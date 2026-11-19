2026年11月19日，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在深圳舉行中俄美元首會晤。這是三國元首歷史上首次面對面會晤。



這三方的分量，不用渲染：安理會五個常任理事國中的三個，全球前兩大經濟體，世界上面積最大的國家，以及全球最主要的核力量。而這三個國家之間的關係，又是當今大國關係裏最複雜的一組。中美之間有經貿與科技的結構性競爭，美俄之間有軍控與安全的長期對立，三組雙邊關係各有各的難題，溫度從來不同步。

讓三條節奏完全不同的雙邊關係，在同一個時點、同一張桌子前對齊，這件事沒有發生過。所以這場會晤的開創性，不在於會談出什麼，而在於它終於發生。

2024年12月14日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在約旦舉行會談後，在記者會發表講話。（Reuters）

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）曾言：「在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上。」這句話的深層邏輯在於——國際秩序的本質是權力分配，而權力的核心是「誰有資格參與規則的制定」。深圳會晤的歷史性，正在於它標誌着全球權力結構正在經歷一場深刻重組。

歷史脈絡：為何三方同席如此艱難？

回顧二戰以來的國際格局演變，中俄美（或中美蘇）三方從未真正同席。開羅會議只有中美英，德黑蘭會議只有美英蘇——這種結構性缺席並非偶然。當時的美國如日中天，刻意拆分中蘇，絕不允許三方形成統一的對話機制，目的在於永久掌握全球話語權。

冷戰時期，美蘇對峙、中美隔絕，世界撕裂為兩大陣營。冷戰結束後，美國進入單極巔峰，全球格局清晰：大事小事由美國說了算，盟友跟隨，對手被孤立、打壓甚至軍事入侵。從阿富汗戰爭到伊拉克戰爭，從顏色革命到對華對俄的封鎖遏制，美國外交的核心邏輯始終未變：防止中俄抱團，杜絕三方共治。

德黑蘭會議上的美英蘇「三巨頭」，左起：史達林、羅斯福、邱吉爾。(wiki)

然而，深圳會晤打破了這一持續八十多年的結構性封鎖。這不是會議間隙的偶遇，也不是多邊大會上的寒暄，而是一場專門敲定時間、地點和議題的戰略級閉門會談。

為何此時？三個不可逆的結構性變化

美國之所以「鬆口」，絕非大度，而是實力倒逼的無奈妥協。當下全球局勢已出現三個不可逆轉的變化：

第一，中俄戰略協作達到歷史高位。 政治上高度互信，經濟上聯繫緊密，外交上深度契合，美國「分而治之」的策略已難以為繼。

第二，美國全球戰線過度延伸。 中東、歐洲、亞太三線承壓，資源與注意力被嚴重分散，已無力全面壓制。

第三，多極化格局實質成型。 單邊制裁和霸權規則的效力持續衰減，越來越多的國家拒絕選邊站隊，全球南方正在成為不可忽視的力量。

簡言之，美國壓不住、打不完、耗不起，只能被迫上桌談判。

為何是中俄？實力是唯一的入場券

俄羅斯在俄烏衝突數年間，不僅未被西方打垮，反而完成了戰時經濟轉型，穩固了歐亞大陸的戰略縱深，從被動防守轉向主動掌控博弈節奏。

中俄關係： The Russian national flag flies in front of the Great Hall of the People before a welcoming ceremony for Russian Prime Minister Mikhail Mishustin in Beijing, China, May 24, 2023. （Reuters）

中國則逐步打破了美國的圍堵體系——台海局勢總體可控，南海磋商穩步推進，「第一島鏈」的封鎖效應日益衰減。加之產業突圍、科技進步和軍事現代化，美國已不得不以平等姿態審視中國。

更關鍵的是中東變局。美國耗費半個世紀經營的中東霸權正在快速瓦解，伊朗反向威懾、駐軍被動收縮、海灣國家「向東看」趨勢明顯。如今的歐亞大陸，中俄分別穩住東西兩端，形成完整的戰略閉環。

談什麼？三層博弈勾勒未來秩序

第一層：地緣規則的重塑。 美國需接受三個現實：亞太方向無權單方面主導；歐亞安全上不允許北約無限東擴；中東秩序上必須接受區域國家自主化。

第二層：安全底線的劃定。 大國誤判風險已達冷戰後最高點。三方需明確各自紅線，規範軍事行動，重啟核軍控談判，為動盪的世界裝上「最高級別的安全閥」。

第三層：產業與資源的再分配。 全球衝突的根源，歸根結底是產業鏈爭奪和能源定價權爭奪。美國求的是救產業、穩通脹；俄羅斯求的是破制裁、拓管道；中國求的是穩產業鏈、掌握全球化新規則的話語權。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

超越「大國共治」：多極化的真正含義

需要澄清的是，中方明確反對「大國共治」邏輯，主張的是平等有序的世界多極化和國際關係民主化。深圳會晤並非要劃分新的勢力範圍，所以當然不是雅爾塔2.0，而是證明大國之間可以通過對話溝通，找到一條新時期和平共處的新路。

當近200個主權國家中的絕大多數都渴望穩定的外部環境、不願在大國之間選邊站時，中俄美用實際行動證明新型大國關係可以落地，那種靠陣營對立劃分世界的舊思維，自然會逐漸失去市場。

深圳會晤難以在一夕之間解決所有挑戰，但它正在打開一個朝向更積極、更合理、更可持續方向發展的通道。這或許正是歷史轉捩點上，大國所能承擔的最大責任。