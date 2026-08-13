美國為何時隔一個月控訴中國「彈道導彈」 ？

8月11日，在日內瓦裁軍談判會議上，美國拉上40個國家，炮製了一份所謂「彈道導彈發射通報」共同聲明，指控中國上個月進行的彈道導彈試射，沒按他們的「標準」提前通報，中方的回應也很堅決。中國外交部回應：美國等國家在日內瓦裁軍談判會議搞所謂共同發言，拿「防止彈道導彈擴散海牙行為準則」說事，影射中方導彈試射活動，完全是出於政治目的，充分暴露其虛偽面目和「雙重標準」做法。



中方敦促有關國家停止濫用多邊軍控機制，以真誠對話取代無理對抗，為加強軍控領域對話交流創造必要條件。



中國潛射巨浪-3洲際彈道導彈是在7月6日試射的，至今已過去一個多月。當時，美國務院的表態是，事先已得到中方的通報，並強調確認監測到了這次試射，明確表示是一枚無彈頭的洲際彈道導彈，落點在南太平洋公海區域。與美國的反應明顯不同的是，日本、澳洲、新西蘭等國家在中國試射後立即跳腳指責，稱其對亞太地區構成威脅。如今，距離中國試射已過去一個多月，美國再次發聲。

這一次試射的應當是巨浪-3，射程覆蓋12,000公里以上，可攜帶6至10枚分導式核彈頭，適配094A及096型戰略核潛艇。這意味着，即使在渤海灣或中國近海發射，也能對美國全境絕大多數目標形成覆蓋。或許巨浪-3並非巨浪-2的簡單升級，而在性能方面已實現質的飛躍。巨浪-3的問世，標誌着中國整體核打擊能力的顯著提升，使中國擁有了更強大的二次核反擊能力。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

正因如此，美國當時未能發表過於激烈的「意見」，「中國威脅論」是一把雙刃劍，當中國真正具備威懾力時，美國反而不能再大肆炒作，否則會「嚇着世界」，從而削弱自身軍事霸權。

美國再次發聲，或許與中國近期高調展示轟-6掛載驚雷-1號有直接關係。如果中國只是例行試射潛射洲際導彈，美國最多在會議上呼籲中國加入美俄軍控談判，不大可能直接指責中國威脅安全。巨浪-3雖已足夠令人忌憚，但美俄在這方面仍領先中國。日前央視公開披露轟-6攜帶驚雷-1號的畫面，驚雷-1號則不同，這是全球首款空射型洲際導彈，威懾力更大，美國尚無同類裝備，這讓美國感到如芒在背。

美國的「噩夢」又被喚醒。其實美國多年來的一個心病：美國對中國的戰略威懾能力一直心裏沒底。當年冷戰巔峰時期，蘇聯那龐大的核武庫，確實給美國人造成了極大的心理陰影，而且這種陰影一直到今天都在。

美國人普遍缺乏安全感，相當一部分的原因就是當年的冷戰宣傳。那個時候，幾乎每個有條件的家庭都在認真準備迎接「末日審判」，這就產生了非常流行的「避難所文化」，美國的電影、電腦遊戲裏，各種「世界末日」的衍生文化也很常見。這種心態，也是促成後來美國和蘇聯達成「核裁軍協議」的社會基礎。

冷戰巔峰時期，蘇聯那龐大的核武庫，確實給美國人造成了極大的心理陰影。（網上圖片）

美蘇當年搞出「核裁軍協議」，是因為當時「核威懾」理論是「無限反擊理論」，追求的是「我的彈頭比你多，你用完了我還有」。但無限堆砌數量，美蘇誰都吃不消。但是中國的核威懾理論是「最低限度核反擊」。

在這種理論下，根本不存在核裁軍的空間，因為本就是「最低限度」，而且，關於中國「核彈頭數量」的保密，本身就是「最低限度」的威懾力之一。中美雙方的戰略不一樣，美國不能用自己的標準來套中國的現狀。但，美國執意逼中國軍事透明，結果自己先受了驚嚇。

當然，最近這些年中國在常規軍事力量方面的建設，有了長足進步，美軍自己也意識到，光靠常規武器和手段，在西太平洋地區根本沒有獲勝的信心，因此美國在設計對華「威懾」戰略的時候，「核武庫」的權重比以前擴大了很多。

不妨回憶一下，十年前、二十年前，美國會像今天這樣，焦慮中國的戰略威懾能力嗎？並不會！因為那個時候，美國相信自己可以用常規手段獲勝。如今，美國迫不及待要中國的家底，是因為常規手段失效了，就想知道「戰略威懾」手段還能不能用，萬一和中國發生衝突，自己能否承受中方的「二次核反擊」。這是美國一直想弄清楚的事情，所以關於中國建設戰略威懾體系的努力，都會被美方指責。

巨浪-3型潛射彈道導彈。（新華社）

而更硬核的問題是，中國的「三位一體」核威懾體系正在不斷完善，但美國的卻在退化。

所謂「三位一體」，就是空基、陸基、海基三種平台，目前美軍問題最嚴重的是陸基，「民兵-3」洲際導彈已經很「老」了，很多備件如今都不再生產；替代「民兵」的「哨兵」導彈，如今又難產，如果照着這個趨勢下去，美軍的陸基威懾能力差不多要完了；至於空基，美軍曾經的打算是依靠F-35整合B-61/12戰術核彈，但F-35問題很大，隱身性能沒有預想中那麼好，對體系的適配性也要提高；目前美軍手裏最可靠的核威懾體系就是海基的「三叉戟」導彈。

這次的41國聲明，其實是美國自封「安全擔保人」的霸權思維在作祟。中國在自己領土試射導彈、公海開展合法軍事試驗，是主權範圍裏的事，從不需要美國批准，也不需要美國認可。美國拉上41個國家一起，無非是想製造一種「國際社會普遍反對中國」的假像。但是這41國裡面，很多自己都沒有彈道導彈，更完全不在那次試射的軌道上，更多是出於「友情贊助」的形態。這就是美國對中國焦慮的外在體現。

這件事，歸根到底，是一個戰略威懾力正在衰落的霸權國家，對一個新興大國進行的一場沒有底氣的輿論圍堵。美國向太平洋試射了500多次洲際導彈，從沒覺得自己「不負責任」，中國也就試射了3次，美國就覺得「威脅全球穩定」，這不就是「只許州官放火，不許百姓點燈」嗎？