為伊斯蘭世界的分歧如此深刻、無法形成圍堵以色列的共同戰線，所以面對威脅也只能各尋出路，包括卡塔爾繼續維繫與美以的特殊關係，以及沙特持續推進與巴基斯坦的安全合作。只是這次沙特提防的對象不只以色列，還有伊朗這位漫長宿敵，基本這也是沙特不斷滾動調整政策的重點對象。

首先觀察2023年的沙特伊朗復交，基本上這是利雅德第一階段的戰略調整，也就是在美國安全保障靠不住的背景下，主動與自己的最大敵人、也就是伊朗和解，並且刻意選在美國的最大對手、也就是中國的領土上宣布復交，一來是要實質降低安全威脅，也就是默認了伊朗的地緣擴張；二來是要在中美之間操作戰略對沖，從而引起美國緊張回防，給予沙特更多戰略挹注，例如半導體投資、軍火訂單。

沙伊關係：圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

再來是這輪以巴衝突意外導致2024年敘利亞變天後，沙特配合美國對敘利亞的積極介入，基本上這是利雅德第二階段的戰略調整，也就是發現已經和解的最大敵人忽然落魄，於是轉而配合不怎麼可靠的安全盟友，一起打落水狗再踹幾腳，但目的還是維護自身安全：只要沙特配合美國維持在敘利亞的間接統治，其實也就預示伊朗的「抵抗軸心」永遠不可能回到鼎盛時期，因為曾經連通黎巴嫩、伊拉克的敘利亞已經成為自己與美國的勢力範圍。

而這次的沙特與巴基斯坦簽署共同防禦協議，其實也就同時隱含這兩大階段的戰略努力。

首先，這當然是對美國的姿態展示，傳遞「沙特不是卡塔爾」、「以色列襲擊不能在沙特重演」的直接訊號。但這種姿態又不等於直接反美，因為沙特這次畢竟不是開放中國駐軍、又或是與中國簽署相關協議。

且如前所述，沙特與巴基斯坦的特殊軍事關係行之有年，美國也不認為雙方交好構成巨大威脅，畢竟美國自己就與巴基斯坦交情匪淺，否則也不會在冷戰期間委託後者訓練阿富汗「聖戰士」，並在2025年成功調停新一輪印巴衝突。因此雙方簽署協議至今，美方也並沒有特別反應，倒是印度表示了關切。

再來，這同樣是沙特應對「伊朗威脅」的又一步棋路。如前所述，巴基斯坦原本就是沙特伊朗競逐影響力的場域，只是動態不如其他「抵抗軸心」板塊激烈，且伊朗也確實落了下風。而這次共同防禦協議的落地，基本就是宣告沙特影響力的再下一城，以及伊朗勢力範圍的再次收縮。

而語焉不詳的核保護傘，雖然更多是缺乏明確規範的戰略威懾，卻也終究是讓利雅德在「擁核想像」中更進一步，並且能與德黑蘭形成新平衡：伊朗雖有濃縮鈾，卻還不足以生產核武；沙特雖然沒有核武，卻似乎有了巴基斯坦的核保護傘。

而也正因如此，這次沙巴共同防禦協議其實難言伊斯蘭世界大團結，畢竟沙特與巴基斯坦的合作升級，明顯不只是為以色列打擊，更是要應對伊朗威脅，甚至就是因為有了「以色列打擊」的名目，才讓沙特更有空間推動相關議程。至於所謂「中東北約」，自然也就更加遙遠。

圖為2025年9月14日，以色列向卡塔爾發動攻擊後，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）出席在美國紐約舉行的聯合國安理會緊急會議。（Reuters）

如前所述，這次包括伊朗、埃及都在峰會上提議成立「中東北約」，也就是針對共同威脅組成軍事同盟，甚至建立「類似北約第五條」的集體防禦機制。但這些提議受到卡塔爾、阿聯酋反對，最終化為無用喧囂，原因也很直接。

首先，埃及的提議看似正氣凜然，其實根本不以圍堵以色列為最高目的，而是要重建自己被邊緣化已久的軍事影響力，所以才積極爭取要將總部設在開羅。正如加沙戰爭爆發至今，埃及也根本不視以色列為嚴重威脅，否則就不會長期配合以色列管控加沙口岸、甚至針對加沙飢荒進行內部輿論管控。從開羅的視角出發，那些可能被強制轉移到西奈的巴勒斯坦難民，或許才是自己的最大威脅。

接著是伊朗。平心而論，伊朗的控訴並沒有錯，以色列就是仗著美國支持，以及中東各國互不團結、缺乏統一戰線，所以毫無顧忌、四下攻擊；但問題是，伊朗本身就是這種分裂局面的重要推手：在過去以阿衝突消沉的時空，沙特伊朗對峙就是中東主旋律。如今德黑蘭之所以積極倡導成立「中東北約」，關鍵當然還是「抵抗軸心」受到嚴重打擊，所以不得不尋求新的區域安全機制、以壯聲勢。

而在提議的埃及、伊朗都「各有盤算」的背景下，阻擋的海灣國家自然更加「居心叵測」。一來，經歷1970年代的泛阿拉伯主義幻滅，中東的政治軍事重鎮早已從埃及轉向海灣，後者當然不願平白無故為「過氣的」埃及搭建新舞台；二來，即便伊朗已經成功與沙特復交，但從沙特積極配合美國介入敘利亞、又與巴基斯坦簽署共同防禦協議來看，利雅德疑心未消，尤其所謂「中東北約」說法，最早就是起於海灣國家應對「伊朗威脅」的倡議，現在卻一夕要把敵人換成以色列、把伊朗改為盟友，恐怕不是那麼容易，

2025年8月24日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗德黑蘭的一次會議上發表演說。（Reuters）

再來，光是海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC，簡稱海合會）本身，其實也很難直接轉化為中東小北約。因為在此之前，海合會六國早就簽有聯合防禦協議，其功能也就類似北約第五條，只要一國被攻擊就形同攻擊六國。問題是這一協議幾乎沒有啟動過，即便這次以色列打擊卡塔爾，導致海合會六國事後罕見表態啟動這一協議，卻也只是象徵性地展現團結、流於口頭譴責，而沒有真正化為實際軍事行動。這也反映了問題本身：如果海合會國家真的重視聯合防禦，卡塔爾又怎會在加沙衝突背景下，先後成為伊朗與以色列的直接打擊對象？

歸根結柢，中東如果要形成北約，首先要釐清的兩個關鍵問題，就是以色列與伊朗，究竟誰是更嚴重的共同威脅，以及各方究竟有沒有必要為了共同威脅統一戰線。而這背後不僅關乎各國立場，也必然涉及美國的戰略干涉與宰制，從沙特之所以長期無法擁核，到如今幾乎所有海灣國家都設有美軍基地、依賴美國軍火、甚至採購以色列軍備，基本都是同一道理。

當然，沙特與巴基斯坦的共同防禦協議並不是毫無價值，甚至可以說，只要攻擊沒有發生，協議本身就有無限意義。只是真正的問題也從來在於，一旦攻擊還是發生，各方究竟有沒有為了協議而加碼的決心？又或是會如同海合會模式：雖有「聯合防禦協議」，卻很難觸發軍事集體行動，弭平衝突全靠秘密外交與私下斡旋，不論行動者是自己或美國。

不得不說，這種作法雖然大幅減損聯合防禦的可信度，卻也是身處高衝突風險環境下，足以避免大戰、具有一定政治彈性的操作模式。以此來看各方對於沙巴共同防禦協議的普遍疑問，包括操作細節為何含糊不清、核威懾與共同防禦條款究竟如何啟動，或許就能明白當中緣由。