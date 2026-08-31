李在明支持率創新低　大舉改組內閣搶救民意　財經國土雙巨頭換人

韓國總統李在明宣佈上任以來最大規模內閣改組，一口氣更換財政經濟、法務、國防、國土交通、中小風險企業及性別平等家族部等六個部會首長。其中，被視為房地產政策「雙頭馬車」的財政經濟部和國土交通部部長同時換人。此次改組被視為李在明扭轉民意頹勢、重振施政動力的關鍵佈局。



韓國總統府青瓦台總統秘書室長姜勳植8月30日公布改組名單。副總理兼財政經濟部長候選人由現任第一次長李亨日出任，國土交通部長候選人則由現任第二次長洪智善升任。兩名內部官員獲提拔，顯示政府在尋求政策調整的同時，也強調政策連續性。

韓國總統李在明（Reuters）

房地產政策近期成為拖累李在明支持率的重要因素，同時撤換財政和國土部門負責人，被解讀為要求新團隊儘快在穩定房價、擴大住房供應等方面拿出成果。

法務部長候選人由執政黨再選議員、法官出身的金勝源出任；國防部長則提名前韓美聯合軍司令部副司令姜信哲，取代安圭白。姜信哲今年1月剛出任駐沙特阿拉伯大使，半年多後即被召回，預計負責推動國防自主和軍隊改革。

中小風險企業部長候選人為共同民主黨議員李素永；性別平等家族部長則破格提名少數黨基本所得黨議員龍慧仁。

祖國革新黨議員李海敏同時獲任青瓦台人工智能（AI）未來企劃首席秘書，顯示李在明進一步擴大泛執政陣營的用人範圍。姜勳植強調，此次人事調整的唯一標準是「實力」，將不拘黨派起用專業人才。

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此次改組背後，是青瓦台對民意持續低迷的危機感。自6月3日地方選舉後，李在明支持率持續下滑，最新民調跌至42%的上任新低，負面評價升至50%。

分析認為，李在明提前啟動第二期內閣，同時撤換房地產政策「雙頭」並擴大跨黨派用人，意在以政策糾偏和人事革新展現求變姿態，為執政第二年重新積蓄動力。

朝鮮撤換防長

另外，朝鮮軍方高層也出現大規模人事調整。曾在今年2月卸下黨政軍核心職務的樸正天，相隔半年重新出任黨中央軍事委員會副委員長，重返權力核心；防長努光鐵則被免職，轉任負責軍需工業的黨內職務。

樸正天（左）與崔善姬（右）（Pool via REUTERS）

朝中社30日報道，朝鮮勞動黨第九屆中央軍事委員會第二次會議29日舉行，最高領導人金正恩主持會議。經黨中央委員會政治局批准，努光鐵被免去防長職務，由人民軍總政治局局長金成基接任。

會議同時決定，由樸正天重新出任黨中央軍事委員會副委員長，並補選為黨中央委員會委員和政治局委員。

今年2月，樸正天在勞動黨第九次代表大會後卸任政治局委員、黨中央書記和中央軍委副委員長等職，一度被認為退居二線，如今僅半年便迅速復出。

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慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，樸正天在核武器、導彈和炮兵領域擁有「難以替代的專業性」，也是武器系統現代化的核心人物。朝鮮重新起用樸正天，可能是看重他在落實國防力量強化五年計劃、推動先進武器實戰部署及運用等方面的經驗。

分析認為，此次換將既着眼於整頓軍紀，也意在加快武器現代化和軍隊改革，進一步強化金正恩對軍隊的掌控。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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