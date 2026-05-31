特朗普擬將建國250周年系列演出改親自致詞 因多名藝人相繼退演
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月30日（周六）表示，他正考慮取消一系列為紀念美國建國250周年舉辦的演出，將其改為親自發表演講。多位被邀請參加慶祝演出「Freedom 250」的藝人，本周相繼宣布退出原定於6月25日至7月10日在國家廣場舉行的系列演出。
特朗普在Truth Social平台發文稱，他正在考慮發表講話並舉行集會，並自稱是「全世界排名第一的魅力人物，他的觀眾人數比巔峰時期的貓王還要多，而且他不用結他就能做到這一點。」
本周，搖滾男歌手Bret Michaels、美國鄉村音樂天后Martina McBride、饒舌歌手Young MC以及合唱團Commodores等藝人均公開宣布不會參加表演。
藝人們普遍表示「被誤導」，稱主辦方最初承諾活動為無黨派的愛國慶典，實際卻與特朗普政府及其陣營緊密相關，與預期嚴重不符。
饒舌歌手Young MC在Instagram上發表聲明稱，「主辦方從未告知藝術家們活動與政治有任何關聯。」他還向「滾石（Rolling Stone）」雜誌表示，演出是場「掛羊頭賣狗肉」的騙局。
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