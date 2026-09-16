伊朗與波斯灣國家會議推遲　霍爾木茲海峽局勢短期難有外交突破

伊朗與波斯灣國家原定就開闢霍爾木茲海峽臨時航道舉行的會議推遲，短期內通過外交途徑緩解海峽緊張局勢的希望變得渺茫。與此同時，中東兩條關鍵石油運輸通道周邊再傳新一輪襲擊，進一步加劇市場對全球能源供應的擔憂。



阿曼外交部長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）9月13日在社交平台X發文說，原定14日在薩拉拉舉行的伊朗與波斯灣阿拉伯國家的會議推遲，以確保「具備適當條件，開展建設性對話，從而幫助達成支持地區安全與穩定的可持續共識」。

2026年8月25日，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）到訪德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。（REUTERS）

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伊朗方面則說，會議是應沙特阿拉伯要求而展延；伊朗與阿曼將協調確定合適的開會日期。

伊朗外交部此前表明，將在會議上公布與阿曼就管理霍爾木茲海峽航運路線達成的協議。會議宣佈推遲前，阿聯酋阿布扎比王儲哈立德上周在印度出席金磚國家峰會期間，與伊朗總統佩澤希齊揚舉行罕見的公開會談。

德黑蘭聲稱，伊拉克和波斯灣國家會出席原定星期一舉行的會議，但未給出具體名單。然而，波斯灣地區尚無國家確認參會，巴林更明確拒絕出席。

外交破局希望渺茫 沙特石油庫存恐告急

路透社報道指，會議推遲意味着霍爾木茲海峽局勢短期內難有外交突破。

自2月28日美國和以色列對伊朗發動打擊，引爆新一輪中東戰爭以來，霍爾木茲海峽持續遭伊朗和美國封鎖，導致油價飆升，並波及全球多個行業。

2026年8月26日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）海灘附近，可以看見霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

上周，油價自7月局勢升温以來首次突破每桶100美元；布倫特原油價格近日也漲至每桶105美元以上。

美伊和平談判仍因霍爾木茲海峽控制權分歧停滯不前；此前多次襲擊紅海與以色列有關國際船隻的也門胡塞武裝，也在近期捲入戰事。

胡塞武裝不僅打擊與之對立的沙特阿拉伯境內石油設施，還對另一條石油運輸要道曼德海峽發動猛烈攻勢，迫使沙特兩次改道外運石油。

沙特一條全長1200公里的東西向關鍵輸油管道9月11日遭無人機襲擊受損，整個周末關閉。交易員和沙特石油買家星期天說，如果管道持續關閉，沙特在紅海延布港的現有石油庫存僅夠維持五至七天出口。

他們警告，一旦庫存耗盡，全球多達4%的石油供應可能面臨中斷風險；這還不包括霍爾木茲海峽交通受阻每天造成的數百萬桶損失。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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