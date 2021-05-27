中美裸戰・三｜美國的「中國難題」與北京的「台灣問題」

撰文： 黃梁 最後更新日期： 2021-05-27 18:00

多維新聞「中美裸戰」系列文章共七篇，本篇為第三篇。茲授權轉載。

2021年3月25日，美國總統拜登（Joe Biden）舉行了上任以來的首場總統記者會，其中提到，中國有一個總體目標，是成為世界最領先、最富有、最強大的國家，「但在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續變強」。

拜登的演説內容當然不僅於此，他還提到了新疆、香港、人權，提到了民主與專制，提到了美國內的改造，但儘管內容五花八門，最終都直指一個重點——中國不會超過美國，至少在他的任期內不會。在時隔一個月後的國會演説中，拜登花了大篇幅在談論美國的國內問題，而中國則是第一個提到的外部問題，他説「我們正在與中國和其他國家競爭，以贏得21世紀。」

美國總統拜登在多次演説提及中國，並強調美國不會被超越。（AP）

當拜登以「中國」與「其他國家」作為兩份，便能得知中國在美國的世界觀中所佔據的份量。而政治人物越強調的，通常也是越擔心的，從2009年歐巴馬（Barack Obama）便高呼「美國絕不做老二」，到拜登上任依然高喊「中國不會超越美國」，顯然這11年的期間，美國依然深陷被中國超越的陰影，且並未找到太好的方法解決這個難題。

自1972年中美建交以來，美國試圖將中國融入符合「西方價值」、受「美國規則」所控制的世界。中國是融入了世界，卻在美國想象的路徑之外變得更加強盛。儘管中國不屑於美國制霸的老路，但現實層面的變化以令美國坐立難安。

什麼是現實的變化？BBC在2021年3月的報道拋出了一個問題：「中國經濟何時超越美國？」言下之意，內地經濟規模超過美國已不是「是與否」，而是「早與晚」的問題。從未想過可能淪為老二的美國太晚發覺歷史的轉折，也沒有為此做出整體戰略性的準備，身為世界第一大經濟體百餘年未受挑戰的經歷，也讓美國不認為有改變自身的必要，他們的應對方法很簡單——「誰出頭就打壓誰」。美國不用尋求改革進步，只需要讓別國超越不了。

美國為此對中國祭出五花八門的手段，但效果不是差強人意，就是「傷敵八百、自損一千」。很多人認為美國發起的貿易戰與科技戰效果卓越，但中國經濟成長雖有所減緩，美國消費遠高過生產的現實卻未改變，關稅提高反而對美國的消費者造成更嚴重的打擊。而高科技產品禁令，則成為中國提高自我研發能力的契機。

中美貿易戰於特朗普時期不斷升級，成為美國遏止中國崛起的其中手段。（Reuters）

當然，美國鋪成了半世紀以上的軟實力及意識形態宣傳還是十分有力，在新疆、香港等「人權」議題所操作出「正義」與「邪惡」的對立形象，加深了外界對中國的負面觀感。這或許令拙於辯解的北京感到困擾與惱怒，但終究只是一時喧囂，美國需要足夠大的「意外」或「事件」來阻擾中國的發展腳步，新冠肺炎的爆發曾經是「一線曙光」，沒想反倒成為美國自身的噩夢。至此，美國仍未覓得解方。

意識形態與價值觀是國際賽場上的藉口，但若缺乏經濟與軍事上的博弈能力，那不過是空談口號，美國強大的軍事實力，便推遲了經濟層面沒落的宿命。但在遏止中國崛起上，軍事面也面臨兩個難題，首先是雙方軍事實力相近到彼此都有所顧忌，第二是師出要有名，不論日韓這些亞洲國家多麼「親美」，沒有人真心想栽進去跟美國一起搞事，更不會讓自己成為中美交戰的場域，但有一個地方例外，那便是台灣。

當「拒統」成為主流民意，台灣不僅需要、更「極度歡迎」美國介入。但對北京而言，兩岸統一是中華民族偉大復興中的重要一環，近代中國被西方列強侵略瓜分的創傷大多已經平復，唯獨剩下台灣問題懸而未解，不論從主權完整、戰略地位、國家安全乃至於民族情感和歷史傷痛的角度來看，內地從民間到官方都難以容忍台灣能繼續成為西方指手畫腳的「外部問題」，而不是中國的「內部矛盾」。

美國欲藉由台灣維護其核心利益，而台灣則本身就是北京的核心利益。（多維新聞）

也就是台灣對北京而言的意義格外不同，難以藉由外交斡旋協商，更不是喧囂過後便會自動化解，「台灣牌」的地位因此被美國不斷抬高。廣義來説，台灣對美國與中國來説都涉及到「核心利益」，只不過美國的核心利益是遏阻「中國崛起」，他們無法接受、也沒有想過美國有一天被超越的可能，而台灣幾乎是手上僅存的底牌，畢竟現實上台灣不受大陸統治，也樂於開放極大的空間任美國操作，台灣也因此成為美方維護核心利益的工具。而對北京而言，台灣本身就是核心利益，沒有任何能夠打折或談判的空間，

美國想藉台灣處理「中國難題」，北京則必然要處理「台灣問題」，台灣因此成為中美唯一可能點燃戰火的「博弈場」。儘管如此，美國內部的形勢嚴峻及外部軍事的不確定性，都將使美國面臨攤牌時陷入強烈的猶豫與矛盾，時間並不站在美國那邊，現實可能會使其更傾向於迴避戰事、而非迎接戰事。若美國能如棄台論者所言，以其他方式不失顏面的維護全球霸主地位，那中美之間實質衝突的可能性將大幅降低。