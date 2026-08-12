「中東版北約」落地　中美為何均未表態

日前，8月7日，沙特、土耳其、巴基斯坦三國在麥加簽署了一份共同防務協定《麥加共同防務協定》。核心條款：對任一國的武裝攻擊，視為對三國全體的攻擊，類似北約的「集體防禦第五條款」，一個「中東版北約」，就這麼落地了。



這份協議的意義非常大，一定程度上來說，徹底顛覆了中東過去幾十年的地緣和安全格局。其實沙特早就想建立「中東版北約」，在2015年的時候，利雅德方面就牽頭成立過一個「軍事聯盟」，當時有41個國家參加，但沒有聯合司令部，也沒有預算，成立後也沒發揮什麼作用。

這次完全不同，「麥加協議」有了集體防禦條款，三國將設立外長、防長、總參謀長組成的政治軍事委員會，這個協議是之前沙特巴基斯坦共同防禦條約的擴充，而且巴基斯坦已經根據協定，派出軍隊駐防到了沙特。

沙特阿拉伯國旗：圖為2018年10月20日在沙特阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館上方隨風飄揚的沙特國旗。（Reuters）

今年4月，沙特國防部證實，巴方一支空軍部隊已經進駐沙特空軍基地。並且，巴基斯坦還為沙特提供核保護傘。去年9月18日，巴基斯坦國防部長就公開表示，如果沙特阿拉伯需要，根據兩國最新共同防禦協定，巴基斯坦的核計劃「將可提供」給沙特阿拉伯。巴基斯坦作為伊斯蘭國家裡唯一擁有核武器的國家，為沙特提供核保護傘，本身就是極具象徵性的行為。

而這次，沙特、和巴基斯坦把土耳其拉進來，由於土耳其是北約國家，並且土耳其位於中東到歐洲的咽喉要道，擁有極大的地緣戰略。如此的組織，確實意味著中東版北約的雛形成立。

中東版北約的形成，美以對伊朗發動的戰爭是最直接的因素。在這場衝突裏，美軍沒有履行保護盟友的承諾，海灣國家成了伊朗反擊的主要目標，承受了不小的戰爭代價。這個結果帶來的直接改變，就是美國與沙特維持了幾十年的「石油換安全」約定破產。海灣國家開始反思過度依賴華盛頓的安全承諾，並且對美國的「大安全交易」產生了越來越大的疑慮。他們意識到，安全靠美國，是靠不住的。沙特的選擇是：找巴基斯坦當保鏢，再拉土耳其入夥。

《麥加共同防務協議》，顯然更強調的是建立伊斯蘭國家的共同防務體系。

2020年美國主導下，阿聯酋和以色列關係正常化簽署的協定，叫做《亞伯拉罕協定》。亞伯拉罕是猶太教、基督教和伊斯蘭教共同尊奉的族長與先知‌。所以，阿聯酋和巴林跟以色列建交的協定，叫做《亞伯拉罕協定》，目的就是為了強調猶太教和伊斯蘭教同源，為了強化認同。

北約・北約標誌：FILE PHOTO: Banners displaying the NATO logo are placed at the entrance of new NATO headquarters during the move to the new building, in Brussels, Belgium April 19, 2018. REUTERS/Yves Herman/File Photo

而《麥加共同防務協議》，強調的是麥加這個伊斯蘭的共同聖城，就是為了強化伊斯蘭國家之間的認同。不管是什葉派、還是遜尼派，都是把麥加當做聖城的。

這次協議簽署後，當事方都說該協定不是一個封閉的協定，所以可以預期未來會有更多伊斯蘭國家加入到這個共同防務體系。可見，這個協定的目標很明確，就是構建一個伊斯蘭國家自己的共同防務體系。而以色列最害怕的事情，就是伊斯蘭國家團結起來。所以，這個《麥加共同防務協議》是先天就會對以色列帶有針對性。當然，本來以色列就是美國釘在中東，為了搞亂中東的釘子。

而值得注意的是，對於這件事，五常國家尚未發聲。美國被排除在協議之外；俄羅斯深陷烏克蘭戰場，在中東的影響力投射能力有限；英國、法國雖是北約核心，但土耳其也是北約成員國，這個「中東版北約」，相當於北約成員拉着非北約成員另起爐灶，英法的處境也尷尬。而中國也尚未表態。

日前，《南華早報》一篇評論文章裡提到，中國正在「等」。評論認為，中方不可能對這份協議「視而不見」，因為三國中的軍事核心是巴基斯坦，它是中國全天候戰略合作夥伴，軍事裝備體系的「中系」色彩極為濃烈，從梟龍戰機到防空系統，從作戰體系到後勤保障，不少都來自中國；沙特是中國最大的能源供應國之一，土耳其是「一帶一路」關鍵節點國家。這三家搞了一個「中東北約」，中國怎麼可能不關心？

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

有分析人士指出，中國可能利用巴基斯坦作為「入口」，進而影響整個地區的防務格局。巴基斯坦已將梟龍戰機和其他一些武器系統部署到沙特，這給中式裝備提供了更大的可見度和實戰的機會；再加上海灣國家本來就是中式武器的主要買家之一，中方可以獲得更多的影響力。

在中東事務上，中國一直有四點主張，海灣國家一直都很重視，並且認為是一條可行的路徑，能夠在安全事務上有效降低對美國的依賴。但相信中國不會對「中東北約」有過於熱情的表示，更不會成為美國那樣的「安全保護國」。

中國在中東的核心利益是能源供應安全、經貿通道、基建項目等，而不是取代美國，成為新的「保護國」。其實關於這一點，海灣國家一直想邀請中國在中東駐軍。在他們看來，駐軍並非「喪權辱國」，而是「重視」的表現。但中國有着自己的原則和方式，特別是改革開放後，中國積極參與聯合國框架下的維和行動，這是基本前提。中國之所以拒絕成為「保護國」，是一種難得的戰略清醒。

中國肯定不會走「安全保護人」這條路，中國的做法是成為經濟上的深度綁定者、外交上的公正斡旋者、安全上的有限參與者。所以中國對「中東版北約」的反應，必然是克制的、有原則性的，既不會給太多的話，更不會把話說死的。

《麥加共同防務協議》標誌着美國在中東的安全擔保人地位被終結。短期內，美國不會全面撤出，但華盛頓在該地區制定規則的專屬權威已經結束。在中東地區重塑安全格局的過程中，中國不會作為旁觀者，也不能作為旁觀者，但中國也有自己的原則和方式。

圖為2026年8月1日，位於廿國華盛頓特區的白宮和南草坪。（Getty Images）

進一步說，《麥加共同防務協議》的簽署，從世界地緣局勢來說，是有極其深遠的影響。這個影響恐怕才要開始。1974年的石油美元體系之所以能夠建立，就是因為美國通過給沙特提供安全保護，來換取沙特用美元來結算石油，從而穩住了當時一路暴跌的美元幣值，美元重新獲得了世界貨幣的地位。不然，本來1971年的佈雷頓森林體系崩塌後，美國撕毀承諾，讓美元與黃金脫鉤，導致美元幣值短時間內大幅貶值，一度失去了世界貨幣的地位。

現在中東版北約雛形，一定程度上會導致美元霸權瓦解的效果。當然，這次不會像佈雷頓森林體系崩塌那麼短時間迅速爆發。畢竟現在還只是一個雛形，但隨著未來可能更多中東國家加入這個共同防務框架裡，那麼美國在中東的戰略可能就會被全盤推翻，進而動搖美元霸權的根基。