阿富汗變天、日本換相：中國將在「第一島鏈」面臨更大壓力

近期的中國東西兩側，湧動着變革的漩渦。

西側的阿富汗，在美軍撤出後迎來政權更迭，塔利班的反撲勢如破竹，總統加尼（Ashraf Ghani）倉皇出逃，各省軍隊四下潰散。8月15日，塔利班進入喀布爾，阿富汗正式變天，美軍在狼狽撤離之餘，引爆了於機場射殺平民的連環醜聞。隨着最後一班運輸機起飛，美國長達20年的阿富汗幻夢宣告終結，過度拉撐的霸權體系，也迎來進一步戰略收縮。

東側的日本，同樣吹響了換局號角。9月3日，菅義偉宣佈不尋求首相連任，並表示退出9月29日的自民黨總裁選舉，形同提前發布辭職宣言，引發了各界驚詫。5月3日安倍受訪時，曾表態支持菅義偉連任首相，暗示自民黨內部分派閥心之所向，菅義偉亦於9月2日宣佈參選，並在當日發表政策綱領，沒想到短短一夜後，上演了打退堂鼓的風雲變色。多年覬覦相位的石破茂，也於9月6日曝出可能臨陣退選，轉而支持河野太郎。眼下鹿死誰手猶未可知。

東西兩處生變，於中國而言意義不同，但對台海來說，恐是驚濤駭浪的新前奏。

阿富汗塔利班與潘傑希爾反抗勢力一度對峙（點擊大圖瀏覽）：

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東升西降的隱喻

首先，美國自阿富汗撤軍，象徵了「東升西降」的世界格局變化。

回顧2001年美國發動反恐戰爭時，幾乎少有國家對入侵阿富汗一事提出道德質疑，一來塔利班確實惡名昭彰，二來美國高舉自由主義、女性主義大旗，為自己的殘酷殺戮洗白背書。在當年美式文化霸權襲捲世界的局面下，外界極難掌握反駁論述。

而細究美國當時狀態，2001年的華盛頓仍沉浸在「歷史終結」的喜悦中，美元成了當之無愧的世界通用貨幣，華爾街金融遊戲風生水起，西貢撤退早已是不必回首的前塵舊夢，海灣戰爭、轟炸南斯拉夫則正是方興未艾的酣暢。

在這般「盛世榮景」下，美國終被好大喜功的快感衝昏頭，開始了對中東的肆意用兵，2001年發動阿富汗戰爭後，便是2003年的伊拉克戰爭，以及2011年起對敘利亞內戰的介入操縱，外加打擊「伊斯蘭國」（ISIS）的一系列作戰。

阿富汗變天后 中國駐阿富汗大使館內景（點選大圖瀏覽）：

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在此期間，中國以強大的實體生產能力，為美國與世界提供大量廉價產品，美國藉此大量增發美元，鞏固金融資本影響力，中國則累積了外匯儲備，並轉手購買美國債券，同時推動內部建設與扶貧事業。往復之間，美國持續於中東戰場耗費財力軍力，中國則把握了戰略發展機遇期，韜光養晦、默默耕耘，為往後的勃發打下厚實基礎。

2011年，奧巴馬（Barack Obama）開始推動阿富汗美軍縮編計劃，並規劃在2014年將「安全責任」移交阿富汗當局。此時的美國已漸失胡亂灑幣的本錢，正欲收縮不必要的反恐戰線支出，然而阿富汗的安全泥淖無窮無盡，北約聯軍更是不願美國驟然急撤，阿富汗政府同樣緊抱這根救命稻草，屢屢要求美國維持在阿富汗的軍事存在。美國只好不斷「延後」撤軍時程，宛如股票已被套牢般。

與此同時，中國在2014年推出了「一帶一路」倡議，正式開始跨國經濟帶的聯動建設。當奧巴馬於2016年卸任時，喀布爾、坎大哈、巴格拉姆和賈拉拉巴德四處，仍有約8,400名美軍駐紮，中國則已開始了中巴經濟走廊的大型工程項目。

2021年，美國終在一片調侃奚落中，完成夢寐以求的撤軍行動，卻已不復當年意氣風發，不僅內部種族衝突劇烈、政黨政治極化，德法與北約等傳統盟友也不願再亦步亦趨跟隨、賣命。長年鞏固的文化霸權體系，如今裂隙漸顯，中國與世界的經濟互賴，也註定了美國難再建構冷戰包圍網。

「一帶一路」下的希臘比雷埃夫斯港（點擊大圖瀏覽）：

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日本右翼的玩火遊戲

在此情況下，日本的反應倒像一股帶着黑色幽默的「對美暖流」。

自首相換屆起，岸信夫、中山泰秀、麻生太郎、高市早苗等右翼政客便頻在台海議題上玩火，諸如「台海有事，日本協防」等話語皆已出口，安倍晉三甚至表示欲來台祭拜李登輝。如此行動在一定程度上呼應了美國大打「台灣牌」的規劃，並讓台海緊張氛圍逐漸攀升。

然而日本之所以「突然右轉」，除了右翼欲為上一輩人翻案，利用「台海有事」的輿論氛圍，修改《和平憲法》第九條，讓自衛隊升格為正規軍，恢復日本「正常國家」地位外，內部的派閥政爭亦是一大因素。

回顧2020年9月，菅義偉之所以能擊敗同黨的石破茂、岸田文雄，成為安倍晉三接班人，乃是自民黨7大派閥中的細田、麻生、竹下、二階、石原5大派「共同造王」而成，安倍所屬的細田派更是自民黨最大勢力，有其支撐，無派閥背景的菅義偉得以坐上首相之位，卻也被迫要在上任後投桃報李，大量任用5大派閥出身者，細田派出身的岸信夫便是一例，麻生太郎亦然。

2019年日本自民黨年度大會 安倍晉三揮拳重提修憲（點擊大圖瀏覽）：

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在此境況下，菅義偉被視作暫時性的傀儡人物，儘管二階俊博願予支持，其他各方卻自行開始了戰國時代，以右翼言論為刀劍，相互比劃搶佔版圖，不顧日本介入台海恐將引火自焚的現實，在派閥的修羅場中力爭聲量。菅義偉眼下因背負了疫情與強辦東京奧運的低民調，遭自民黨派閥「斷尾求生」，但山頭戰的力道仍難停下。

菅義偉任內，麻生太郎與安倍晉三便是兩大右翼造王者，在其默許下，方有岸信夫等政客的「高調表現」。眼下不論河野太郎、岸田文雄，皆缺乏號令多數派閥的力道與本錢，未來的日本內政，仍會是安倍與麻生共同造王的右翼結構，首相之位不論何人在任，皆要受此力道宰制。

而美國已在阿富汗嚐到「東升西降」的屈辱，從該地撤離和整體戰略收縮的初衷，本也是為了「更好地應對北京」，是以華府短期內勢必加大對第一島鏈的經營，如此焦慮碰上日本右翼和台灣綠營的萬頭攢動，自然一拍即合。無論是兩岸還是中日關係，短期內皆難有轉圜的餘地。