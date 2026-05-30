美國建國250周年慶典陷爭議　多名藝人拒為特朗普站台相繼退演

美國今年迎來建國250周年，為白宮籌辦慶祝演出的「Freedom 250」日前宣布嘉賓陣容，惟多名藝人近日相繼宣布退演，活動陣容大幅縮水、陷入輿論風波。



本周，搖滾男歌手Bret Michaels、美國鄉村音樂天后Martina McBride、饒舌歌手Young MC以及合唱團Commodores等藝人均公開宣布不會參加表演。

藝人們普遍表示「被誤導」，稱主辦方最初承諾活動為無黨派的愛國慶典，實際卻與特朗普政府及其陣營緊密相關，與預期嚴重不符。

其中，Michaels稱這場原意「慶祝國家」的活動從變得「更具分裂性」，表示他本人及團隊安全受到無端威脅，因此作出退演決定。Commodores則表示希望避免與黨派掛鉤。

近日，多名藝人相繼宣布退演「Freedom 250」星光音樂盛會，包括圖中（從左往右）的歌手麥克布賴德（Martina McBride）、饒舌歌手楊MC（Young MC）和搖滾歌手邁克爾斯（Bret Michaels）。（Getty&Reuters&Instagram@youngmc89）

儘管主辦方堅稱活動不涉黨派，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次植入個人色彩，包括準備印製帶有個人肖像250美元紀念鈔、提議舉辦格鬥賽事等，將外界認為該周年慶典變為特朗普個人政治形象宣傳平台。

對此，「Freedom 250」的發言人賴斯納（Rachel Reisner）表示：「我們尊重任何藝術家做出自己決定的權利，我們的大門始終向任何想要參與紀念美國250年自由、文化和團結的表演者敞開。」

隨著藝人宣布退出，民主黨29日在社交媒體X上諷刺這場演出，發圖顯示原定9組藝人參演，現5組被打上交叉。有關該建國周年慶典涉黨派爭議未能平息。