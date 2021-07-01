習近平與普京有關於台海的秘密協議嗎？

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-07-01 17:30

中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月28日舉行視頻會晤，宣布《睦鄰友好合作條約》延期五年，同期發表的中俄聯合聲明稱俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯。習近平明確説，「今天的中俄關係成熟、穩定、堅固，經得起任何國際風雲變幻考驗。」



拜登（Joe Biden）上台後，美國對俄羅斯的拉攏，對中俄關系的離間是顯而易見的。在這樣的背景下，中俄關係仍然能夠持續向好是不容易的。

普京無法忽視中美台海衝突的風險

當各方都清楚未來是中美之間的較量時，普京難道不清楚站隊中國對俄羅斯意味着什麼嗎？當歐亞各國都在考慮於中美間維持１中立時，普京做出持續選邊中國的決定是基於什麼考慮？

2021年6月28日下午，中國國家主席習近平在北京同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。（新華社）

中美作為新興大國和守成大國，發生軍事衝突的風險並非沒有。俄羅斯沒有評估過中美發生衝突的風險嗎？世界未來的中心在印太，是中美爭奪的焦點。俄羅斯是否考慮過中美一旦發生衝突，自己該如何抉擇？



中美如果發生衝突，那麼台海將是繞不開的一環。中美不太可能在東海圍繞釣魚島局勢發生衝突，因為事情的另一個當事方日本已經不太可能願意因為釣魚島而捲入戰爭。在南海，美國是域外國家，除非中美有一方執意挑釁，否則很難會開戰較量。而可以看到，儘管美國不斷進入南海一些島礁的12海里，但是中國一直採取克制驅趕的措施。

普京長期執政，同中國曆任領導人江澤民、胡錦濤、習近平都有交集：

+ 2 + 2 + 2

美國仍然維持着在南海東海的強有力存在，並沒有採取極端行動的必要。相反美國極有可能「失去」的是台灣。中美如果必有一戰，那麼就極有可能在台海。



統一台灣是中共的政治使命。伴隨着中國崛起，中國大陸統一的信心與日俱增，台灣不統不獨不武的狀態不可持續。大陸收復台灣將是對美國亞太島鏈戰略的直接挑戰。《經濟學人》雜誌5月份的文章直言台灣是「地球上最危險的地方」。

俄羅斯的角色

就是在這樣的中美博弈狀態下，中俄過去數年軍事合作層級和水平不斷強化。以往普京談到中俄關系時曾多次否定結盟一説，2019年在瓦爾代演講時，他直接説，「至於聯盟，我們目前與中國沒有建立軍事聯盟，我們也不打算建立」。而2020年10月普京則説不能排除在未來建立同盟的可能性。此細微的變化引發了無數的猜測。



2005年的首次中俄聯合演習，名叫「和平使命-2005」，是為了適應上合組織成立後應對地區安全及反恐任務的需求。到了2012年中俄軍方在海上的聯合演習就開始機制化和常態化，2015年中國首次在地中海與俄羅斯舉行聯合軍事演習。在2018年9月俄羅斯後貝加爾邊疆區楚戈爾訓練場的「東方-2018」中俄聯合戰役演練中，中俄的軍事演習規模「空前」，且和之前的「和平使命」和「海上聯合」軍演不同，兩軍的合作已經到達協調作戰指揮結構和武器系統的緊密程度。

中俄空軍首次聯合戰略巡航是2019年7月，地點是東北亞地區，中俄兩國空軍2020年12月實施第二次聯合戰略巡航，地點是亞太地區。從東北亞到亞太，中俄的合作範圍不斷擴大，已經逐步將台海納入協作範圍。



一切的軍事演習都是為即將到來的軍事衝突做準備，俄羅斯是否要在亞太可能發生的軍事衝突中站隊中國？或者説，習近平和普京是否已經有了關於台海一旦發生衝突的秘密協議？



一旦發生衝突，美國的盟友日韓澳是否會上陣，中國能否動員俄羅斯支援？ 從俄羅斯積極向中國戰略靠攏、同中國進行軍事協調看，普京非常清楚中國對俄羅斯的訴求，中俄沒有討論過台海局勢是難以想象的。俄羅斯不會不清楚自己對中國的價值。中國也十分清楚俄羅斯對中國的特殊意義。在可以預見未來風險的情況下，普京仍然願意站隊中國，説明俄羅斯寄希望於未來有角色。

普京近來接受美國全國廣播公司（NBC）的專訪。當被問及如果中國人民解放軍對台灣採取行動，俄羅斯將如何回應時，普京説不能對任何不是當前現實的事情發表評論。這不過是一個精明政治家面對記者的巧妙推辭。俄羅斯太平洋艦隊6月出動20艘艦艇前往4,000公里以外的太平洋中部靠近夏威夷的海域展開冷戰以來規模最大的海上軍事演習。這才是普京的答案。



俄羅斯展露最強大的軍事肌肉，不是在演戲，而是告訴中美，俄羅斯不容小覷，無論任何一方希望俄羅斯發揮作用都必須付出大籌碼。無論習近平和普京是否討論過台海局勢，是否有關於台海的秘密協議，於中美俄而言，圍繞台海局勢的博弈都已心照不宣的秘密。