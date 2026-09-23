全球貨幣解構（三）｜中美貨幣權力重構：「金融新時代」如何演進

前言：當西方主流輿論將近年來的高通脹與金融動盪簡單歸咎於地緣衝突或能源短缺時，這種敘事掩蓋了更為深刻的宏觀真相。從美國聯儲局（Federal Reserve）天量貨幣超發推高實體與資產通脹，到中美兩大經濟體同時陷入歷史性的政策周期失步，再到全球北方金融資本霸權與南方實體制造體系的激烈對撞，一場圍繞貨幣主導權、債務可持續性與未來全球定價權底座的深層重構正在上演。



西方敘事對自身貨幣政策原罪的選擇性忽視，掩蓋不了貨幣秩序從紙面信用向實體資產錨加速嬗變的必然歷史法則。



全球貨幣解構（一）｜美聯儲能擋住「疫情金融」的潰壩風險嗎？

全球貨幣解構（二）｜高息高熱與降息低温：中美背後的博弈牌局

錯位的深層本質：一場關於貨幣權力的博弈

中美兩國一加一降的貨幣政策錯位，絕非僅僅是兩個國家根據各自內部經濟數據做出的常規利率調整。這不僅僅是利率的錯位，更是一場關於貨幣權力、經濟模式和未來國際秩序的深層博弈。

在過去的半個世紀裏，美聯儲通過掌控聯邦基金利率的起落，完美地操縱着美元潮汐（Dollar Tides）。在低利率周期，美聯儲向全球輸出廉價美元流動性，推高新興市場國家的資產價格並誘使其擴大美元外債；而在高利率周期，美聯儲快速收緊流動性，吸引全球資本大幅迴流美國，引發非美國家流動性枯竭、債務違約與匯率崩盤，華爾街資本藉機以地板價抄底非美國家的優質核心資產。

這種通過貨幣政策周期向全球轉嫁國內經濟調整成本的能力，是美元金融霸權最為核心的體現。

然而，在本輪美聯儲激進加息的周期中，這套屢試不爽的傳導機制出現了歷史性的失靈。面對美聯儲將政策利率推向數十年未見的高位，全球主要新興市場經濟體並未如期爆發大規模系統性金融危機，反而倒逼全球南方國家加速尋找擺脱單一美元依賴的替代性金融通道。

在此背景下，中國充分利用國內穩健偏低的利率環境，正在悄然重塑人民幣在國際金融體系中的定位與角色——人民幣正從單一的國際貿易結算貨幣，加速向全球低成本的融資貨幣（Funding Currency）與資產錨轉變。這種貨幣功能的錯位與重疊，標誌着全球金融體系開始從美聯儲單極主導的舊格局，向多元分化、雙軌對峙的新格局加速演變。

人民幣在國際交易中的使用日益廣泛，其市場化和國際化正在快速且悄然推進。（Reuters）

機制與實踐：人民幣作為全球「融資貨幣」的崛起

根據國際金融學與貨幣銀行學的基本原理，一種貨幣要能夠成為全球主流的融資貨幣，必須精準滿足三個核心條件：極其低廉的借貸成本、相對平穩且可預測的匯率走勢，以及順暢便利的跨境資金清算通道。

在過去很長一段時間裏，日元與瑞士法郎憑藉長期零利率甚至負利率環境，承擔着全球主要套利融資貨幣的角色。然而，隨着美聯儲維持限制性高利率導致中美利差嚴重倒掛，加上日本央行政策轉向引發日元劇烈波動，人民幣正在快速填補這一歷史性的生態位。

中國通過以下三種機制，成功將國內低利率環境轉化為人民幣國際化的制度紅利。

第一是熊貓債（Panda Bonds，境外機構在中國境內發行的人民幣債券）與點心債（Dim Sum Bonds，境外機構在香港等離岸市場發行的人民幣債券）市場的跨越式爆發。

數據顯示，熊貓債近年來呈現爆發式增長。截至2026年，熊貓債的累計發行量已正式突破1萬億元人民幣大關（2026年上半年發行量就超過1600億元，按年增長近七成）。點心債同樣迎來歷史性機遇。點心債的年發行量已連續兩年突破1萬億元人民幣，成為全球跨國企業籌集低成本資金、規避美元高利率衝擊的避風港。

由於歐美資本市場的發債融資成本居高不下，越來越多的跨國企業、國際金融機構以及外國政府，紛紛轉向中國境內債券市場發行熊貓債，或者在香港等離岸市場發行點心債，以籌集低成本資金。例如，德意志銀行（Deutsche Bank）等西方主流金融機構在境內成功發行多期低利率人民幣債券，大幅降低了其全球運營的綜合債務成本；巴西紙漿巨頭金魚漿紙（Suzano）以及匈牙利政府等實體與主權債務人，亦通過發行人民幣債券獲取廉價融資，用於支付對華貿易或推進基建項目。

第二是人民幣套利交易（RMB Carry Trade）的生態重構。隨着日元因日本央行正在改變以往的低利率預期而出現大幅雙向波動，傳統日元套利交易的尾部風險劇增。全球對沖基金、國際財團以及跨國企業開始轉向借入利率偏低、匯率管理更為平穩的離岸人民幣（CNH），將其兑換為高收益的非美貨幣資產進行所謂的無風險或低風險利差套利。

中國央行對匯率波動的精準宏觀審慎管理，客觀上為離岸金融市場提供了一個極具吸引力且低尾部風險的低息融資工具。

第三是貿易信貸與本幣結算閉環的深度打通。在美聯儲高利率引發全球許多發展中國家面臨嚴重美元荒之際，中國通過央行間龐大的雙邊貨幣互換協議以及跨境銀行間支付系統（CIPS），向全球市場源源不斷地注入低成本人民幣流動性。許多南方國家借入低息人民幣，不僅可以用以償還高昂的國際機構債務，還可以直接用於進口中國的高階機械設備與工業品，完成了從信用借貸到實體消費的完整閉環。

這一轉變具有極高的戰略意義：當海外實體不僅將人民幣用於商品買賣的即時結算，而且開始大規模借入人民幣並建立起以人民幣計價的長期債務時，就產生了長期持有、儲備和循環使用人民幣的剛性需求。

這種機制好比給海外客戶發放了低息信用卡，只要他們使用這張卡購買中國的商品，債務契約的鎖定效應就會將未來的全球流動性深深錨定在人民幣體系之中。

大多數分析指，中美雙方都不希望由貿易衝突演化成貨幣戰。（Reuters）

孰利孰弊：全球金融格局的對立與結果

中美貨幣政策的背道而馳與相互滲透，對全球金融市場演變以及兩國各自的宏觀利益，帶來了極其複雜且深遠的影響。

從美方的利益博弈來看，其利在於高利率政策在短期內維持了強勢美元姿態，成功吸引全球避險資本與套利資金流向美債與美股，維持了華爾街金融資本的繁榮景象；其弊在於極端高利率極大加劇了聯邦財政債務危機爆發的概率，且昂貴的美元融資成本強行倒逼非美國家加速去美元化（De-dollarization），從根本上削弱了美元在實體國際貿易中的長期壟斷地位。

從中方的利益博弈來看，其利在於國內低利率顯著減輕了實體企業與各級政府的債務利息負擔，低成本的人民幣融資輸出直接帶動了中國高階裝備、新能源與工業品出口，打通了低息貨幣與實體產能的雙向循環；其弊在於中美巨大的利差海溝帶來了階段性的資本外流壓力與匯率貶值考驗，中國央行必須在保持實體經濟低融資成本與維護外匯市場基本穩定之間實行極高精度的宏觀審慎調控。

對全球金融體系而言，這一錯位正加速推動全球金融格局發生結構性雙軌化。西方發達國家體系繼續圍繞美元、高利率以及高風險溢價的金融衍生品運作；而廣大新興市場與全球南方國家，則越來越多地採用人民幣或本幣結算，結合中國高效的實體產能以及低成本融資工具。

正如華爾街頂級策略師佐爾坦·波薩爾（Zoltan Pozsar）所著名的斷言，全球正在經歷從紙面金融信用向實物資產錨定的佈雷頓森林三號（Bretton Woods III）體系的演變，即全球即將告別以「美元信用」為基礎的金融舊秩序，步入一個以「大宗商品/實物資產」為核心、多極化貨幣並存的金融新時代。

資本流動不再簡單地被美聯儲的利率政策所單向驅趕，基於真實貿易需求與供應鏈安全的多極流動格局正在形成。

資本流動不再簡單地被美聯儲的利率政策所單向驅趕，基於真實貿易需求與供應鏈安全的多極流動格局正在形成。（Reuters）

未來展望：定價權的解構與多極貨幣新秩序

展望未來發展趨勢，中美貨幣政策的劇烈對撞將深刻改變美元與人民幣的未來宿命，並最終重塑全球大宗商品、高階製造與金融資產的定價權底座。

關於未來美元與人民幣的角力趨勢，美元將逐漸從絕對壟斷的全球唯一公共品，退守為區域性或陣營化主導貨幣。美聯儲通過無代價印鈔以換取全球真實資源的鑄幣稅（Seigniorage）時代正在不可逆地走向衰落，美元金融體系依然龐大，但其金融槓桿的邊際收割效能已達極限。

人民幣的發展目標並非在短期內完全替代美元成為唯一的全球儲蓄貨幣，而是演化為基於龐大實體生產力、高效率供應鏈以及大宗商品互換的實物資產錨定貨幣。人民幣的價值背書，是中國世界第一的工業製造業產值與不可替代的全球供應鏈節點。

關於未來全球定價權的終極重塑，長期以來，全球大宗商品如石油、鐵礦石、黃金的定價權，被美元體系以及西方金融期貨交易所牢牢壟斷，形成了紙貨（Paper Market）決定現貨（Physical Market）的傳統格局。然而，隨着美聯儲將金融結算工具過度武器化，以及中國在新能源、關鍵礦產、高階製造等供應鏈中的絕對份額上升，定價權的底層邏輯正在發生深刻漂移：物理供給能力與實體制造產能在定價權中的權重將全面上升，單純的金融槓桿權重將被顯著剝離。

以上海金、上海原油期貨為代表的人民幣計價大宗商品交易體系正在穩健成長，越來越多的實體資源交易開始脱離美元單極體系。正如波薩爾所指出的，「你可以印出來紙幣，但你印不出石油、小麥和鋼鐵」。

未來的全球金融秩序，將告別由單一中央銀行政策利率說了算的單極定價時代，迎來一個看重實體產業底座、供應鏈安全韌性與實物資產保障的多極定價新時代。

在這場漫長而深刻的全球金融博弈中，擁有最完整工業體系與龐大實體供給能力的一方，終將在未來國際金融新秩序的重新分配中佔據關鍵的戰略高地。