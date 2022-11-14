美國中期選舉｜美國高通脹趨勢已變？　耶倫潑冷水

今屆美國中期選舉中，民主黨在參院全部100席中佔據至少50席，終保住參院控制權。但眾議院極有可能落入共和黨手中。總結今次中期選舉三大特點：共和黨「紅潮未現」；特朗普成共和黨「麻煩製造者」；高通脹未成「壓死」拜登的最後一根稻草。

作為中期選舉前最後一次通脹數據，原本美國9月通脹數據再度超預期，CPI按年8.2%，核心CPI按年6.6%。而剛公布的10月通脹數據，CPI升7.7%，低於市場早前預期的8.0%；核心CPI方面，按年升6.3%，低於市場早前預期的6.5%。而該數據公布時，參議院結果尚未確定。

在市場一片嘩然後，更加關心的問題就是，終於「盼」來了低於8%的CPI，這是否會是美國高通脹拐點，這是否是趨勢性的？

民主黨在參院全部100席中佔據50席。（AP）

CPI按年上漲7.7%，是低於市場預期。但坦白說，這一「絕對值」並不低，但市場關注的是預期差和邊際改善的趨勢。

與9月份相比，美國10月CPI較大幅度回落0.5個百分點，處於今年1月來最低通脹水平。同時，按月來看，CPI升0.4%，低於市場早前預期的0.6%，核心CPI升0.3%，低於市場早前預期的0.5%。也就是，CPI、核心CPI按年和按月均低於市場預期。

CPI分項數據一覽。

從按年角度來看，CPI增速回落的主要原因是去年同期基數高。2021年四季度開始美國通脹率迅速升温，10月CPI按年增長6.2%，遠高於前值5.4%。在高基數的支持下，今年10月CPI按年增速回落，不少分項的按年增速均下降。

分項拆解來看，食物和能源依然是通脹的主要拉動項，食物價格按年上漲10.9%，能源價格上漲17.6%，但二者按年漲幅較8月、9月均下降；核心商品價格按年上漲5.1%，漲幅較8月、9月下降明顯，其中服飾、二手車、醫療商品漲幅下降較大，是CPI回落的主要因素；核心服務價格按年上漲6.7%，按年漲幅與上月持平，其中住所租金、運輸服務價格漲幅擴大，醫療服務漲幅縮小推動CPI回落。

從按月的角度來看，能源服務、醫療服務、交通運輸等服務價格按月增速大幅回落，是10月核心CPI回落的主因。分項中，能源服務按月增速由1.1%回落至-1.2%，權重佔6.8%的醫療服務按月增速由1.0%回落至-0.6%，交通運輸服務按月增速由1.9%回落至0.8%，三項分別回落2.3、1.6和1.1個百分點。此外，權重佔3.7%的二手車和卡車分項按月降幅擴大至2.4%。以上是核心CPI按月增速回落的主因。從按年拉動看，除住房租金外，其餘大部分分項對10月CPI按年的拉動均有所下降。

總結起來，美國10月CPI較大幅度回落的主要原因是高基數效應，其次是服飾、二手車、醫療服務價格按月下跌帶動CPI回落。

若以CPI為指標，美國通脹率可以初步確認見頂。今年，美國CPI的高點是6月份的9.1%，此後持續回落，7月8.5%，8月8.3%，9月8.2%，10月7.7%。10月CPI按年增速較6月高點下降了1.4個百分點。整體通脹見頂的一個重要理由是高基數效應。

去年四季度開始，美國通脹率快速上漲。去年11月CPI按年為6.8%，12月為7%；今年1月7.5%，2月7.9%，3月8.5%。期間，石油和食品價格迅速上漲。接下來的11月、12月和2023年一季度，石油和食品價格只要按月不大幅度增加，按年增速將在高基數作用快速下降。

美國近期來CPI一覽。

所以，受高基數效應的影響，只要按月不大幅增加，CPI按年增速將較大幅度回落，以CPI為標準的通脹拐點得到初步確認。這就是統計學的「數字遊戲」。

正在亞洲出訪的美國財長耶倫（Janet L. Yellen）潑了一盆冷水。她表示，市場不應該過度依賴單個月度的指標。還強調，目前還有許多板塊會持續向經濟注入通脹，特別是佔到CPI足足三分之一的住房支出，預期將在2023年帶來更多的痛苦。耶倫預期，不論是房東的等值租金支出，還是租房者的租金支出都將在未來幾個月裏保持上漲，繼續推高通脹。

服務類通脹分項並沒有體現出降温的勢頭，而這恰恰又是美國此輪通脹最為頑固的內因所在。數據顯示，10月份佔CPI約三分之一的住房成本按月上漲0.8%，為1990年以來的最大按月增幅；按年則上漲6.9%，為1982年以來的最高按年增速。顯然，房租分項仍然堅挺，保持在高於歷史均值增速的水平，未見明確回落趨勢。這正是耶倫對10月份CPI數據保持謹慎樂觀，甚至仍然存有「擔憂」的核心原因所在。

在2021年4月至2022年6月期間，美國單獨購房價格指數（OFHEO）按年增速連續14個月保持在15%以上的歷史高位。美國住房租金走勢與房價走勢通常有滯後1年左右的相關性，預計住房租金回落的時間點可能在2023年年中。考慮到本輪美聯儲緊縮對房地產和消費需求的抑制較強，不排除美國住房租金的回落節點略有提前。然而，歷史數據顯示，住房租金的波動明顯弱於房價，若美國房地產業不出現重大危機，預計住房租金的回落不會太快，並持續支撐美國通脹。這是美國CPI結構性隱患之一。

而CPI另一個結構性隱患就是眾所皆知的能源通脹壓力仍未消除。雖然能源服務分項回落，但能源商品分項仍在上漲。10月，能源商品價格分項按月由前值的-4.7%反彈至4.4%，按年仍高達19.3%。這完全抵消了能源服務價格的進展，使得能源分項（包括商品和服務）按月由-2.1%回升至1.8%。隨着冬季能源需求上升，國際能源價格仍有上行壓力。11月以來，國際能源品價格仍有升温跡象：截至11月5日當周，美國汽油現貨價和WTI原油現貨價，較10月1日當周分別上升了2.3%和12%。

能源通脹壓力仍未消除。（AP）

此外，勞工短缺、工資收入增加，將帶來企業成本支出和消費能力上升，依然是美國通脹壓力的傳導因素之一。

所以，綜上，以CPI為標準的數據上的通脹拐點可以確認，但美國CPI結構性隱患未除。耶倫潑的這盆冷水，是有其道理的。