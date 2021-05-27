中美裸戰・二｜西方為何無法在台灣問題上集體行動？

撰文： 陳鄭為 最後更新日期： 2021-05-27 07:30

多維新聞「中美裸戰」系列文章共七篇，本篇為第二篇。茲授權轉載。

每一年都有熱播大街小巷、你躲都躲不了的一張暢銷專輯，就算你喜歡，在泛濫之後，就變成永遠的耳朵毒藥——台灣近年倡言「理念相近國家」將聯合「挺台抗中」的旋律如此，台灣私心解讀美日峰會將保衞台海如此，蔡英文高喊台灣有望在「民主防疫」的西方期望下參與世界衞生大會（WHA）盡是如此。

只可惜，欲窮千里目的台灣，在國際地緣大勢變動且疫情紛擾不止的當下，更上一層樓的雄心總是不盡人意，更多的是手忙腳亂地為自己的各種錯判尋找台階下。

美國總統拜登4月16日與訪美的日本首相菅義偉舉行雙邊峰會，會後聯合聲明提及台灣，是1969年以來頭一遭，消息傳回台灣，朝野反應多樂見其成。（AP）

西方世界給出的「台灣方案」

有別於其他如新疆、香港問題，以及中美貿易與科技壁壘等衝突進行式都預期能透過協商、議價，甚至消極地用以拖帶變的方式維持住各方的矛盾底線，這類議題發展的結局有一定的封閉性，台灣問題一方面涉及美國在西太平洋、乃至全球範圍與中國的較勁，更直接觸及北京主權認知下國家利益的核心，台灣問題的危險性不容低估，原因正在於中美兩強在解決與應對情勢變化的時候，彼此擁簇乃至退無可退，無從依歸的情況下，台灣的結局方案缺乏可供預期的封閉性，而是呈現有限度的開放，這促使台灣問題無可避免地成為中美遲早要攤牌的一局。

先就立場相對「單純」的北京來説，不論是早年見於中美建交公報、各類外交聯合聲明中的「三段論」，抑或是1996年起堅持的「新三段論」，也不論中共中央領導如何換屆更迭，台灣問題從來都是中國念茲在茲、毫無議價與妥協空間的主權問題。

可以説，北京長年對待台灣問題的基本態度相當穩定一致，尤有甚者，隨着中國大陸整體國力的興起，以及習近平個人更具強勢領導風格的左右，儘管北京對台立場不變，但策略手段與統一意志已然更加多元且厚實。

中共軍機飛掠台灣防空識別區、甚而巡航越海峽中線已經出現常態化趨勢，也炒熱「中共武力犯台論」話題。圖為2021年1月23日至24日，解放軍機連續兩天飛入台灣防空識別區。（台灣國防部官網）

相對的，構成台灣問題越來越不確定的變數，主要出在以美國為首的西方陣營在台灣問題上的表態。個別來看，台灣問題之於美國利益如何計算，便足以在美國內部吵成一團；進一步説，就算美國內部就如何打「台灣牌」取得共識，也無法忽略美國利益並不等於西方利益的國際政治現實——各國利益分殊的事實，程度決定了傳統的「自由西方」無法在台灣問題上出現集體行動。

明面上，「自由的西方」基於「理念相近」，給了台灣或多或少的「口頭交際」，就像點頭之交時常以「再約吃飯」作為每一次話題的終結，以維持住某種社交關係，但到了關鍵時刻，每每缺席的實況才是西方沒有説出口的心意。只能説，台灣對於國際關係現實，乃至於各國利益至上的認知，「too young, too simple」，「不夠社會化」。

七大工業國集團（G7）日前宣佈將尋求對中國採取集體行動，以反制「非市場導向」政策及作為，以確保公平的多邊全球貿易。德國總理默克爾在會後的新聞發佈會上強調，G7希望加強與20國集團（G20）的交流與對話，特別是與中國的合作。（Getty Images）

造成美國與西方世界對台利益殊途、立場不同歸的原因構成有很多，除了個別利害有別外，「西方性失勢」更是重擊集體行為表現的結構性因素，各式立場上的分歧，正是「西方失勢」的不安表現，而根源則在於陣營內部對自由民主話語的失守。輔以「東風壓倒西風」的興頭正炙，中國勢起同時帶給西方壓力與機會，各國不一的騎牆、擺盪與團結不能的情況，除了挑戰到了西方自我，也直接削弱了傳統由美國帶領西方的意氣風發。

例如美國爾今夥同日本、澳洲、印度要圍堵中國，便不受到歐盟、東盟、韓國乃至日本本身的正面回應。如此鬆散的西方，面對直接觸及中國核心利益所在的台灣問題時，可以給出的回答只會更加明顯。

原因無他，只需要問，台灣問題的解決，攸關了誰的國家利益？是否提供了西方各國一致的行為誘因？就算美國領着印太三國與北京分庭抗禮，只要美國無法強制做到令各國站隊分明，對於所謂美國盟友的最佳利益，自然是晾在一旁觀望搭便車，不表態、兩面討好、虛應美國故事等都將成為西方世界給出的「台灣方案」。

北京決定台灣問題的開放性

西方失勢底下所給出的「台灣方案」，對於台灣而言，最大的不確定在於沒有一個答案可循。西方無法在台灣問題上集體行動的真義，並非單單指涉是否一致採取挺台的作為，而是根本無法有一致的決斷：不論是保台或是棄台，都莫衷一是。

但台海局勢並不會因為西方的停頓而停止變化，如今的美國已非昔日的老大哥，台灣的命運正隨着中國崛起，以及習近平強烈的個人領導性格，而更受制於北京的發話權。

前美國參議員多德（Chris Dodd）（左）4月15日率團進入台灣總統府拜會蔡英文。在會面過程中，蔡英文向訪團成員表示，對於中國破壞台海和平穩定，台灣願與理念相近印太夥伴合作，阻止冒進與挑釁行為。（中央社）

對照台灣近年的對外策略，除了積極站隊美國外，也刻意引導將台灣問題國際化，這種種表明台灣並沒有意識到西方失勢下的大局變化，也輕忽了一旦西方無語、華府失語的可能後果：對台灣來説，缺乏集體行動動能的西方無法擔當「反中」支撐，「將自己推向國際化以求安全」顯然無法解決台灣的困境。

這一切都還是回歸到台灣問題的本質，其利益最攸關者，除了作為當事者的台灣外，排序在前自然是面對主權「一點都不能少」的北京，其次才是華府，再來才是遠近親疏不等的其他各國。

但攤在台灣眼前的牌局，是各國對於「中國機會」與「中國威脅」的評估存在極天然的利己性，西方無法在台灣問題上取得相應的誘因，且美國單極霸權的影響力已大不如前，中國以大國之勢，順勢成為了最大且最在意台灣問題的一方。

歸根結柢，台灣問題的解決能否開放討論，實繫於北京意願；甚至可以説，是北京決定了是否開放同以美國為首的西方就台灣問題進行溝通。

4月22日晚，習近平應美國總統拜登邀請，在北京以視頻方式出席領導人氣候峰會，席間重申堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。（新華社）

台灣價值只是蒙娜麗莎的幻想

被動情勢下的台灣，處境看似很糟。或許有人會問，難道小如台灣就活該被動？事實上，這一點都不是重要的問題——道德只是安慰食品，在心智之外，放諸國際現實便毫無意義。就像蒙娜麗莎，很多人都認為很有價值，解讀着那幅半笑半諷的表情，盡情幻想，正是這種想法讓「台灣價值」、「台灣之於西方的價值」等想像得以真空存在。

台灣在看待西方如何看待台灣問題時，始終有一道盲點，即在世界局勢轉變的過程中，信奉了「部落主義」的神祇，認定了如果沒有加入「理念相近的部落」，台灣只能自生自滅，於是只能屈服，哪怕跟着不守信的大國一起行動、揮舞吶喊。台灣現在就是這個樣子。

而那些行動不能的西方又是如何回應台灣？就一如他們過去那般，對於世界上每個邊境、每個國家、每場戰爭，每一絲種族主義，每一個信仰，推銷着利己的「部族主義」，沒骨氣的西方政治人物經年累月催眠地濫用，以古老的本能締結聯盟，只是如今輪到捉弄台灣這個天真又簡單的島嶼，還不需要太多遊説藉口，而這或許是西方給予台灣唯一且真實的集體行動。