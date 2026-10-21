記憶的斷層｜為何日本侵略史依然是東亞不斷潰爛的政治傷口？

「日本是現存唯一的軍國主義國家，他們擺二戰國旗，播放二戰音樂，這在德國是違法的，這國家有病……」

2023年夏天，一位在社交媒體發表感嘆的德國女孩走進了東京的靖國神社及其附屬的歷史博物館「遊行館」。對於一個在「永遠不再犯」教育下長大的歐洲人來說，這裏的展陳帶來的是一場認知上的劇烈震盪。

在她熟知的德國，公開展示納粹符號或美化侵略戰爭會觸犯《刑法典》第86條a款，招致刑事制裁；而在遊行館裏，她看到的卻是另一套完全自洽的軍國主義敘事：門前擺放着掠自中國遼寧的石獅子，展廳裏將參與重慶大轟炸的「零式戰鬥機」作為技術驕傲供人瞻仰，甚至宣稱日本侵略是為了「幫助朝鮮獨立」。館內日文解說將戰爭塑造成「被迫自衛」，而英文解說則避重就輕，完全抹去了侵略與殺戮的細節。

「在德國，侵略者的骨灰會被撒進河裏，可在這裏，侵略者被掛在牆上當作英雄……如果在德國賣二戰納粹紀念品，你會直接進監獄。」

這一幕深刻地揭示了戰後國際秩序中最具諷刺意義的對照：在歐洲，戰敗國通過徹底清算與真摯道歉換取了鄰國的諒解；而在東亞，戰後的歷史創傷從未被真正平復，反而化作一道在歲月流逝中不斷潰爛的政治傷口。

2026年8月15日，日本防衛大臣小泉進次郎赴東京靖國神社參拜，悼念二戰陣亡將士，紀念日本投降81周年。(Reuters）

要理解德日兩國的路線分野，必須回到1945年同盟國重塑世界秩序的起點。兩國的本質差異並非源於「民族性格」，而是由冷戰初期盟軍戰略抉擇的制度性遺產所決定的。

在歐洲，同盟國對納粹德國實施了嚴苛的「去納粹化」程序。紐倫堡審判徹底打碎了納粹官僚與軍警架構。正如歐洲秩序歷史學家瑪麗·埃爾斯·薩羅特（Mary Elise Sarotte）所言，德國在法律、教育與制度上徹底否定了第三帝國的合法性，被處決戰犯的骨灰被撒入伊薩爾河（Isar River），杜絕了極右翼朝聖的可能。

1970年，西德總理維利·勃蘭特（Willy Brandt）在華沙猶太人起義紀念碑前的雙膝一跪，將國家層面的道德反省凝練為西歐重建國際信任的政治基石。

相較之下，東京審判在東方的清算卻極其不徹底。隨着冷戰爆發，美國駐日盟軍總司令部（GHQ）的戰略重心迅速轉向「防共堡壘化」。為了確保日本政治體系平穩過渡，美國做出關鍵妥協：保留天皇制，豁免昭和天皇的戰爭責任，並重新激活了大量戰前官僚與右翼政客。

最具象徵意義的例子莫過於岸信介。這位曾任「滿洲國」高官、簽發對美宣戰詔書的甲級戰犯嫌疑人，不僅未經起訴便重獲自由，更於1957年出任日本首相。哈佛大學歷史學教授卡羅爾·格拉克（Carol Gluck）指出，遠東審判留下了巨大的政治尾巴，美國出於地緣需要與日本舊體制和解，導致軍國主義的思想遺產在自民黨體制內被完整保留了下來。

這種被保留的舊體制，直接孕育了靖國神社內部長達數十年的「合祀醜聞」。

外界常以為14名甲級戰犯牌位入駐靖國神社，僅是1978年新任宮司松平永芳個人的極端冒險。但解密檔案表明，這是一場官僚與右翼勢力勾結數十年、有組織的歷史翻案工程。

早在1950年代，右翼組織「日本戰沒者遺族會」便開始推動為戰犯「恢復名譽」。1956年起，日本政府部門厚生省積極配合，向神社源源不斷提供包含戰犯的名冊，並於1966年正式移交了14名甲級戰犯的名冊。當時皇族出身的前宮司筑波藤麿深知此事外交敏感，頂住政府與右翼壓力頂格抵制，以「拖延戰術」堅決拒絕合祀。

直至1978年筑波病逝，極右翼背景的松平永芳接任宮司，才在厚生省準備多年的名冊基礎上完成合祀。松平永芳不過是完成了這場體制性翻案的「臨門一腳」。

日本廣播協會（NHK）10月11日晚播出《靖國神社秘錄——空白的戰後史》，首次公開靖國神社內部會議記錄，揭露東條英機等14名甲級戰犯合祀決策過程。（NHK截圖）

合祀醜聞直接引發了日本國家體系內部的深刻撕裂。根據《日本經濟新聞》近期披露的前宮內廳長官富田朝彥日記（即「富田備忘錄」），昭和天皇對右翼勢力暗中合祀甲級戰犯極為憤怒，並明確表示不再參拜。自此，無論是昭和天皇、明仁上皇還是現任德仁天皇，已近半個世紀未踏入靖國神社；而自民黨政客卻頻繁前往參拜，造成日本國家形象在國際上的嚴重分裂。

除了政治利益的驅動，日本社會集體記憶的建構方式也與德國不同。原子彈爆炸與東京大空襲在戰後日本塑造了深厚的「受害者心態」。正如歷史學家約翰·道爾（John W. Dower）在《擁抱戰敗》（Embracing Defeat）中所剖析，日本公共記憶被悲劇敘事壟斷，公眾在集體心理上選擇性忽略了自己作為加害者的事實。

在教育與紀念體系上，這種分化尤為明顯。德國將1月27日奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp）解放日定為納粹受害者紀念日；而日本官方8月15日「終戰紀念日」的核心則是追悼本國戰沒者。在文部科學省的歷史教科書審定下，南京大屠殺與731部隊生化實驗被淡化邊緣化，使得下一代難以建立完整的歷史認知。

麻省理工學院（MIT）政治學教授理查德·薩姆納斯（Richard Samuels）指出，日本歷史問題的關鍵在於其政治表態缺乏連貫性。儘管日本曾發表過「村山談話」與「河野談話」，但每當保守派政府上台，政客便通過參拜神社或發表否定言論對其進行解構，積累了龐大的政治信譽赤字。

更深層的焦慮來自於地緣政治。在東亞鄰國看來，日本右翼對戰犯的美化，與其近年來試圖突破和平憲法第九條、大幅增加防衛預算、放寬武器出口限制等軍備動向構成了緊密的邏輯閉環。這種對歷史姿態的警惕，本質上是對日本是否會重蹈軍事擴張覆轍的安全焦慮。

中國博主發布實地探訪靖國神社的影片，痛批館內美化侵略淡化屠殺，將戰犯偽裝成受害者。（影片截圖）

德國用下跪換來了尊嚴與歐洲一體化的紅利，而日本右翼政客卻試圖通過「拜鬼」找回所謂的昔日榮光。一個國家固然可以翻過歷史的痛苦篇章，但前提是必須坦誠地閲讀並承認這一頁上的每一個文字。

真正的國家尊嚴從來不來源於對過錯的辯解，而是來源於直面黑暗過去的勇氣。日本若想真正與東亞鄰國實現和解，就必須擺脱國內右翼政治利益的綁架，跨越記憶的藩籬，給亞洲乃至世界一個真正連貫、真誠且不可逆轉的交代。