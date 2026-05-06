日本戰後首次境外發射進攻型導彈　中國：日本新軍國主義成勢為患

日本的88式陸基反艦導彈5月6日在美國和菲律賓舉行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中發射，這是二戰後日本首次在境外發射進攻型導彈，突破自二戰後的武力限制。中國外交部表示，曾經的侵略者打著所謂安全合作的幌子向海外派遣軍事力量，又指日本新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平。



中國外交部發言人林劍6日在例行記者會上回應表示，日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家侵略和殖民統治，曾經的侵略者反而打著所謂安全合作的幌子向海外派遣軍事力量，他稱這一動向再次說明，日本的右翼勢力正在推動日本加速「再軍事化」進程，不斷突破專守防衛。

他並稱日本新型軍國主義成勢為患，威脅地區和平，「我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行」。

2026年3月24日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

美國、菲律賓和其他盟軍每年都會參加「肩並肩」聯合軍演，此次演習還有法國、加拿大、澳洲和新西蘭參加，總參與人數約1.7萬人，至5月8日結束。

日本過往僅以觀察員身份參加，但今年派遣約1400名人員，出動護衛艦「伊勢」號、「雷」號、大型運輸艦「下北」號等艦艇，以及88式陸基反艦導彈、C-130型運輸機等武器裝備參加軍演，並開展實彈射擊訓練。

演習中，菲律賓、美國、日本和加拿大將使用火力對一艘距離海岸約40公里的船隻進行模擬攻擊。

菲律賓與美國軍隊5月2日在靠近台灣的巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島）舉行「肩並肩」年度聯合軍演（Reuters）

日本防衛相小泉進次郎專程前往菲律賓觀看該軍演，並與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）會談，旨在擴大兩國防務關係。此前，小泉進次郎還訪問印尼首都雅加達，與印尼國防部長簽署防務合作協定。

小泉進次郎近期受訪時表示：「日本正面臨戰後最嚴峻、最複雜的安全環境，因此，建立多層次的盟友和志同道合國家網路，同時擴大網路規模、加強威懾力，至關重要。」

值得注意的是，日本此次發射遠端進攻型導彈，與其二戰後限制武力使用於自衛範圍的原則存在差異。